中年發福要注意 啤酒肚與骨質疏鬆症有關

日本骨科博士太田博明在其新書《一天100秒，遠離骨質疏鬆》中提到，內臟脂肪絕對不能過度囤積，尤其男性非常容易囤積內臟脂肪，這也是「中年發福的真正原因」。

內臟脂肪原本是身體所必需的脂肪。它能儲存熱量以供身體日常活動所需，同時將內臟固定在正確的位置，並作為緩衝以保護內臟不受到外來的傷害。男性活動力強，會不斷地反覆儲存及消耗熱量，因此需要更多的內臟脂肪，這也是為什麼男性容易囤積內臟脂肪的原因。內臟脂肪會直接反映生活習慣。高熱量的食物、不健康的飲食生活，再加上運動不足，很快就會囤積過多的內臟脂肪。

不過，內臟脂肪雖然容易囤積，卻也容易消除。只要進行快走等持續性的運動，就能輕鬆地甩掉多餘的內臟脂肪。內臟脂肪最容易囤積的部分，就在「大網膜」( greater omentum)─懸掛於胃的下方，像圍裙一樣覆蓋著小腸和大腸─到包覆固定腸子的「腸繫膜」(mesentery )之間的地方。能調節身體機能的「脂肪激素」，是由內臟脂肪及皮下脂肪等脂肪組織所分泌的物質。

圖／時報出版提供

慢慢享受吃飯樂趣 提高瘦體素

脂肪激素當中擁有保護身體的「優質因子」，也有帶來損害的「惡質因子」。優質因子的代表是「脂聯素」及「瘦體素」( Leptin )。瘦體素除了可以抑制食慾，還能活化交感神經、燃燒脂肪，促進能量的消耗，進而預防肥胖。

太田博明指出， 想要維持瘦體素的正常分泌，有兩件事十分重要：「細嚼慢嚥」及「攝取富含鋅的牡蠣及納豆」。用餐時間至少二十分鐘，慢慢享受吃飯的樂趣，就能提高瘦體素的分泌力。內臟脂肪也會分泌不少種類及數量的惡質因子。它們全都會降低胰島素的效率，造成高血糖、引發糖尿病；還會讓血壓升高、製造血栓，讓動脈硬化的問題更加惡化，當中還有會造成身體發炎、引發癌症的有害物質。

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