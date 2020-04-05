CEO養生》央行總裁楊金龍 「是個練家子」

全球飽受肺炎疫情肆虐，中央銀行擔負維護金融市場穩定重任，提出最有利經濟的貨幣政策，壓力更顯龐大，但一向全年無休的總裁楊金龍，這次的表現是遊刃有餘，憑藉長期以來在大安森林公園的早晚健走，永遠保持身心最佳狀態，做出最妥適的決策。

央行第一季理事會後宣布降息1碼（0.25個百分點），及首次祭出2,000億元定向寬鬆舉措救市，備受市場矚目，也再次凸顯央行總裁工作壓力之重大。楊金龍傳承前任總裁彭淮南的全年無休、風雨無阻工作態度，上任二年多以來，同樣是一年365天戰戰兢兢毫不鬆懈，這非得要強健的身心才辦得到。

眾所周知，過去彭淮南天天一大早就到大安森林公園健走，然後返家用早餐後，再整裝到央行上班。楊金龍也一樣，跟隨彭的腳步，天天到大安森林公園報到，而且是早上走、晚上也在走。甚至他以前擔任副總裁時期，常可見到他中午用餐後，繞著央行及財政部舊址的羅斯福路、南海路、南昌路、愛國西路人行道，再走上一大圈。

當時記者在人行道偶遇，打招呼並問他，中午怎沒在辦公室休息？楊金龍說：「坐了一早上辦公，中午吃飽飯休息不動，對下午的工作未必有幫助，反而走一走幫助消化，更能讓思緒保持清晰。」接任總裁後，公務相對更重，中午不復見他在人行道上健走的身影，但據幕僚透露，現在他會在晚上健走時補回來。

楊金龍的滿頭白髮，從擔任副總裁時就是他的招牌形象，近二年來接任總裁工作後，感覺他頭髮更白了。其實白髮屬於他的家族遺傳，隨著歲月的增長，白得也愈來愈徹底，但臉上卻看不太到歲月留下的痕跡，全歸功於他長年的健走養生，臉色卻完全不改過去的紅潤及精神奕奕。

自稱是屏東鄉下孩子的楊金龍，家境並不富有，就是一般的農家子弟，從小學校放學後，回到家要負責養雞養鴨，是日常少不了的例行工作，所以他的伴讀，不同於都市孩子的家教，而是農家賴以補貼家計很重要的雞跟鴨，也可說是他學費的來源，勞務司空見慣，讓會讀書、愛讀書的他，還有難得的耐操性格，現在擔任全年無休的總裁工作，也是勝任愉快。

其實楊金龍的好身體，當兵也是海軍陸戰隊退伍，更強化吃苦耐操的底子，這從他平常走路時步伐又大又穩來看，套句武術的用詞，「顯然就是個練家子」，所言也不假，因為他除了健走，還會練練氣功，兼顧強身及紓壓的功效，這個就是他的那套「五行八步」祕笈。

根據楊金龍的說法，「五行八步」是一種類似體操的氣功，做起來算是簡單易學的健身操，那是一位早年的老記者所教，一有空閒就慢慢學著做，漸漸地融入日常生活中，慢慢有了心得，也鼓勵同仁們多動一動、練一練即可達到強身健體。他不藏私地說，就是先做深深的吸氣、吐納及甩手的基本功，再來可以拿一根棍子做為輔具，如果能每天做一小時，就有明顯感覺出成效。

不管是健走或氣功，及其他任何的運動，想要達到對自己的健康有幫助，一定都要持之以恆。楊金龍說，其實再忙也有休息的時候，早上可以早半個小時起床，或是晚上睡前半小時，在家就可以練功，並不會少掉太多睡眠時間，這樣反而還可以保持更清晰的頭腦及精神。

在飲食方面，楊金龍並沒有什麼特殊的養生食譜，「只要營養均衡、定時適量就好」，比較特別的是，長年以來他每天吃一顆蘋果，因為有研究指出，它具抗氧化作用，多種人體無法合成的氨基酸，及黃酮化合物、維生素、鉀、鋅、硼、錳、果膠、茄紅素、花青素等，可說是「果中之王」。

楊金龍長年不中斷維持健走、練功，還有一天一顆蘋果，顯現在他標準身材的外表，永遠不曾見過大肚腩，以及老態龍鍾，總是挺直著腰桿玉樹臨風。

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