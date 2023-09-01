米其林揭曉 態芮、JL Studio首奪3星

《臺灣米其林指南2023》8月31日公布被收錄至本屆指南中的完整名單，最受矚目的星級餐廳榜單共44間，比2022年的38間多了6間，在台連6年獨霸最高榮耀3星的「頤宮」不再獨占鰲頭，供應時尚台灣菜的台北「態芮」及時尚新加坡菜的台中「JL Studio」今年皆晉升奪3星，並雙雙在所屬菜系中締造全世界唯一拿米其林3星的紀錄，也使得台灣的3星餐廳全是亞洲料理獲青睞。

今年44間星級餐廳中，有2家餐廳升3星，3家餐廳升2星，7家餐廳新獲1星，台北摘星餐廳共35間，新入選的有「A Cut」、「Ad Astra」、「斑泊」、「INITA」及「ZEA 」；台中有6間星級餐廳，新上榜餐廳為「文公館」；高雄共3間星級餐廳，新進榜餐廳是「Haili」；台南則是評鑑以來的2年都未摘星。

永續議題逐年受重視，米其林在2020年首次發表「米其林綠星」餐廳，以表彰結合卓越料理及對環境友善的餐廳。今年有台北的「好嶼」及高雄的「Thomas Chien」2間餐廳新入榜，加上之前獲獎並保有綠星的「EMBERS」、「小小樹食 （大安路）」、「山海樓」及「陽明春天（士林）」，共6家獲米其林綠星肯定，其中「山海樓」成為全台唯一同時獲米其林星級評鑑及米其林綠星的餐廳。

此外，今年米其林指南的「服務大獎」頒發給晉升3星餐廳「態芮」的何嘉菱；「侍酒師大獎」由米其林2星餐廳logy的盧楷文奪得；新摘1星的「斑泊」主廚蘇品瑞則獲頒「年輕主廚大獎」。

今年台北、台中、高雄3個城市共44間餐廳摘星，美食作家陳靜宜對入選名單給予高評價，認為質與量均有提升。她指出，在西餐的世界，法餐是共同語言，以法式技法賦予傳統菜式嶄新樣貌，未來菜系的界定將更加靈活有彈性。

全球首家米其林三星的新加坡菜「JL Studio」落腳台灣，過去多數人對新加坡菜的概念很籠統，陳靜宜認為，東南亞每個國家的菜各有特色，這次是單一認識新加坡菜的好機會，新加坡菜有華人、大馬、印度、娘惹等菜系，豐富多元。

陳靜宜也觀察到，今年頒獎現場的有趣現象，往年上台領獎的幾乎都是餐廳老闆或主廚個人，今年很多餐廳都是雙人或3人上台領獎，不再侷限於主廚1人，團隊共享榮耀，這個現象也可看作是餐飲界權力結構悄悄改變中，從主廚制慢慢變成團隊制，顯示出餐飲人才的重要性。(中國時報 何書青、陳韻萍)

位於台中的米其林3星餐廳「JL Studio」將新加坡料理以創新時尚的風貌呈現。圖／JL Studio提供

打造時尚台灣菜的台北餐廳「態芮」晉升為米其林最高榮耀的3星。圖／摘自態芮臉書

《臺灣米其林指南2023》昨公布完整榜單，共有44間餐廳摘星。圖／陳俊吉攝

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