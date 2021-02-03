今年第一個節氣 「立春」迎吉祥

為什麼「立春」這個節氣會在二月三或四或五日，沒有固定？ 是因為國曆一年訂為三百六十五天，但事實上地球繞太陽公轉一圈得花三百六十五天又五小時四十八分四十六秒，這個規律周期稱為「回歸年」。 國曆為修正這每年多出來的五個多小時，於是累積四年就會多出二月二十九日這一天，這第四年就稱為閏年，這多出這一天的二月，就稱為閏月。 正因為有閏年閏月，且節氣每年都往後頭推遲幾小時的緣故，所以不只是立春，所有節氣年年在國曆上起始的時間點都略有差異。

每年二月三／四／五日

宇宙本身即是一個很大的旋轉系統，裡頭除了極少數沒有在軌道上的彗星會到處亂噴之外，包括太陽、地球、月球……大家都不停在轉。相應天上自轉、公轉、旋轉……各種轉，地上也有一群人特別能轉，那就是最愛轉山轉水轉佛塔的西藏人。你去藏地旅遊，一定會看到藏族老人家在轉經輪，或是拿個小經輪在手上一邊轉，一邊又繞著佛寺轉幾圈。轉經輪的意思就是念經，轉一圈等於念一遍，藉此祈願天下太平、人人幸福安康。

身為藏族的我，感到很幸運，因為藏人似乎天生就很會「轉」，另一方面，也由於佛學善慧思想深植人心的緣故，因此藏人不太會有什麼過不去的事，跟人過不去、跟自己過不去，都比較不會。比方說看著山，就知道山不會轉本來就是如此，想要移山只是讓自己很累，山不轉路轉、路不轉人轉，人自己繞過去不就得了，沒什麼好糾結的。我深信，轉心轉念，運就轉。這世上沒有天生的倒楣人，就算有，衰事一直來一直來，學會輕巧轉身、轉禍為福，什麼都能化解。

種下善的種子

「好的開始是成功的一半」，有好的開始很重要。迎接一年當中第一個節氣「立春」的到來，我們應當慎始迎吉祥。不管以前發生什麼、過得如何，從今天開始，心裡只想著好事情， 那麼接下來的一切，都會是好好的。以下提供十個轉念心法。看一看、想一想，將善的種子在心裡種下。

◎遭人嫉妒時別著急生氣：要知道自己是很有福氣的人，肯定是享受到了種種別人沒有的好處，所以才會讓人眼紅、遭人嫉妒。無須爭辯解釋，感謝自己所擁有的一切，然後再更低調一點就好。

◎他人之惡，不上我心：人會犯錯、會有不厚道的時候，只因人人靈性成長的程度，皆有不同。有人是博士生、大學生，然而有人只有幼稚園程度。遇到三歲小孩、五歲的狗，誰又會認真與他們計較呢？他人所犯下的惡，與你無關，你的心是聖地，你只讓好東西進來。

◎苦樂全收，盡情體驗：與其追求只有快樂的人生，不如活得豐盛！有冷有熱、有喜有悲、有起有落、有盈有虧，這樣劇本才精彩。若所有角色都一帆風順、沒經歷過半點風霜半點無奈，這樣的電影，誰還看啊？票房肯定很差。苦與樂，都值得好好體驗，才不枉在這人世間走一遭。

◎寡欲清心，天天開心：去清點、感謝自己擁有什麼，是快樂的。相較於寡欲，貪多則時時受欲望控制，去計較、比較自己沒有什麼，是難過、焦慮的。可能忿忿不平、自覺被虧待， 或落入瞎忙的窘境。人啊！還是活得自在優雅一些才好。

◎心如工畫師，能畫諸世間：人人都有心想事成的「特異功能」。關注富足，富足就會來到。把「我沒有什麼。」、「我最討厭什麼。」換成「我想要什麼。」、「我喜歡什麼。」。否定句換成肯定句，請常常這樣想。

◎人說你壞話，如同幫你念經：遭人毀謗，心中難免不舒服，會想要澄清。但若澄清時遇上了癡愚瘋癲之人，縱使你說到全身是嘴，也是白搭，他根本聽不懂。還是交由宇宙最高智慧來決斷吧！被黑了，你仍大度，日後福氣終會加倍返還。

◎世上沒有敵人這種人：二元對立是幻相，無二無別，人我實為一體才是真的。「我絕對是對的，你肯定是錯的」，這是幻覺。爭論對錯引起戰爭，戰爭一旦開打，所有人都是輸家。唯有寬容理解，真正天下無敵！

◎放下恨意，不為別人為自己：西藏有個觀念是這樣，即便過錯是別人的，但業障肯定是自己的。遇到一些不妙的處境，安忍度過為上策。氣誰、恨誰、惱誰、不願意原諒誰，那個誰說不定還在逍遙呢！結果痛苦的是自己、抑鬱生病的是自己，這樣超不划算的。

◎戒無知，避免好心做錯事：善意要有智慧同行，否則容易好心做錯事，不如不要做。願意予人關懷是高貴的情操，但要進入對方的生命情境裡，才做關懷這個動作。不能太自以為是，你以為的藥，可能是他人的毒。

◎能解決事情的方法，永遠不只一種：這世界上沒有真正的困境，真正被困住的，是自己的心。找不到方法時，與其汲汲營營向外探詢、求神問卜，不如靜心、向自我內心深處找尋， 每個人出廠時皆已內建全知觀點的智慧導航。能靜，答案自在我心。

(本文摘自洛桑加參著《靜心・淨心：52周的修煉，一年後與完美的自己相遇》，時報出版提供)

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