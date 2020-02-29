天然食材妙方 馬尾草有益生髮

掉髮多因髮根不固，不僅跟日常清潔、保養的習慣有關，更與所攝取的營養有絕對關聯。

至少有十年，打理頭髮好簡單，只剪，不染、燙。一次固定修剪時，向來安靜專注的髮型師突然打破沉默，驚訝的問，我最近用了什麼保養頭髮？我也好奇為何他會有此一問，原來是二十五年來對我頭髮質量相當熟悉的他發覺，我的頭髮竟然變多了！

二○一一年出版《有機美人：32個天然食材保養妙方》一書後，出乎意料的發現，和我一樣關心頭髮的朋友非常非常多！因此時常在各種不同主題的演講和分享結束後，開心的與大家交流，回應提問或切磋各種關於頭髮的保養細節。除了白髮以外，詢問度最高的就是髮量稀少、落髮的困擾。自己也一邊研究、蒐集，同時參考諸多讀者、朋友的實踐心得和經驗回饋，更進一步的深入瞭解這十到十二萬根的髮絲祕境。最後清楚歸結出，掉髮大多是因為髮根不固，不僅跟日常清潔、保養的習慣有關，更是與所攝取的營養有絕對關聯。

掉髮，其實是人體新陳代謝的自然現象。一般來說，夏秋換季、氣溫降低時的頭髮掉落量會較多些，而一天之中，通常在睡醒和洗髮時，比較容易看得見掉髮。所以，判斷自己掉髮是否過多，就需觀察晨起時的枕頭上、洗浴後堵塞排水孔的髮絲，只要總數範圍在五十到一百根，都算正常。

然而，隨著環境、生活、飲食等各種因素，頭皮真皮層的膠原蛋白流失，導致頭皮老化、毛囊受損，無法正常供應養分到髮根，使得原有長達五年壽命的毛髮生長期縮短，提前進入退化、靜止，造成髮根鬆動而大量脫落。因膠原蛋白減少所引起的掉髮，我們可以補充矽元素來促進體內正常製造足夠的膠原蛋白，來活化毛囊、鞏固髮根，增加髮量。

矽元素，也稱為二氧化矽，是人體不可或缺的微量元素，也是構建膠原蛋白的主成分；和半導體使用的矽材料、洗髮精添加的人工合成物質矽靈，大不相同。天然食材中的馬尾草，堪稱植物界二氧化矽含量最豐富的來源之一。

馬尾草為木賊屬植物，是多年生不開花以孢子繁殖的蕨類。遠古時期的希臘、羅馬和中醫就有記載其醫療效果和多種日常用途，是一種古老藥草。除了富含二氧化矽，馬尾草亦含有其他有益生髮的礦物質，如鎂、鈣、鐵、錳、鉀、鋅、硒等。因為馬尾草有助於強化髮質，激活頭皮血液循環，進而滋養毛囊，防止掉髮、恢復頭髮彈性、韌度及濃密，並使髮絲烏黑潤澤；所以，很多知名品牌的頭皮保養、護髮精華都含馬尾草成分。

馬尾草可在中藥房或花草茶店買到，中空有節的莖部在乾燥後，像極了小段的吸管，散發著淡淡的植物香氣。為了養髮，我一星期會喝一兩次馬尾草茶，也常用馬尾草浸泡液來洗髮、潤絲和按摩頭皮，頭皮屑和髮尾分叉的情況都確實有改善。濃密黑髮一如青春正盛，綁個馬尾，就好自然漂亮！

莎拉心廚房 馬尾草茶 食材 馬尾茶茶包 1個

﹝或乾燥馬尾草茶 2茶匙 ( 10g ) ﹞

﹝或乾燥馬尾草茶 2茶匙 ( 10g ) ﹞ 熱水 250 – 300ml

蜂蜜 少許 做法 將馬尾草茶包或2茶匙乾燥茶放入杯中 沖入250-300ml熱水。 浸泡大約10分鐘後，與少許蜂蜜一起調勻，即可飲用。 馬尾草洗髮水 馬尾草能抗菌、消炎，有效去除頭皮屑，並具有排除頭皮多餘油脂的功能，因此對於油性髮質有很好的效果。 做法 在洗髮精裡摻入馬尾草茶，調勻稀釋洗髮精的濃度後即可洗髮。

馬尾草潤絲液 使用方法 頭髮洗淨後，用馬尾草茶沖洗或浸濡。 在頭髮上保留15 – 20分鐘，再沖洗掉即可。

馬尾草頭皮保養油 幫助頭皮血液循環、供應毛囊足夠養分和氧氣，使毛髮生長加速。 材料 初榨椰子油 2大匙

馬尾草茶 3 – 4滴 做法 將初榨椰子油與馬尾草茶混合，保養油即完成。 使用方法 用保養油按摩頭皮至少10分鐘。 每週可按摩3 – 4次。 重要提醒 心臟或腎臟病患者，或服用心臟病藥、利尿劑者請勿飲用。 孕婦、哺乳者、孩童請勿飲用。 正在使用尼古丁貼片或口香糖戒菸者，應避免飲用。 馬尾草為藥草，如果您有服用任何藥物，飲用前請務必諮詢醫藥專業人員。 天然草本不會有立竿見影的即時生效，需要時日逐漸養成，切勿在短期內大量飲用，以免發生不適現象。

(本文摘自向學文著《有機不老：優雅、無病、享天年的天然保養妙方》，時報出版提供)

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