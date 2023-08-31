(不斷更新)2023米其林指南揭曉 最大贏家是這家飯店

工商時報
《臺灣米其林指南 2023》於8月31日發布臺北、臺中、臺南及高雄的摘星餐廳名單，並在臺北文華東方酒店舉辦發布會與米其林晚宴。圖／姚舜
《臺灣米其林指南 2023》於8月31日發布臺北、臺中、臺南及高雄的摘星餐廳名單，並在臺北文華東方酒店舉辦發布會與米其林晚宴。圖／姚舜

《臺灣米其林指南 2023》31日發布臺北、臺中、臺南及高雄的摘星餐廳名單。首先頒發三個特別獎，包括伺酒師大獎盧楷文( logy )、服務大獎何嘉菱( 態芮 )、年輕主廚大獎蘇品瑞( 班泊 )。目前頒發一星餐廳，包括教父牛排、De Nuit、鹽之華、Forchette、富錦樹台菜香檳(松山)、金蓬萊遵古台菜、Holt、謙安和、吉兆割烹壽司、 Longtail、 明福台菜海產、米香等。

據調查，台北「 ACUT 」牛排館、 台中「澀 Sur-」雖然遷址另起爐灶仍進榜。 新進榜餐廳則包括台北「AD ASTRA」、「INITA」、「斑泊」、「ZEA」、「好嶼」；台中「文公館」；高雄「THOMAS CHIEN 」與「Haili」。

此外，原有台港雙主廚掌杓的台北「T+T」餐廳，未因港籍主廚古俊基合約到期離開而「掉星」，同時古俊基服務的新東家「de nuit」亦仍守住了星光，各自寫下市場佳話。

《臺灣米其林指南2023》中上述新進榜的餐廳，除有「法餐南霸天」之稱的高雄「THOMAS CHIEN 」法式餐廳不是新餐廳外，其他都是去年底開設，年資皆未滿一年的餐廳。此一共同點，打破了過去市場以為「營業必須滿一年才有機會被評鑑」的傳言。

台北三家新進榜餐廳「AD ASTRA」餐廳定位為New York Style Fine Dining Restaurant。「INITA」為融入台、日料理元素的當代義式料理餐廳。「斑泊」則為可從多元面向發掘並體驗『台灣好』的Fine Dining餐廳。

台中的「文公館」為雙廚聯手演繹當代中菜（Modern Chinise Cuisine）的餐廳。高雄「Haili」為一主攻「日魂法菜」的餐廳。

米其林指南將台灣正式納入評鑑始於2018年，評鑑並從台北、台中逐年擴增涵蓋台南與高雄，與米其林合作的觀光局藉此達城市行銷目的。過去的台版米其林指南都是冠上城市之名，如去年為《臺北、臺中、臺南＆高雄米其林指南2022》，今年則改以《臺灣米其林指南2023》舉辦發布會，提高台灣國際觀光市場的企圖明顯。並引來市場「全台海選」推測。本報查證，目前並未有新增評鑑城市的規畫，仍以台北、台中、台南與高雄為主。

新冠疫情重創全球觀光餐旅業，惟台灣被米其林納入評鑑後，除飯店與餐飲企業比照米其林規格投資開設新餐廳，許多與「米其林DNA」的國際新際新銳廚師亦來台插旗駐點，期能一舉摘星天下知。即便疫情期間，「箭指米其林」的餐廳仍一家接一家開出。

在快速變動的數位時代，《米其林指南》也採取了新的名單發布方式，在每年年度的發布會之前，定期先即時新增新入選的餐廳名單至指南名單中。自 2022 年 4 月 13 日以來，每月第二個星期三，即時新增名單會發布於《米其林指南》網站 上。希望透過這樣固定的發布與更新，這些被米其林評審員發掘的新餐廳能有更多機會受到關注。米其林星、必比登推介及米其林綠星則維持年度發布，在這些每月新入選的餐廳中，其中一些也很有可能會在年度發表會中獲得評級。

《2023臺北臺中臺南高雄米其林指南》星級餐廳名單

米其林指南 米其林三星

待公布

米其林指南 米其林二星

待公布

米其林指南 米其林一星

教父牛排、De Nuit、鹽之華、Forchette 、富錦樹台菜香檳(松山)、金蓬萊遵古台菜、Holt、Importmptu by Paul Lee、謙安和、 吉兆割烹壽司、Longtail、明福台菜海產、明福台菜海產、米香

米其林指南 年輕主廚大獎

班泊 蘇品瑞

米其林指南 服務大獎

態芮 何嘉菱

logy 盧楷文

米其林指南 綠星餐廳

待公布

YouTube video

● 台北

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新進榜：
「AD ASTRA」( 專訪： 拒絕平庸的紐約風Fine Dining 〈AD ASTRA〉開箱 )
「INITA」(專訪： 連搞笑都認真！台北INITA當代義式料理主廚演很大 )
「斑泊」( 專訪： 藝遊味境Fine Dining 台味美食〈斑泊〉五感開箱 )
「ZEA」(專訪：首家當代拉美Fine Dining 〈ZEA〉插旗大安區
「好嶼」（專訪：「好嶼」秋季新菜單開箱 以平原為名賦予11道料理秋風颯爽之意境

● 台中

「澀 Sur-」(專訪 ： 解封了！2021米其林最大贏家 澀Sur-餐廳「如常」上菜)

新進榜：
「文公館」( 專訪： Fine Dining中餐廳+1 台中〈文公館〉開箱 )

● 高雄

新進榜：
「THOMAS CHIEN 」(專訪： 法菜南霸天蔬食菜單 無肉也歡 更愛台了 THOMAS CHIEN秋季新菜開賣)
「Haili」

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