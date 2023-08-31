(不斷更新)2023米其林指南揭曉 最大贏家是這家飯店

《臺灣米其林指南 2023》31日發布臺北、臺中、臺南及高雄的摘星餐廳名單。首先頒發三個特別獎，包括伺酒師大獎盧楷文( logy )、服務大獎何嘉菱( 態芮 )、年輕主廚大獎蘇品瑞( 班泊 )。目前頒發一星餐廳，包括教父牛排、De Nuit、鹽之華、Forchette、富錦樹台菜香檳(松山)、金蓬萊遵古台菜、Holt、謙安和、吉兆割烹壽司、 Longtail、 明福台菜海產、米香等。

據調查，台北「 ACUT 」牛排館、 台中「澀 Sur-」雖然遷址另起爐灶仍進榜。 新進榜餐廳則包括台北「AD ASTRA」、「INITA」、「斑泊」、「ZEA」、「好嶼」；台中「文公館」；高雄「THOMAS CHIEN 」與「Haili」。

此外，原有台港雙主廚掌杓的台北「T+T」餐廳，未因港籍主廚古俊基合約到期離開而「掉星」，同時古俊基服務的新東家「de nuit」亦仍守住了星光，各自寫下市場佳話。

《臺灣米其林指南2023》中上述新進榜的餐廳，除有「法餐南霸天」之稱的高雄「THOMAS CHIEN 」法式餐廳不是新餐廳外，其他都是去年底開設，年資皆未滿一年的餐廳。此一共同點，打破了過去市場以為「營業必須滿一年才有機會被評鑑」的傳言。

台北三家新進榜餐廳「AD ASTRA」餐廳定位為New York Style Fine Dining Restaurant。「INITA」為融入台、日料理元素的當代義式料理餐廳。「斑泊」則為可從多元面向發掘並體驗『台灣好』的Fine Dining餐廳。

台中的「文公館」為雙廚聯手演繹當代中菜（Modern Chinise Cuisine）的餐廳。高雄「Haili」為一主攻「日魂法菜」的餐廳。

米其林指南將台灣正式納入評鑑始於2018年，評鑑並從台北、台中逐年擴增涵蓋台南與高雄，與米其林合作的觀光局藉此達城市行銷目的。過去的台版米其林指南都是冠上城市之名，如去年為《臺北、臺中、臺南＆高雄米其林指南2022》，今年則改以《臺灣米其林指南2023》舉辦發布會，提高台灣國際觀光市場的企圖明顯。並引來市場「全台海選」推測。本報查證，目前並未有新增評鑑城市的規畫，仍以台北、台中、台南與高雄為主。

新冠疫情重創全球觀光餐旅業，惟台灣被米其林納入評鑑後，除飯店與餐飲企業比照米其林規格投資開設新餐廳，許多與「米其林DNA」的國際新際新銳廚師亦來台插旗駐點，期能一舉摘星天下知。即便疫情期間，「箭指米其林」的餐廳仍一家接一家開出。

在快速變動的數位時代，《米其林指南》也採取了新的名單發布方式，在每年年度的發布會之前，定期先即時新增新入選的餐廳名單至指南名單中。自 2022 年 4 月 13 日以來，每月第二個星期三，即時新增名單會發布於《米其林指南》網站 上。希望透過這樣固定的發布與更新，這些被米其林評審員發掘的新餐廳能有更多機會受到關注。米其林星、必比登推介及米其林綠星則維持年度發布，在這些每月新入選的餐廳中，其中一些也很有可能會在年度發表會中獲得評級。

《2023臺北臺中臺南高雄米其林指南》星級餐廳名單

待公布

待公布

教父牛排、De Nuit、鹽之華、Forchette 、富錦樹台菜香檳(松山)、金蓬萊遵古台菜、Holt、Importmptu by Paul Lee、謙安和、 吉兆割烹壽司、Longtail、明福台菜海產、明福台菜海產、米香

班泊 蘇品瑞

態芮 何嘉菱

logy 盧楷文

待公布

● 台北

「A CUT」牛排館 (專訪： 〈A Cut〉春季新菜 吃出簡單卻純粹的美好、 〈A Cut〉搬新家 復刻經典開幕、〈A Cut〉好吃的不只是牛排 )

新進榜：

「AD ASTRA」( 專訪： 拒絕平庸的紐約風Fine Dining 〈AD ASTRA〉開箱 )

「INITA」(專訪： 連搞笑都認真！台北INITA當代義式料理主廚演很大 )

「斑泊」( 專訪： 藝遊味境Fine Dining 台味美食〈斑泊〉五感開箱 )

「ZEA」(專訪：首家當代拉美Fine Dining 〈ZEA〉插旗大安區）

「好嶼」（專訪：「好嶼」秋季新菜單開箱 以平原為名賦予11道料理秋風颯爽之意境）

● 台中

「澀 Sur-」(專訪 ： 解封了！2021米其林最大贏家 澀Sur-餐廳「如常」上菜)

新進榜：

「文公館」( 專訪： Fine Dining中餐廳+1 台中〈文公館〉開箱 )

● 高雄

新進榜：

「THOMAS CHIEN 」(專訪： 法菜南霸天蔬食菜單 無肉也歡、 更愛台了 THOMAS CHIEN秋季新菜開賣)

「Haili」

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官網》米其林指南

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