名醫問診》從上腹痛看轉診制度 與第二意見諮詢

很多人都有上腹痛的經驗，以為是腸胃炎，於是到診所拿藥服用，若沒有改善，醫師普遍建議做胃鏡，往往或多或少發現胃發炎或潰瘍的情形，然而吃了胃藥症狀還是依舊！上腹痛真的都只是胃痛、腸胃炎嗎？那可不！有名70歲的男性，因長期上腹悶痛而在他院接受大腸鏡檢查，發現有許多小瘜肉，前來諮詢是否須開刀的第二意見，仔細聽完他描述的症狀後，發現同時有腹脹、食慾不佳、體重減輕的現象，腹部超音波檢查赫然發現肝臟布滿密密麻麻的腫瘤，早已是肝癌末期了，也難怪在一般腸胃藥的治療下毫無起色，不幸的是用盡藥物，病人仍然在一個多月後往生。

內臟神經不像皮膚可以精準定位疼痛來源，所以許多消化器官出問題，初期都以非特異性的上腹痛來表現，而更可怕的是部分癌症也有類似症狀，所以當上腹痛在治療後無明顯改善時，就是該轉診藉助進一步抽血與儀器檢查的時候了！

另一個案例是名51歲的直腸癌患者，在他院診斷並接受術前化療、放療後，因醫師表示要保住肛門，必須花費數十萬做達文西手術，否則便得做人工肛門，結果病人因經濟因素與排斥人工肛門而逃避治療，最後因腫瘤惡化無法排便而來求診。經過重新評估與商討治療方式，受惠於健保制度，在病人可負擔的醫療費用下，以腹腔鏡手術切除腫瘤並保住了肛門，雖然看似圓滿，但已錯過最佳治療時機，也為將來埋下了不可預知的復發風險。

轉診制度與第二意見諮詢在歐美相當普及，台灣醫院林立，在價格與方便性更具優勢，因此當疾病診斷不明確，或對藥物與手術治療方式的選擇感到困惑時，不妨尋求第二意見諮詢，聽聽其他醫師的看法或治療計劃，以避免錯失早期診斷、積極治療的良機。而經常上腹不適且有癌症家族史者，更是應接受健康檢查，主動出擊找出病因，不讓健康被突如其來的病魔給擊垮！

上腹痛常見原因示意圖。圖／修改自Pixabay

距肛門口過近的低位直腸癌，病人常因畏懼人工肛門而延誤就醫。圖／新光醫院提供 鄭益和／新光醫院

一般外科主治醫師 ◆現任：

新光醫院一般外科主治醫師 ◆學歷：

私立中山醫學大學醫學系畢業 ◆專長：

消化系統腫瘤微創及達文西手術、腹腔鏡膽囊切除手術、開腹式及腹腔鏡疝氣修補手術、甲狀腺微創手術、跨科整合性醫療規劃與諮詢

（文／鄭益和、新光醫院一般外科主治醫師．新光醫院提供）

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