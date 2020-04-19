CEO養生》溫肇東透過「醫適能」 擺脫亞健康

醫學知識門檻極高，要用庶民用語解說不容易，最常出現精簡、卻又不扼要的難題，像中國大陸發明的「亞健康」就是一例。

東方廣告董事長溫肇東目前的健康狀況，頗符合「亞健康」的描述，處於健康和疾病之間的一種臨界狀態，除了高血壓需固定服藥，其他都還算符合健康，但平日休閒多以閱讀、散步取代運動的他，似乎又有肌少症疑慮，而年紀漸長帶來的體能弱化，偶而的大腿麻感，讓自己驚覺有需要尋求不同的方法，有效維持身體的健康。

溫肇東的人生十分轉折。東方廣告是父親溫春雄創業的台灣第一家廣告代理商，如果當年東海大學畢業時，他沒有決定自己進職場闖一闖，然後展開了一長串的個人創業、創業教育、創業教練等等歷程，成為台灣創業教育圈的先鋒王牌，現在的職務應該會更早出任。實際上他及至2016年自政治大學商學院退休，於科技管理與智慧財產研究所任教滿21年之後，才回到東方廣告。

而一如溫肇東在科智所退休歡送會上所強調，「退休不是結束，未來將持續以不同形式為社會盡一份心力！」，溫肇東一邊維持政大的兼課，一邊發展《創河塾》，透過產學交流論壇，期待能延續他的創業實務、創業教育和創業教練的寶貴經驗，給予年輕學子更多的學習參考，並讓畢業的同學有機會交流。

溫肇東教書生涯親自指導的研究生超過200名，大夥會輪流每年為恩師規劃慶生會，也藉此維持溫門師生的社群網絡。和101級科管所碩士生蔡奇儒的重逢，就是在2018年的慶生會上，這位當年頂著台大醫學院高帽子的學生，歷經了人生轉折，走進了體適能產業。

蔡奇儒是通過高考的醫藥醫檢師，選讀政治大學科技管理研究所的目的，是抱持在生醫產業大展宏圖的願望，畢業後順利進入中天生物科技集團擔任儲備幹部，獲得集團主管賞識指派管理鑽石生技創投基金，負責投資後管理。這個經驗，反而讓他更看清自己的不足和不踏實。經過六個月的內心煎熬，他的轉職意念更清楚：要有一個能照顧家庭、自己又喜歡作的事，那就投入體適能的推廣吧！

個人健身教練，是蔡奇儒轉職初期的收入來源，也因此近身瞭解健身產業，摸清楚這個行業的特性：透過專業認證取得話語權，建立權威感。很會念書的他，在教課之餘努力考取證照，包括運動營養、運動矯正、特殊族群、肌力體能NSCA-CSCS，所有體適能最難考的證照他都在短時間內到手，同時跨入創業大門，成為醫適能—特殊族群訓練MedEx創辦人、宇熙國際顧問公司負責人，獨家代理國際標準的功能性高齡訓練。

蔡奇儒為進一步凸顯自己和運動本科教練的差異，將體適能結合醫學，向跨領域建延伸，以MedEX Circle為平台，邀請健身教練、治療師，營養師，結合醫療人員和體適能人員對話，「我要作到培訓教練的專業平台」，新增的顧問服務、社區推廣、產學合作機會愈來愈多，開拓出與傳統健身教練不同的局面。

大學校院的創業王牌老師是自己的恩師，走在創業路上的蔡奇儒當然是用專業回饋給老師，他藉由公開對話把醫適能的倡議理念，讓溫肇東聽進去、且開始以行動提升自己的健康條件。

2019年開始，溫肇東有了人生第一位體適能教練，第一堂課還乖乖接受教練面試，初期雖只限於肢體伸展，他已開始感受身體的正向回饋，還在大學任教的太太也決定跟進，於是在朋友介紹下，找到另一位教練，可以接受兩人同時上課，平日也可以一起自主練習。

聘請兩位教練的經驗，溫肇東沒有找上連鎖健身房，是蔡奇儒的建議。他說，以老師的健康條件需要先醫學諮詢，一般商業銷售無法符合，這正是醫適能有市場需求的原因。溫肇東也強調，和教練之間「要能溝通」，如重量太強可以反映，才能有持續健身的意願，讓高齡者或特殊族群在自覺下，經由更適切的導引，有朝一日擺脫莫須有的亞健康。

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