40歲後出現老人斑 山藥有助皮膚調理

我們在意的皮膚暗沉、臉色不均勻，兩頰、手臂上的老人斑，自然都會找到相應的調理和改善方式。

年屆不惑之後，身邊接觸的朋友、保養品、食材，竟都奇妙的和山藥有關係！究其因，山藥乃「神仙之食」，有助青春不老、皮膚白嫩有彈性。

山藥，也稱淮山，是薯蕷科薯蕷屬，多年生蔓性草本植物的地下塊莖。具高營養、低熱量的山藥，主要由複合式碳水化合物和可溶性膳食纖維組成。且含多種維生素A、C、E，是維生素B群、核黃素、葉酸、泛酸和菸酸，以及礦物質銅、鉀、鐵、錳、鎂、鈣和磷的優質來源。

四十歲，好像是個巔峰，似乎一旦攻頂，就得準備走下坡。然而，我堅信有另一種可能；也可以是進入高原期，一路保持健康的良好狀態！即使是我們在意的皮膚暗沉、臉色不均勻，兩頰、手臂上的老人斑，自然都會找到相應的調理和改善方式。

印象中清晰記得，長夏溽暑天，媽媽都會給食欲差、不思飲食的我們煮鍋四臣湯，還總是叮嚀著多吃幾塊山藥，才不會變成面黃肌瘦，乾癟扁平的樣子。媽媽口中的山藥，是脾肺雙補，使氣血充足，皮膚光滑細緻、白裡透紅的好食物。

一直習慣以中藥材淮山、乾山藥片（晒乾的山藥切片）來做料理的我，對於初次在日本超市買到新鮮山藥，削皮時出現的黏糊糊、滑溜溜的汁液，感到好奇！湊巧，一九九九年，ABC新聞電視臺華裔主播宗毓華（Connie Chung）走訪日本長壽村櫚原（Yuzurihara）的專集報導中，介紹當地居民都以自家種植的這類有著黏滑液體的地下塊莖食物為主食，耄耋老人們個個不僅精神矍鑠、身形健朗，皮膚更是白細、光滑的讓人看不出年歲。

原來山藥分泌的特殊黏液是由蛋白質、甘露聚醣構成，並有多種活性物質如薯蕷皂苷、尿囊素等成分，更加強抗氧化回春效果，促進膠原蛋白生成，及保持濕度、彈性，有助肌膚新陳代謝和美白。

山藥的種類很多，有塊狀、長條形，以及白、紅、紫各種顏色，全年都可吃到不同品種的山藥。購買時，挑選外皮完整，大小粗細均勻。若已切開，則注意橫切面的黏液和顏色，肉質應為白色、微濕有一層薄薄的黏液，以確保新鮮。很重要的是，在清洗山藥、去皮、切塊時，請帶上手套，避免手部皮膚接觸植物鹼，產生過敏與不適。種植山藥的農友許太太傳授保存山藥的妙招，山藥買回後，儘快削皮、切塊，然後用鹽水浸洗一下、瀝乾多餘水分，再依食用量分裝、存放冷凍庫。如此可保新鮮，口感綿細，料理時無須解凍，直接放入滾沸湯鍋即可。

美味養生的山藥，烹飪方法更是多樣！生熟皆可，涼拌、蒸、炒、煮、燉，甚至烤，都是好選擇。亦可調拌麵粉，製作成麵條、饅頭、包子，或與紅棗、豆沙一起做成甜點餡料，是甜鹹都適宜的好食材。

幾乎是開始關注更年期保養的同時，發現歐、美、日、韓各大品牌都在熟齡肌的護膚品中添加山藥成分，強調保溼、美白，力抗蠟黃臉色、老人斑。於是，自己也跟上潮流，敷著山藥面膜，感受一下五十歲也有水嫩亮白肌的神奇！

山藥的應用面極廣，可入菜也可作為保養成分。圖／freepik

莎拉心廚房 山藥蜂蜜面膜 材料 山藥與蜂蜜 兩者等量 1:1 做法 先山藥切丁。 加水煮沸後，以小火續煮20 – 30分鐘，靜置放涼。 將山藥壓碎成泥。 拌入蜂蜜成糊狀，如此即完。 Tip1：山藥含有植物鹼，製作面膜前需用滾水煮熟，否則會造成皮膚過敏。 使用方法 塗抹全臉，包括眼部四周和頸部。 約30分鐘後洗淨。 山藥優格面膜 材料 山藥與優格 兩者等量 1:1 做法 山藥切丁。 加水煮沸後，以小火續煮20 – 30分鐘，靜置放涼。 山藥壓碎成泥。 拌入優格後即完成。 使用方法 塗抹全臉，包括眼部四周和頸部。 30分鐘後洗淨。 提醒 山藥滋潤補養，食用還是要適度，別過量。特別是血糖和內分泌失調的人，請參照醫囑食用。

(本文摘自向學文著《有機不老：優雅、無病、享天年的天然保養妙方》，時報出版提供)

延伸閱讀

呼吸也要學習！3種最有效的姿勢

人生最後的願望清單

維他命D多吃會中毒？醫師闢謠