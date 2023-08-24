新入榜餐廳價位上漲 必比登定位模糊

《台灣米其林指南 2023》昨公布由匿名且獨立的米其林評審員評選為必比登推介的店家，今年共有139家獲得必比登推介，新入榜的店家有26家，全台有28家掉出名單，台北掉15家最多，其中不乏知名度高的店家，包括高人氣的阜杭豆漿、陳董藥燉排骨、永康牛肉麵等名店。

今年的米其林必比登名單，台北新入選3家，但從去年名單中掉出15家；台中新入選4家，去年名單中有10家落榜；台南新入選10家，去年名單掉出1家；高雄新入選7家，但有2家掉榜。其中台北蟬聯5屆的知名店家阜杭豆漿，還有永康牛肉麵、夜市高人氣豬肝榮仔、御品元冰火湯圓等都意外摔出今年榜單。

美食作家陳靜宜觀察，近幾年米其林名單異動幅度不大，對民眾來說可能會感覺有點疲乏，適時汰換對店家和饕客而言是好事，「表示人人都有機會，並非一入榜就永保安康。」她認為，應該給新進榜的店家鼓勵，摔榜或沒入榜的店家要保持平常心看待，畢竟落榜原因可能連店家自己都不清楚，維持穩定的餐飲品質才是長久經營之道，「對餐飲業來說，每一天都是新的一天，用心做好本份工作最重要。」

今年台北和台中共有2家甜點店也列入必比登推薦名單，陳靜宜表示，以甜點套餐為販售形式的甜品店近年崛起，今年新入榜2家，可以看出評審也留意到套餐式甜點的崛起，更期待可以帶動民眾對於甜點有更多的關注與嶄新的認識。

向來被認定為「平價版米其林」的必比登推介，評選標準為「花費不到1000元台幣，就能吃到3道菜的美味小館、或是路邊攤等餐廳」。不過，陳靜宜提到，今年可能因為通膨加上人事費用上漲，有些新入榜的餐廳價位偏高，3道菜價格逾千元，會造成民眾對於「入選餐廳」與「必比登」的界定變得模糊。

官方證實，「今年的必比登標準，因應全球的物價上漲有所調整」，官方表示「目前必比登名單價格，以『可負擔得起的價位』和『適中價位』」為主。(中國時報 陳韻萍)

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