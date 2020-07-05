名醫問診》急性骨髓性白血病發生率上升 不可不慎

蔡先生是個20幾歲的年輕人，剛工作不久，近日來常感到胸悶、容易疲累不適，而到醫院就診，基本的血球檢驗就發現大量血球母細胞（血癌細胞），幾可斷定是急性白血病（血癌），進一步骨髓檢查確診是急性骨髓性白血病，70～80％的骨髓都被血癌細胞占據，立即安排住院治療。

急性白血病，依細胞種類分成急性骨髓性白血病和急性淋巴性白血病，成人以急性骨髓性白血病居多，小兒血癌則以急性淋巴性白血病為主。白血病除了影響白血球的數目及功能，也會影響紅血球及血小板，所以容易感染發燒、出血、蒼白、疲累。決定患者預後的因素主要在於染色體及基因突變，染色體愈複雜或高風險的突變基因，復發機率就愈高，預後就愈差；尤其是基因分析，有助於增加醫師對病人預後的評估，甚至可能標靶藥物的選擇。

急性白血病是高惡性度疾病，患者若不盡快治療，會在幾周甚至幾天內快速惡化致死。標準治療是化學治療，且白血病的化療是所有癌症中強度最強的，在治療過程，周邊血球會下降得到極低，病人除病情或藥物帶來的食慾不振、噁心嘔吐外，也會有黏膜潰瘍，發燒感染相當常見，因患者幾乎無免疫力，一旦發燒就得趕快投予廣效性抗生素，要持續等到血球數目回復正常才能脫離危險期，住院通常需要一個月，而急性白血病以初次化療（引導性化療）的死亡率最高，待病情得到控制後，後續化療（鞏固性化療）的併發症才會下降。對於上了年紀的患者來說，身體無法承受如此高劑量的化療，在治療上會是一大挑戰。

蔡先生入院後，立即接受高強度的引導性化療，有驚無險地度過第一個難關，大部分的血癌細胞已被清除，後續再接受第二次及第三次的化療；不過，蔡先生的染色體為複雜型，復發風險相當高，所以緊接著接受來自哥哥的異體血液幹細胞移植，期間又歷經了種種難關，包括敗血症、排斥反應、疾病復發等等，目前狀況穩定，疾病沒有再復發，固定門診追蹤。

1980年代急性骨髓性白血病發生率為每十萬人口約1％，近十年來已增長至每十萬人口3％，且年紀愈大者，發生率也愈高，高齡化社會的到來，急性骨髓性白血病發生率可以想見將持續上升，由於疾病惡性度高，病程進展快速，社會大眾需對此疾病有個大概的認知。

石宇閎小檔案 ◆ 現任：

彰化基督教醫院血液腫瘤科 主治醫師 ◆ 學歷：

高雄醫學大學醫學系 ◆ 經歷：

◎彰化基督教醫院畢業後一般醫學住院醫師

◎彰化基督教醫院內科住院醫師

◎彰化基督教醫院血液腫瘤科總醫師

◎中華民國內科專科醫師

◎中華民國血液病專科醫師

(文／石宇閎 圖／彰化基督教醫院)

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