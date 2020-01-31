酒精噴口罩可重複使用？專家警告

防範武漢肺炎，口罩供不應求，若身上只剩一個口罩，到底可不可以重複使用？甚至有一說，用酒精噴口罩可以消毒，專家則表示，酒精千萬別噴太多，否則恐破壞口罩的物理性；在不得已的情況下，口罩若沒有受到汙染，重複使用並非完全不可以。

副總統陳建仁在臉書發文呼籲民眾不要囤積口罩，同時優先給第一線的醫護及防疫人員使用，《元氣網》報導，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也指出，目前國內尚未出現社區感染，民眾其實不需要不分場合或狀況都戴口罩，與其重複使用，不如在真正需要時才戴。

若手上只剩一片口罩，到底可不可以重複使用？張上淳表示，暴露在醫院的口罩不建議重複使用，一般在沒有病人的環境下，若口罩沒有被汙染，重複使用並非不可以。

對於有人建議，噴酒精在口罩外層，等晾乾後可繼續使用，衛福部食藥署醫粧組科長吳亭瑤則表示不建議，雖然口罩最外層為防潑水，但很斷定酒精是否滲入中內層而破壞過濾效果。此外，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎也說，酒精無法消滅藏在分泌物裡的病毒，若真的沒有口罩可用，應盡量避免進出醫院或人潮密集處等容易被傳染的高風險場所。

（中時電子報 尉遲佩玉）

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