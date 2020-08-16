名醫問診》淺談眼中風 爭取黃金時間治療

一般俗稱的眼中風，醫學上正式的名稱是視網膜血管阻塞。

不論何種形式的視網膜靜脈阻塞，平均好發的年齡為五、六十歲，男性和女性的罹病率相當。根據研究，發生視網膜靜脈阻塞的危險因子，包括高血壓、心血管疾病、BMI指數過高、糖尿病，及青光眼病史。很多民眾關心，眼中風可以治療嗎？視力會不會好轉？這要看阻塞的位置及就醫時間而定，尤其是急性眼中風，一定要把握黃金治療期，才可以避免視力完全喪失。

眼中風病患的症狀為突發性視力模糊與局部視野缺損。造成視力模糊的原因來自於視網膜水腫、出血，及缺血。因此，一旦發生突發性視力降低時，應盡速至眼科門診或急診接受完整的眼睛檢查，以利在黃金時間內搶救視力。完整檢查應包括眼底鏡檢查，螢光血管攝影檢查，及黃斑部斷層掃瞄（OCT）。

在過去視網膜靜脈阻塞的傳統治療，在發病後三個月內採取保守性內科服藥與追蹤。如果視力仍然不佳，則採視網膜雷射光凝固術治療，雖有助於維持視力不惡化，但卻很難改善視力。

近年來，血管內皮生成因子（VEGF）抑制劑，癌思停（Avastin），原本是用在治療大腸癌的化療藥物，被應用於眼科的眼內藥物注射，具有抑制血管內皮細胞生長因子（VEGF）的作用，它可明顯減少黃斑部水腫。而最新科技研發，更有專用於眼球注射的藥物上市，譬如：樂舒晴（Lucentis），采視明（Eylea），可有效治療眼中風視網膜水腫，達到恢復視力的療效。因此VEGF抑制劑的眼內藥物注射，此種新興的治療方式不僅安全性高，副作用少，可讓病患恢復至更好的視力水準，是目前治療視網膜靜脈阻塞的第一線治療首選。 據研究顯示，早期給藥組療效更優於晚期給藥組。但是並非每位病患均適用此新藥，對於嚴重心血管疾病、身體狀況不穩定的病患不宜使用﹔根據疾病的情況，病患也需要多次注射才能達到穩定的治療效果。總之，目前有許多新興的眼內藥物注射治療可供選擇，早期使用這些治療，極有助於改善並維持視網膜靜脈阻塞眼中風病患的視力品質。 眼中風眼底照相：可見視網膜水腫、出血及缺血，視力僅0.05。圖／新光醫院提供

新光醫院眼科主治醫師楊昌叔。圖／新光醫院提供 楊昌叔小檔案

◆現任：

◎新光醫院眼科主治醫師



◆學歷：

◎臺北醫學大學醫學士

◎國立陽明大學醫務管理所碩士



◆經歷：

◎台北榮總視網膜科主治醫師

◎前台北市立中興醫院眼科主任



◆專長：

◎視網膜疾病手術

◎黃斑部病變手術

◎小切口雷射及超音波白內障手術

◎眼中風

◎高度近視

◎糖尿病視網膜病變治療

(文／楊昌叔 新光醫院眼科主治醫師 )

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