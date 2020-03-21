CEO養生》新纖總經理羅時銓： 能睡，就是最好的養生

每次看到新光合纖總經理羅時銓，總是容光煥發，聲音宏亮，精神奕奕；問，如何養生，羅時銓說：「能睡，就是最好的養生、健康之道」。睡得好，能活化細胞、增強免疫力，身體自然健康。

睡不好，會影響到白天的精神與情緒，不但會拖累學習表現、降低工作效率，長期下來，對身體健康也有危害。羅時銓就是靠勤運動、吃的得宜、作息正常、控制情緒，才能睡得更好。

萬步基本功 運動睡更好

每天萬步是基本；有時間就走路。羅時銓因為工作及作息關係，平日走路的機會極少，但，一定會利用下班用完晚餐後，到附近公園快走運動，每天的1萬步基本功一定要做到。高爾夫球，也是羅時銓喜歡、可達到運動目的的一種。假日或休假時，總會安排時間到球場走走、打場球，一來可與朋友、客戶聯絡感情，再來，更讓自己有更多的時間多走路、放空自己。

爬山登高是有氧運動，也是羅時銓喜愛的運動項目之一。談到登山的樂趣，羅時銓認為，除了可以訓練身體的耐力，更可在過程中，親身去體驗當地的一草一木、自然風土、人文歷史，會對台灣本土有更深的認識。

另外，登山也是一種自我挑戰，羅時銓已有完成數座百岳的歷練；在登山過程中，登高望遠、享受大自然、放空自己、洗滌心靈。在體力與心理上可得到磨練，更可學習互助團隊的精神。

運動可以讓覺睡的好；所以，羅時銓說：「明天的事，後天才會知道；後天的事，今天不一定會知道！但是，今天要運動、明天要運動、後天要運動、天天要運動！這件事一定要知道！」。

羅時銓強調，無論選擇哪種運動，最重要還是培養習慣並形成規律，堅持下去必能看見成果，也才能真正幫助「能睡」。

修練心性 適時放鬆身心

作息正常，也是養生之道最重要的部份，若加上固定運動，免疫力就會提高！

吃的得宜，讓你體力更好；羅時銓養生飲食祕訣，是，吃東西「葷素不忌」。什麼東西都不忌口，穀、肉、瓜、果、菜各有不同營養素，均衡飲食才能使人體獲得充足的營養。不過，食物一定要新鮮，且，最多只能吃七、八 分飽。

得宜的飲食、配合規律的運動，健康自然來。羅時銓在吃的方面，不挑、全方面攝取各種食物，加上固定運動習慣，身體當然結實。喜、怒、憂、思、悲、恐、驚等情緒都是一場免疫力風暴，而人體所有的病痛、疾病的重要原因，都是因為免疫系統打了敗仗。好好「控制情緒」，才能讓你常保快樂健康！

每次看到羅時銓，臉上總是掛著笑容。跟他說話，總會聽到妙語如珠。養生貴在修心，羅時銓說，身為公司主管，上有長官下有部屬，內部溝通難免會遇到逆境與挫折，因此如何將情緒控制得宜，就是一種修煉。

羅時銓領悟到，唯有修煉自己心性，才能不被外在打擊影響，而形成負面情緒。凡事反求諸己、反省己身的精神，當情緒難題來臨時，會提醒自己「放下」，許多看似棘手問題反而迎刃而解 。

在工作中保持高昂鬥志，並維持心性穩定、情緒圓順，適時放鬆身心，才能把工作做好，也能把覺睡好。

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