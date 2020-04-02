睡眠不足是一個被大多數人嚴重低估的問題，但我們的社會卻為此付出巨大的代價。

你可能不知道睡眠的力量有多麼強大。當你快樂地在夢境中漫遊時，睡眠卻在替你做苦工，為你帶來許多不可思議的好處。

睡眠可以改善你的記憶：當你打盹時，你的腦子依舊處於非常忙碌的狀態，睡眠能讓你的大腦清除白天工作時產生的有害毒素，增強記憶力，並透過整合過程，練習你在清醒時學會的技能。

「如果你在學習某個東西，無論是生理的或心理的，你都要透過練習使它完善至

某種程度，」睡眠專家大衛．拉波特醫生（Dr.David Rapoport）說，「你在睡覺時會產生一些東西讓你學得更好。」

換句話說，如果你嘗試學習某個新東西，無論是西班牙語、新的網球揮拍動作，或你的兵工廠中一種新產品的規格，當你有充足的睡眠時，你會學得更好。

睡眠可以幫助你延長壽命：睡太多或睡太少都與壽命減短有關，雖然我們對它的因果關係仍然不清楚。二○一○年一項針對五十歲至七十九歲婦女所作的研究顯示，每晚睡眠時間少於五小時或超過六個半小時的女性死亡率較高，適量的睡眠有利於你的長期健康。

睡眠可以增強創造力：抓起畫架和畫筆，或拿起紙筆之前先睡個好覺。除了整合記憶或增強記憶之外，你的大腦似乎也會重新組織和架構它們，從而使你有更多的創意。

哈佛大學與波士頓學院的研究人員發現，人們似乎可以在睡眠期間增強記憶中的情感成分，這可能有助於刺激創作過程。

睡眠有助於更容易達到並維持健康的體重：如果你體重過重，你的能量水平不可能和健康體重的人一樣。如果你正在改變你的生活型態，包括做更多運動和調整飲食，你就要規劃提早就寢，對你的身體增加額外的要求，意味著你必須以足夠的休息來平衡這些要求。

好消息是：芝加哥大學的研究人員發現，有充分休息的減肥者，比睡眠不足的減肥者多減少百分之五十六的脂肪，而後者只減少肌肉質量，在這項研究中發現，減肥者若睡眠不足時也會更容易感到飢餓，睡眠和新陳代謝都由大腦的同一個區域控制，當你昏昏欲睡時，你血液中的某些激素──驅動食慾的激素會升高。

睡眠會讓你感覺壓力減輕：談到我們的健康，壓力與睡眠關係密切，兩者都能影響心血管健康。睡眠能減輕壓力，從而更有效控制血壓。同時，據信睡眠還能影響膽固醇，而膽固醇在心臟疾病中扮演極重要的角色。

睡眠有助於防止錯誤和事故發生：美國國家公路交通安全管理局在二○○九年提出報告指出，因駕駛疏忽導致單一車輛死亡車禍的原因，以駕駛疲勞為數最多，甚至超過酒醉駕駛！睡眠不足是一個被大多數人嚴重低估的問題，但我們的社會卻為此付出巨大的代價，睡眠不足會影響我們的反應速度和決策。

如果僅僅一個晚上睡眠不足就會像喝一杯酒精飲料一樣危及你的駕駛能力，想像一下它會如何影響你成為一個頂尖創業家所需保持的專注力。

獲得持續與有效的休息對於你的最佳表現，和你在飲食中吃什麼與不吃什麼一樣重要，你或許已經知道你需要多少睡眠才能維持最佳狀態。此外，睡眠品質最佳化也同樣重要。然而，比你每天晚上能獲得幾個小時睡眠更重要的是：你早晨醒來的方式。

(本文摘自哈爾．埃爾羅德、大衛．奧斯本、昂諾莉．寇德著《有錢人的煉金方「晨」式：把握起床後的黃金1小時，讓財富翻倍！》，平安文化提供)