8/7立秋 既是秋也是夏 謹慎開展新一季

立秋在國曆是八月七日或八日，大暑過後，夏去秋來，秋季開始，以立秋為準。

持續高溫、午後局部豪雨，有時還有颱風，不翻月曆還真不知道秋天來了。這樣的立秋「睡起秋色無覓處，滿階梧桐月明中」南方人感受不到秋意，只有北方的梧桐率先貢獻幾片葉子，算是展現迎秋的誠意。

人家都說秋燥秋燥，但現在明明就很濕，哪來燥？二十四節氣主要是跟太陽走的，天體走到哪，季節就怎麼劃分。不過古醫家倒是很有智慧，於夏季跟秋季之間，塞進了一個「長夏」，再跟木火土金水五行對應起來，就成了木－春、火－夏、土－長夏、金－秋、水－ 冬，剛剛好。長夏對應土、對應脾，表現出來就是濕，非常準確。

順帶一提，在藏地，由於冬天很長，因此藏曆有兩個冬天，夏天也有兩個，所以一共是春、盛夏、季夏、秋、初冬和隆冬六個季節，兩個月換季一次。擅長觀天象的藏醫也講究節令養生，會指導藏地居民生活起居該如何應天時安排。

既是秋也是夏，身心雙重養護

立秋，太陽說它是秋，老中醫說它是夏，非常有意思的一個節氣。有人把「立秋─秋分」 這段期間稱為「長夏」，而也有地方長夏是指「夏至─處暑」這之間的時間。地球不但很熱鬧， 而且還很大，同樣在北半球，冷熱濕燥有地區性差異，那也很正常。住在哪地，就翻哪個地方的曆法、就聽當地的達人怎麼說，因地制宜，候物最準。

臺灣的立秋幾乎沒有秋意，反跟長夏的「濕」能對應得上。立秋，也是長夏之始，這幾天若下起雨，一點都不奇怪。不管是午後雨還是颱風雨，都是外面的濕。而人冷氣吹得兇、冰涼飲料不忌口、過食西瓜與生魚片、熬夜又貪嗜甜鹹肥膩、思慮太過重重心事傷脾。再加上頭髮不吹乾、流汗卻讓衣服自己乾，那身體可會像是泡在水裡一樣，困重不爽，這是裡面的濕。另有些人會起小丘疹、濕疹、汗皰疹，這些都屬於濕氣在人體上的顯化。

立秋也好，長夏也罷，這時節的保養法，一點一點說給你聽。

長夏排濕，陽光下健走：

排濕，我最推薦的當然是在陽光下健走，這是最快最舒服的排濕法，晚上還能睡得更深、更沉。太忙沒時間運動，泡溫泉、泡澡或足浴，也能帶動全身循環。以前我喜歡做岩盤浴，暢快地發一場大汗。健身房的蒸氣室、烤箱也有類似的效果。只不過，被動式發汗與自己運動的主動式發汗，在排濕效果上，還是自己有出力的，效果好一些。

若是在睡前泡澡泡腳，應注意溫度不要太高，怎樣叫太高？讓你越泡越有精神的，就叫太高，恐干擾睡眠。大約四十五、六度這種高溫，會刺激交感神經，令人精神為之一振， 白天的話你就可以泡這種。睡前的浸浴，希望能活化副交感神經，因此以舒服放鬆為度， 四十一、四十二、四十三度這樣，不宜太燙。

解水腫，帶動全身循環：

有一回我在提倡多喝水時，遇到一位小姐跟我說她水腫，不能喝水，這是錯的喔！體內有濕，不是因為水喝太多，排除因疾病導致的水腫，一般性質的水腫大多是因為循環不佳所造成的，反而要喝水，你若缺水，血液就沒有循環的本錢。

為了促進循環、幫助排毒，人不能不喝水，但若已經水腫，就老老實實放棄冰水，改喝溫熱開水吧！最重要是要去提升活動量、增加運動次數、避免久站久坐久臥維持同一種姿勢。循環慢慢帶起來，心臟、肌肉漸漸練強壯，水腫的困擾，自然而然能解決。

謹慎開展新的一季：

菩薩畏因，凡夫畏果。儘管秋意不濃，但仍算是一個季節的開始，別因為還在熱，就過於忘形忘情。一流的人，都很重視凡事要有好的開始。尤其金秋肅殺之氣是一年最盛的時候，謹慎一些總是好的。 畢竟經過了春生、夏長，到了秋收這第三季，一年的獲利也差不多大致抵定了，紛爭總來得出其不意又特別頻繁，一方面要避免自己被「秋後算帳」，一方面身處「多事之秋」，能少紛爭就盡量慈悲，一方面自己要慎始、要小心，一方面學著原諒、展現肚量。有智慧的人懂得趨吉避凶，絕不會想在秋天和人起口角、起爭執。

(本文摘自洛桑加參著《靜心・淨心：52周的修煉，一年後與完美的自己相遇》，時報出版提供)

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