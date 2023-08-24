2023必比登 阜杭豆漿、永康牛肉麵落榜

《臺灣米其林指南 2023》揭曉星級餐廳前夕，米其林23日依例先公布「物有所值」美食的必比登推介名單，評鑑台北、台中、台南、高雄等4大城市，共139家獲選，台北45家、台中31家、台南36家及高雄27家，除了有更多在地小吃獲青睞，還首次出現西式甜點店。而新入榜的26家店，台南就搶下10家。

必比登推介的評選定義為1000元內，能吃到有水準、物有所值的3道菜。今年台南必比登入選的36家店中，10家是新進榜。「阿文米粿」以2年的舊在來米製成米漿，加入3種不同比例的地瓜粉，混以肉燥蒸製再煎至金黃酥脆。

「七股養蚵園家」家族經營養蚵事業，主打現剖鮮蚵入菜；在台南必吃的牛肉湯餐廳又多了「西羅殿牛肉湯」入榜，嗜辣者還能沾取店家自製的辣椒醬；還有以現點現做海鮮料理聞名的「謝掌櫃」，招牌的虱目魚海鮮總匯粥是經典必嘗。

高雄新入選9個店家，台灣菜店家就占3間，包含「昭明海產家庭料理」、「貳哥食堂」，和供應原住民美食的「阿香的廚房」，並成為第2家獲必比登推介的原住民料理餐廳。

台北3家新獲選的店各有不同亮點，素食餐廳「季風」以家鄉食材製作純素料理呈現客家飲食文化，也讓今年必比登推介素食店家來到4家；「HUGH dessert dining」是首間獲必比登推介的西式甜點餐廳，提供6至7道如藝術品般甜點的套餐；「小酌之家」則是老饕愛店，選用新鮮海釣的漁獲，端出出色的台式佳餚，更不乏融入創意料理。

台中則有4家新上榜，飄香49年的台灣菜餐廳「沙卡」，招牌燒酒雞熱湯鮮甜、雞胸肉軟嫩，店家特製的辣椒醬油與胡椒粉使風味更誘人；「MINIMAL」是唯二以西式甜點新入選今年必比登推介名單的店家；「老士官擀麵」老闆沿用其父在眷村習得的擀麵手法，製出的麵條帶嚼勁，搭配祕製麻醬與肉燥；「夜間部爌肉飯」彈嫩的五花肉搭配酸菜或辣菜脯，廣受喜愛。

有入榜也有跌出榜外，總入榜家數最多的台北，獲選店家較去年減少12家，排隊名店「阜杭豆漿」、夜市名店「陳董藥燉排骨」、老字號「永康牛肉麵」及「北平陶然亭」等，今年皆失去必比登推介，不過，由於必比登以價格門檻內評鑑為主，可能因漲價或因店家入選其它類別而落榜。(中國時報 何書青)

「西羅殿牛肉湯」以牛大骨、牛腩、牛油、洋蔥等食材熬煮，搭配薄切牛肉。圖／米其林指南官網提供

謝掌櫃以現點現做的新鮮海鮮知名，虱目魚海鮮總匯粥為其招牌。圖／米其林指南官網提供

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