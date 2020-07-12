10大燒錢國病出爐 慢性腎病再奪第一

健保署11日公布2019年10大燒錢疾病，慢性腎臟疾病再度居首，39.7萬人共耗費533.16億元，台灣果真是「洗腎王國」；其次是糖尿病309.6億，齒齦炎及牙周疾病花費180.03億居第三。受人口老化影響，近幾年上榜項目都以慢性病居多，健保署估計，隨著醫療進步拉長個人壽命，未來健保在慢性病花費，恐會繼續增多。

慢性病占4項 癌症分列6、10名

健保署統計10大燒錢項目，依序分別為慢性腎臟疾病、第二型糖尿病、齒齦炎及牙周疾病、齲齒、高血壓、抗腫瘤治療、呼吸衰竭、慢性缺血性心臟病、思覺失調症及支氣管及肺惡性腫瘤。

健保署副署長蔡淑鈴表示，由於台灣人口老化嚴重，近年上榜燒錢項目都以慢性病居多。此次統計，慢性病即占4項，癌症有2項，但嚴格來說癌症也算慢性病，隨著長者人數增多，加上許多癌症藥物進步治療，病患壽命繼續拉長，未來健保用於慢性病的花費，只會增加不會減少。

46%新洗腎者 肇因糖尿病控制差

對於慢性腎臟病為最燒錢的疾病，蔡淑鈴指出，其含括了初期到晚期洗腎的病人，醫療費用高的原因，除生活習慣不好造成患病外，患者的及早醫療介入也是主因。健保署目前已針對初期個案提供衛教，藉由生活習慣的改善恢復腎功能，以腎絲球過濾率分期看，對慢性腎臟病階段3b到第5期者，則著重在腎功能維持，避免走入洗腎這一步。

台大醫院綜合診療部主治醫師姜至剛表示，民眾若年過40，腎功能每年平均會衰退1％，到8、90歲約下降到40％左右，但還夠用，若中間出現糖尿病且控制不佳，可能就會加速洗腎的速度。在新洗腎的病人當中，有46％都是糖尿病控制不好造成。

男90女80公分 Hold住腰圍保安康

另腎臟病的危險因子也包括過量用藥、空汙，姜至剛表示，有些止痛藥標榜不含類固醇，但非類固醇類的抗發炎止痛藥反而傷腎，而空汙藉由肺部進入體內循環，其中，微粒、重金屬也含發炎物質，不光是肺癌，也會增加腎臟、心血管、腦血管疾病的風險。

北榮家庭醫學部主治醫師賴志冠表示，糖尿病、高血壓屬於慢性病，都與肥胖、運動不足、飲食西化有關，建議民眾多運動，男生腰圍控制在90公分以下，女生則是80公分以下，留意身體質量指數（BMI），並避免高油、高糖及高鹽的飲食，遠離疾病。

預防保健沒做好 國病年年燒錢

健保署統計2019年國內十大燒錢疾病，前衛生署署長、台灣病友聯盟理事長楊志良表示，慢性腎臟病治療費用居首，洗腎人數也創歷史新高，健保燒錢、民眾自費變多、健保費率調漲等其實都無濟於事，很多慢性病及癌症都和飲食及運動習慣環環相扣，但是健康促進與預防在台灣卻沒有納入健保給付範圍，全民健保只提供醫療服務，感嘆台灣現階段只有「全民醫保」，而非大家口中的「全民健保」。

預防勝於治療 可減支出

楊志良進一步指出，預防保健在2019年的總預算只有18億元，傳染病防治年度預算為58億，加起來也才76億，和動輒上千億的醫療支出相比，根本無法比較。

楊志良表示，預防是低成本高效益的作為，但整體醫療體系卻沒有針對這塊在努力，例如糖尿病若在前期控制得好，並定期檢查做好日常保健，洗腎機率也就大為降低，醫療支出也會跟著減少，這個道理並不難懂，大家也都知道。

楊志良表示，病友在生病時，任何方法都會想要嘗試，例如免疫療法、精準醫療及幹細胞治療等，但醫療技術和用藥推陳出新，健保根本負擔不起，有太多項目不是健保不給付就是要差額負擔，龐大的醫療支出往往成為民眾難以承受的負擔，健保在燒錢的同時，民眾的錢也在燒，誰都不輕鬆。

