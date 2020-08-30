名醫問診》令人苦惱的婦女夜尿症

一位49歲女性婦女，最近三個月以來每晚起來上廁所五～六次，嚴重影響睡眠品質而造成白天上班時的精神不濟以及工作效率低落，患者也曾經幾次在半夜因急著起床上廁所差一點跌倒受傷。

由於患者一直認為這只是身體正常老化所造成而沒有辦法解決，更因是私密處的問題而不好意思開口求助。後來有朋友介紹前來婦產部給婦女泌尿暨骨盆重建科專科醫師看診，經過完整的評估診斷為夜尿症並接受專業治療後，夜尿的情形明顯改善，日常生活不再被夜尿症所困擾，白天工作的精神也恢復，重拾樂觀與自信。

夜尿症好發於40歲以上的婦女，台灣約有近四成女性有夜尿症的問題，且隨著年齡增加，盛行率愈高。一般正常情況之下，大部分的人都可以一覺到天亮，晚上不需要起床小便，或頂多起床尿一次，接著就可以再度入眠。

當您夜間睡眠時需起床上廁所兩次或兩次以上時，你就可能已經有夜尿症的困擾了。夜尿症除了會影響自己的睡眠品質之外，頻繁的起床上廁所也干擾了另一半枕邊人的睡眠。此外半夜睡眼矇矓的狀況下起來上廁所也增加了跌倒、骨折的風險、在冬天還容易增加中風的危險，除了影響生活品質甚鉅外，甚至會導致嚴重創傷及死亡!

造成婦女夜尿症最常見的原因是夜間尿液產生過多。一般在睡眠的時候，腦部會分泌抗利尿荷爾蒙（ADH），降低腎臟排泄水分的機制而使尿液自動減少使我們就能一覺到天亮。當腦部因為某些原因（例如老化、影響到腦部的腫瘤或手術等），導致荷爾蒙分泌不足，就會造成夜間尿液產生過多。其他造成婦女夜尿的原因包括膀胱過動症、心血管疾病、糖尿病、焦慮或睡眠障礙等。

診斷上只要確實依照醫師指示詳載三天排尿日誌，常規驗尿及紀錄排尿量及次數狀況即可診斷是否為夜尿症。治療上除了避免睡前飲水量過多，並在睡前口服一粒抗利尿荷爾蒙製劑desmopressin即可。新一代的製劑甚至改採口溶錠，放到舌下立即溶解吸收，完全不用喝水，使用上更方便。婦女夜尿症是可以治療的。

當您有夜尿症的困擾時，不用忍，不用擔心尷尬，藉由專業醫師完整評估,確定診斷，對症下藥治療即可獲得改善解決令人苦惱的婦女夜尿症，改善睡眠品質，讓您重拾健康平安與喜樂的人生！

(文／孫茂榮 彰基婦女泌尿暨骨盆重建科主任 )

孫茂榮醫師。圖／彰基醫院提供 孫茂榮小檔案



◆現任：

◎彰基婦產部婦女泌尿暨骨盆重建科主任



◆學歷：

◎中山醫學大學醫學士



◆經歷：

◎婦女泌尿暨骨盆重建醫學會

專科醫師

◎台灣婦產科醫學專科醫師

◎中華民國婦科內視鏡及微創醫學

專科醫師

◎彰基婦產部 部主任

◎彰基婦產部 體系部主任

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