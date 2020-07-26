國人新10大過敏食物 蛋白居首

反覆乾癬、皮膚紅腫、時常腹瀉跑廁所，小心是慢性食物過敏！國人最新10大慢性食物過敏源出爐，蛋白、蛋黃竟然坐上第一、第二名寶座，其次依序是花生、蜂蜜、腰果、黃豆、小麥、牛奶、鰻魚以及綠豆。

37歲的上班族王先生，三餐常外食，炸物燒烤不忌口，蔬果攝取少，最愛吃麵包及麵食、蛋製品。近十年來乾癬反覆發作，還會常莫名腹瀉、脹氣，曾在開車時憋不住突然「挫賽」，令他相當困擾。經由過敏原檢測發現，對35項食物過敏，造成腸道長期發炎，引發腸漏及腸躁症的問題。

聯安診所院長鄭乃源醫師表示，許多人以為鼻過敏、皮膚長疹子才是過敏反應，面對脹氣、便祕、消化不良、腹瀉、頻放臭屁等困擾，在做了腸胃鏡檢查也找不出原因，沒想到可能是慢性食物過敏導致的症狀。

聯安診所針對去年1282筆慢性過敏檢測大數據統計發現，國人新10大食物過敏原，蛋白、蛋黃、花生居前三。鄭乃源分析，蛋白和蛋黃位居前兩名，是因蛋的蛋白質分子較巨大，若未細嚼慢嚥或腸胃道微菌體不健全，會造成蛋白質分子消化不完全，經由腸胃道黏膜間隙滲入腸道組織，引發過敏連鎖反應。

林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科醫師葉國偉指出，許多人以為只要過敏檢測反應為陽性，就不要碰該食物，其實反而會導致營養不足。民眾可以透過抽血和食物誘發實驗來確診對哪些過敏原過敏。一旦確診對某些過敏原過敏時，要注意過敏食物的標示，盡量避免食用。

(中國時報 鄭郁蓁 )

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