不改善 明年排名又雷同

隨著醫療的進步，國人平均壽命不斷延長，但「不健康」的平均餘命卻擴張了8.4年，楊志良強調，預防勝於治療的「大健康」才是有效改善整體慢性病比例與醫療支出的方法，但國人習慣生病才去尋求治療，光有醫保無健保，這是台灣在全民健保實施上的最大失誤，國家在預防保健上投了多少，大家應該要來檢視，有了這樣的統計，重要的是看到問題，進一步做出改善做法，不然明年來看，排名又一樣，又一樣燒錢，只會繼續惡性循環下去。

急性插管花費多 慢性照護漸減

健保署公布2019年10大燒錢疾病，平均花費最多的項目為呼吸衰竭，每人耗費30萬2361元。醫師表示，呼吸衰竭的照護分急性與慢性2種，急性期需在加護病房進行，動輒1天1萬元，30萬的數目反映出2019年呼吸衰竭的病患以急性期照護為主，是高齡社會無可避免的現象。不過，近幾年隨著善終觀念提升，許多人不願家人插管受苦，慢性照護的比率已有減少趨勢。

北醫附醫胸腔內科主任周百謙表示，呼吸衰竭的照護分為短期與長期，前者主要照護急性期的病患，後者則是慢性的病患。以急性期的照護為例，病患可能因為吸入性肺炎，需要暫時使用呼吸器。而慢性的照護則常見於肺氣腫、肺癌後肺纖維化，或因不明原因無法自主呼吸的病患，需仰賴插管或氣切進行氣體交換。

周百謙指出，呼吸衰竭病患每人耗費30萬多元，這樣的費用屬於正常範圍，台灣加護病房的急性照護費用較高，大約是每日1萬台幣，美國則是每日1萬美金，相較之下已相當便宜。另在慢性照護方面，台灣1個月則可能耗費5、6萬元。以每人平均30萬多元來看，反映出2019年呼吸衰竭的病患以急性期照護為主。

周百謙表示，隨著人們對於善終觀念的提升、安寧緩和醫療的進步，許多人不捨家屬長期受苦，植物人插管的比率已有所下降。在高齡社會，老年人口不一定需要長期插管，但短期的插管無法避免，某些情況之下還是有必要，但可在之後慢慢脫離呼吸器。

健保署副署長蔡淑鈴表示，病患若不得已使用呼吸器，急性期後也會有人協助脫離，避免長期依賴，這樣的作法也是醫界在努力的，目的在於訓練病患自主呼吸，這也是健保相關經費沒有再繼續增加的原因。

思覺失調心理復健 應多予給付

思覺失調症不時就會受到國內民眾關注，這次健保署做出的排名，思覺失調排在第9名，醫師、學者認為排名合理，畢竟它需要漫長的治療過程，但除了藥物花費外，政府對於心理社會復健的支持不足，對患者而言是不小負擔。

長庚大學精神科副教授張家銘表示，思覺失調症的確是需要花錢的疾病，這次公布的數據有10.6萬人，與學界預估的10多萬人在就醫相符，這是要長期治療的疾病，近年由於藥物進步，患者可以到門診治療，住院治療的數字已呈現下降。

近年抗精神病藥物的發展，藥效好、副作用小、患者接受度高，讓患者能更穩定到門診治療，也比較能避免復發，儘管醫藥費增加，但張家銘直言「花費是應該的」，不過，除了非藥物的花費，心理社會復健同樣是對患者很重要的一塊，包括心理支持、社會協助、生活訓練等，但政府在這部分給付相對不足。

振興醫院精神科主治袁瑋也認為，精神疾病的治療幾乎以藥物為主，而這方面的藥物確實較貴，例如每顆80元的藥丸，患者1天要吃2顆，當然也有藥劑化的長效針，每個月只要打1次，但每針可能要上萬元，對病患而言負擔沉重。健保署的數字只有表面就醫的費用，若把看不見的成本，例如家人的負擔、工作的影響等列入，思覺失調症患者的醫療成本會更驚人。

( 中國時報 林周義 、李柏澔、陳祐誠 )

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