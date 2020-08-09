理律律師張婉婷 接受挑戰 享受跑步

「我不希望當了媽媽之後，小孩就是生活的全部，我非常鼓勵媽媽們，不要侷限自己，一起加入跑步運動！」理律法律事務所慢跑社社長張婉婷，兩年前是跑步界的門外漢，當時奉長官的指示重振旗鼓，憑著「要做就要做到最好」的信念，熱衷全力投入學習與推廣，理律慢跑社社員從當時的五人，如今十多倍增至事務所內外有70多人的大社團。

張婉婷從小讀書到進入職場、結婚、生子，看似人生勝利組，卻是她努力去達成的「我不是那種一路順遂的人，過程有很多的辛苦，但我蠻能吃苦的」她說。一路走來生活精彩、有意義，即使近年全力投入跑步運動，面對各種角色衝突，張婉婷仍然排除萬難，並期使跑步成為一種簡單的生活習慣。

臺灣證券交易所是她台北大學法研所畢業後，考上律師執照的同時，選擇的第一份工作，上市一部及公司治理部五年，然而就在女兒3歲，正需要花時間陪伴時，毅然決然投入一個全新的工作環境-理律法律事務所，一圓她執業律師的理想，也因此，她與慢跑自此結緣。

張婉婷說，理律法律事務所合夥人張朝棟，有感同仁長期在高壓環境下犧牲了運動及休閒的時間，為了大家的健康以及兼顧提高工作效率，於是找上了學生時代即活躍於辦活動及對運動的喜愛的她，也讓她順理成章成了慢跑社社長。

雖然不是因為喜歡跑步而開始投入社團，但張婉婷為了要給大家最好的運動環境，張婉婷說：「慢跑社剛開始運作時經費有限，也沒有教練，為了找教練，想辦法籌措經費。有了教練後，我們開始穩定的每周社課練習，包含肌力訓練及間歇訓練，有助強化大家的心肺功能及肌群，避免受傷，許多人現在體能都大幅提升」。

為了提高大家出席率與黏著度，也要確保大家不是因傷休息；她還緊迫盯人了一年，從Nike Running Club找了人稱「史哥」的吳文騫總教練來社團演講，趁機情商她來擔任理律慢跑社的顧問，為理律慢跑社打了一劑強心針，讓社團運作更為完整。

第一個接觸的路跑賽事是2018年渣打臺北公益馬拉松，而在一年後憑藉教練課表，順利完成半程馬拉松的破二（低於二小時）目標，讓她相當振奮。「即便破二，當時我對跑步的認知還是很淺薄，跑量也不多，只覺得自己好像真的可以跑。」2019年由Nike主辦的第三屆「FAST 42」跑團開始甄選，這次她們要找從未跑過全程馬拉松（俗稱初馬）的跑者來挑戰。

「我一開始是沒興趣的，因為當時我已投入初馬的課表訓練了，教練也不是很支持，怕我缺席太多被退團，甄選上也只是浪費名額」張婉婷透露，當她寄出申請表時，並未讓教練知道，而她轉念的動機也很單純只是想要去體驗Nike對跑團的經營，之後再將經驗帶回社團。

然而，張婉婷為了完成初馬挑戰，其堅強的毅力，更令人折服。她在甄選上FAST 42前，已跑了兩個月課表，接著9月加入FAST42為期16周的專業訓練，她透露：「為了不影響在新竹上班的先生一早6點半就要出門，我常是清晨4點半就出門訓練，並且每天親自接送女兒上下學。說不累是騙人的，但蠻慶幸有加入FAST 42，因為有夥伴的相互打氣才能熬過訓練期間的辛苦。當時練到體脂很低，手臂的肌肉線條明顯，女兒同學家長還以為我是健身教練。」她笑說。

身兼妻子、媽媽、律師與社長等多重角色，面對馬拉松競賽，事前需要接受長時間的訓練，不但占去與家人共處時光，更要耗費大量體能，還要花費心思在社團的經營，要如何調配時間？她坦言，要完全平衡是不可能的，肯定會有些犧牲。FAST 42訓練期間，不只她，確實很多夥伴，都同樣遭遇到與家人間的溝通、工作表現的問題，「對我來說自律是基本的，時間分配不是問題，但因為我已經有了家庭，反而與家人的溝通和得到家人的包容是最困難且重要的。」她感謝家人最終願意支持她完成此一難得的挑戰。

看著張婉婷跑步時拍攝的每一張照片，都是自信、笑容洋溢、生氣盎然。她透露，參加FAST 42時她的目標原是3小時40分，但最後成績是3小時44分，「老實說，我沒有盡力。」對此，張婉婷自有一番解讀：「但我很享受我的初馬。跑步應當是快樂的，但訓練後期我認為很多面向都失衡了，所以我告訴自己，如果只是為了達成設定的目標與時間競賽，破壞身體及生活的和諧，那就背離跑步的初衷了！」參加FAST 42帶給她的成長，不只是參與路跑賽事，也學習了完整的跑步訓練，而更重要的是，她帶頭跨出第一步，給社員們勇氣，「我可以，她們也可以！」

張婉婷女兒現在已經7歲，她期待未來能帶著女兒一起參加適合的路跑活動，也想嘗試不同的賽事，像是越野跑，她並分享「一路走來，我一直勇敢追求自己想要做的，希望未來我女兒能以我為榮！」這句話，正為她樂衷追求理想、享受生活，下了最佳註解。

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