全台最美飯店行政酒廊 日月潭雲品溫泉酒店「雲水」開箱

雲品酒店的〈雲水〉行政酒廊的設計風格，以義大利托斯卡尼溫室花園為靈感。圖／姚舜
雲品酒店的〈雲水〉行政酒廊的設計風格，以義大利托斯卡尼溫室花園為靈感。圖／姚舜

為強化飯店在高端旅宿市場競爭力，並傳遞精緻優質度假體驗，日月潭雲品溫泉酒店斥資以義大利托斯卡尼花園風格為設計理念，打造「雲水」行政酒廊，堪稱「全台最美飯店行政酒廊」的「雲水」，除讓客人宛如置身「義」國，其它亮點與賣點還包括：1.全廳從空間環境、裝潢設計到家具與餐具，以及餐食內容都呼應義式主題，2.坐擁270度景觀視野，可以日月潭絕美靜好的湖光山色佐餐。3.一日五餐全天候提供餐飲服務，4.所有餐食均採單點個人化位上服務，5.早餐除西式傳統早餐，並有諸如蘇媽媽扁食麵」與「埔里振松記米粉湯」等南投在地人氣早餐廳的招牌早餐。6.周末更有從上午7點半供應至下午2點的「週日香檳早午餐」。

為提供高端旅客更私密、更客製化的服務體驗，以國際商務客為主要客源的城市觀光飯店（City Hotl)，會在飯店較高樓層規畫行政樓層（Executive Floor)，這類樓層中的客房通常是坪數較大、並備客廳的套房（suite)。

行政樓層並設有行政酒廊（Executive Lounge)，讓下榻行政套房的客人有專屬空間場域享用早餐、下午茶與Happy Hour。由於服務體驗再上層樓，行政樓層並被稱為「飯店中的飯店」（Hotel Within Hotel）。

「雲水」行政酒廊是特別針對雲品溫泉酒店的旅客所設置的全新禮賓服務，是休閒度假飯店較罕有的規畫。日月潭雲品溫泉酒店希望藉此全新空間場域，彰顯酒店品牌價值（Value），以類高端會所俱樂部的服務型態，以「4P」為訴求，為賓客打造待殊禮遇(Privilege)」、頂級威望(Prestige)與隱私（Private），以及優先權(Priority)等專屬氛圍，透過滿園綠意與閒適安逸、寧靜雅緻的環境，讓旅客在此用餐、休憩，獨享日月潭270度湖景，享受絕對尊榮假期。

不同的是，傳統City Hour會將行政酒廊規畫在高樓層中，日月潭雲品溫泉酒店則是釋出空間挑高、面積較大、景觀視野絕佳的場域作為行政酒廊，亦為市場罕見手筆。

「雲水」規畫有3個區域，空間挑高、採光極佳，且透過落地窗有270度的環景視野，可欣賞日月潭的湖光山色，卻僅設有70席座位。換算下來，每位客人可享受的空間相對舒適寬敞，如此「華侈空間」，提供給入住套房與尊榮樓層湖景客房共計54間客房的旅客享用。下榻這些房型的客人能憑專屬的房卡全日自由進出，可以悠然地在酒廊內品嘗美酒，或在5個餐期自由用廚藝團隊精心烹製料理的餐食。

「雲水」行政酒廊空間是以義大利托斯卡尼花園為靈感設計，從入口處的海神波頓活水噴泉開始，就可感受濃烈的「義」國氛圍。入內滿園綠意植栽、歐式家具與餐具器皿，非常完整且一致的呼應主題。置身其中，宛如走入義大利城堡莊園中的「溫室花園」。

「雲水」標榜全日開放、假日並提供「香檳早午餐」、傍晚Happy Hours 時段供應嚴選義大利紅白葡萄酒、香檳等飲品，客人可搭配義、法式小食、冰淇淋或糕餅甜品享用。

全天供應餐食的「雲水」，菜單上羅列的菜式也都以義式菜餚為主，從麵包、前菜、沙拉、湯、主菜、甜點，以及餐後佐咖啡或茶的茶點，一應俱全、加總逾35道，且全都採現點現做，並以「位上」服務。如是的安排，也是飯店市場首見。

