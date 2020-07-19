名醫問診》自律神經失調不是病 生理回饋治療搞得定

「我已經失眠好多年，經常頭痛、拉肚子、肩頸酸痛、頻尿，壓力比較大的時候，還會出現呼吸不過來、心悸的情況，幾年來健康檢查做了好多遍，醫院神經內科、心臟內科、泌尿科…都看了，醫師都告訴我：『你（器官）沒問題，可能是你太焦慮了』，我到底出了什麼問題？」

「自律神經失調」，這個名詞隨著近幾年來媒體、新聞的報導，大家或許不陌生，但是卻很少人了解自律神經失調到底是一個什麼樣的狀況，甚至自己已經處在自律神經失調的狀態，卻未被明確的治療與緩解。

自律神經，是身體周邊神經系統的分支，是調控面對壓力狀態下身體反應的主要機制。當我們遇到緊急、壓力事件的時候，身體的交感神經就會開始運作，讓呼吸變快、心跳加速、腸胃蠕動減慢、肌肉變得緊繃、膀胱開始收縮等，目的都是讓身體處在最佳狀態，有最大的能量處理突發事件。而當壓力過去後，身體的副交感神經就會開始調控，讓身體恢復到舒緩的狀態。

交感與副交感神經這兩個有趣的抗衡機制，在長期壓力狀態導致失調後，就開始變得一點都不有趣，甚至出現各種不舒服的身體感受，影響生活品質。最主要的原因，就是交感神經的持續、過度活化，導致呼吸過速、心跳持續變快且明顯、腸胃蠕動過慢、肌肉過度緊繃而疲乏疼痛、膀胱持續收縮等，而副交感神經的抗衡機制卻一直沒辦法達成任務，以致於失調的發生。

目前在檢測與治療上，已發展出自律神經檢測、以及生理回饋治療，其中檢測的目的在於讓患者能夠了解失調的部分、以及壓力對於身體的影響；而生理回饋治療，則是在練習調整自律神經的過程中，透過儀器測量身體變化，即時呈現，強化練習的效果、增加練習的動機。

自律神經失調，雖是一種概念而非疾病，卻常常影響著患者的生活品質，及早尋求治療，不僅能夠緩解焦慮，也能夠讓自己回到自在生活的狀態。

新光醫院睡眠中心臨床心理師李偉康 李偉康小檔案 ◆現任： ◎新光醫院睡眠中心臨床心理師 ◆學歷： ◎政治大學心理學研究所（臨 床組） ◎東吳大學心理學系 ◎斐陶斐榮譽學會會員 ◆經歷： ◎新光醫院睡眠中心臨床心理師 ◎台北榮總精神科臨床心理室 全職實習/長庚醫院睡眠中心 全職實習 ◎台灣睡眠醫學學會106年度 第15屆學術研討會口頭報告 第二名 ◎2019年國家醫療品質獎實證醫學 類文獻查證新人組-潛力獎

(文／李偉康 圖／新光醫院)

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