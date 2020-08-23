50歲「少女」Linda 透過健身擺脫憂鬱症

「你對一位50歲女性是怎樣的印象呢？」在女性世界中具有號召力，健身課堂堂滿班，她一站出來，立即打破外界的刻板印象，絕對無法猜到她已年過半百，是50歲的「少女」，擁有健美、結實的身材，以少女字眼形容也不為過，她就是健身教練林慧君Linda，人稱Linda老師。

Linda今年出了第三本健身書籍，書名為「50歲的女力逆襲」，正好搭上新冠肺炎疫情，室內健身的熱潮，藉由出版書籍教導女性只要透過簡單的一條彈力帶、兩顆啞鈴、一顆壺鈴就能在家健身，自己在家訓練，啟動臀肌、背肌、腹肌，讓整個人更有線條，更有活力、更年輕好看。

前兩次林慧君將書籍版稅全數捐給慈善機構，回饋社會，此次也不例外，把健身又健心的良善理念發揮極致。

多數的女性學員接觸Linda老師無非就是透過臉書，一張張「腰束奶澎卡撐硬摳摳」的照片是招生的響亮招牌，超渾圓的臀部羨煞不少人們，更遑論凹凸有致的她竟然已經50歲了，如此吸引人的活廣告，讓學員們立即臉書私訊報名，每個人都想像Linda老師一樣，到了50歲不會跟歐巴桑畫上等號。

運動擺脫憂鬱身心

很難想像身材火辣的Linda老師，在2008年金融海嘯前她是天天腳踩高跟鞋、臉帶著濃妝的國內第一金投信數一數二的TOP 1 Sales的美女頂尖業務，年收入頗豐，屬於人生勝利組，惟一場金融海嘯，金融市場直線式重挫，摧毀了建立多年的自信，讓她跌入谷底，得了憂鬱症。

原以為人生就要一直哀怨下去，還好人生轉了一個大轉彎，開始接觸重量訓練、甩壺鈴的健身生活，因運動釋出腦內啡是最強大、最棒的抗憂鬱藥物，慢慢擺脫憂鬱的身心，也體悟到健身好處除了身體健康，也可以壯大心靈層面。

回憶剛接觸健身時，Linda說因憂鬱症無法起身失去肌力，身材瘦長乾扁，又有耳內不平衡疾病，健身初期經常暈眩而天旋地轉，但她不放棄，因為慢慢地，她知道睡眠品質有所改善，臉上笑容多了，不再服藥，身邊親友都看在眼裡感受最清楚，家人成為她的強大支柱。

於是頭也不回地從人人稱羨的金融業轉行投入健身產業，成為至今知名的健身教練Linda老師。

43歲投入健身業，到脫胎換骨，要如何一步一步做起？Linda以她一貫瞇著眼微笑形象笑著說，擁有一位好教練及堅持不放棄。

她要女人每天維持動運好習慣，控制飲食，那怕每日就花個10分鐘的捲腹、壺鈴、彈力帶也行，女人到50歲人人都可以擁有少女心、少女身材，毫無違和感就靠努力與堅持及不懶惰。

重量訓練維持好氣色

Linda在投入健身業時，因臀部不夠翹、堅挺及飽滿，遭健身同業嘲笑，於是，2018年被自己的Jerry教練，逼著參加IFBB PRO健美比賽，經過幾月的專業訓練，在2019年6月參加國內總統盃比賽，獲得女子比基尼163公分以上分組的第五名；同年參加第一屆全國健身健美錦標賽，獲得女子比基尼163公分以上分組第五名，初次參賽獲獎，壯大了她的信心。

意外的插曲是，重量訓練除了讓身體越來越健康，肌肉越來越發達外，頭腦思慮清晰是難得的收穫，Linda在課堂上幾乎都能一一喊出的學生們的名字。

Linda說，女人每天在家可使用23公分的彈力帶，透過足夠的阻力在家訓練，經常訓練自己大腿及臀部，也可練成完美的翹臀部。飲食上需要控制，以雜糧米、蔬菜、白煮蛋、雞胸肉及高蛋白飲品，讓自己重量訓練更有效果，維持女人的好氣色。

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