休閒度假飯店餐廳若走Fine Dining路線未 做作，「雲水」菜單上的菜式主攻美味與道地，雖是Casual Fine，但在精選餐具器皿襯托下，呈盤優雅、氣韻不凡。舉凡：「Panzanella麵包番茄蔬菜沙拉」、「芝麻葉豬臉頰培根沙拉」、「油封番茄玉米糕」等，都是很經典的義大利美食，而「牛肚包」（Panini con Lampredotto）更是造訪佛羅倫斯必嘗美味。

「雲水」的早餐也讚，除托斯卡尼風味早餐，飯店並「接地氣」的將南投在地知名早餐諸如「蘇媽媽扁食麵」、「埔里清寶鹹油條」與「埔里振松記米粉湯」等，也都羅列菜單上。周六入住上述房型的客人，周上上午10點半至下午2點更可在此享用「週日香檳早午餐」，除原本早餐菜單上的精選菜式，更可享用法國生蠔與頂級魚子醬，同時以香檳及義大利紅白酒佐餐。尊尚體驗，莫此為甚。

早餐時段，〈雲品〉行政酒廊取餐檯上有山蘇、筊白筍、芭夢、過貓，以及魚池香菇和鳳眼果等在地食材，客人可以自行組合拌製沙拉。圖／姚舜
早餐時段，〈雲品〉行政酒廊取餐檯上有山蘇、筊白筍、芭夢、過貓，以及魚池香菇和鳳眼果等在地食材，客人可以自行組合拌製沙拉。圖／姚舜
〈雲品〉行政酒廊自製歐式麵包，提供多種選擇。圖／姚舜
〈雲品〉行政酒廊自製歐式麵包，提供多種選擇。圖／姚舜
〈雲水〉的茶點有〈威尼斯奶油餅乾〉、〈義大利脆餅〉與〈糖霜餅乾〉。圖／姚舜
〈雲水〉的茶點有〈威尼斯奶油餅乾〉、〈義大利脆餅〉與〈糖霜餅乾〉。圖／姚舜
〈雲水〉行政酒廊於每天傍晚Happy Hours 時段，會供應嚴選葡萄酒、香檳等飲品，供客人搭配義、法小食享用。圖／姚舜
〈雲水〉行政酒廊於每天傍晚Happy Hours 時段，會供應嚴選葡萄酒、香檳等飲品，供客人搭配義、法小食享用。圖／姚舜
〈雲品〉行政酒廊菜單上菜品多樣，且烹製水準比照高級餐廳，圖為〈托斯卡尼風味小點〉。圖／姚舜
〈雲品〉行政酒廊菜單上菜品多樣，且烹製水準比照高級餐廳，圖為〈托斯卡尼風味小點〉。圖／姚舜
義大利托斯卡尼餐桌上常見的經典料理〈Panzanella麵包番茄蔬菜沙拉〉，在〈雲水〉行政酒廊可以吃到。圖／姚舜
義大利托斯卡尼餐桌上常見的經典料理〈Panzanella麵包番茄蔬菜沙拉〉，在〈雲水〉行政酒廊可以吃到。圖／姚舜
醃漬豬頰肉Guanciale是義大利經典食材，〈雲水〉的〈芝麻葉豬臉頰培根沙拉〉就是以它拌製的經典沙拉。圖／姚舜
醃漬豬頰肉Guanciale是義大利經典食材，〈雲水〉的〈芝麻葉豬臉頰培根沙拉〉就是以它拌製的經典沙拉。圖／姚舜
〈松露．鼠尾草．栗子．洋芋餃〉是在製作義大利麵疙瘩時加了栗子，並把尺寸做大，先煮熟再用焦花奶油香煎，最後用現刨松露和鼠尾草提味。圖／姚舜
〈松露．鼠尾草．栗子．洋芋餃〉是在製作義大利麵疙瘩時加了栗子，並把尺寸做大，先煮熟再用焦花奶油香煎，最後用現刨松露和鼠尾草提味。圖／姚舜
歷史比Pasta還久的〈polenta玉米糕〉是義大利常民主食，〈雲水〉廚藝團隊將之與油封番茄搭配做成〈油封番茄玉米糕〉。圖／姚舜
歷史比Pasta還久的〈polenta玉米糕〉是義大利常民主食，〈雲水〉廚藝團隊將之與油封番茄搭配做成〈油封番茄玉米糕〉。圖／姚舜
〈炸起司、義大利麵包棒與火腿〉可以鹹香義式火腿，搭配〈炸瑞可達起司〉一起享用。圖／姚舜
〈炸起司、義大利麵包棒與火腿〉可以鹹香義式火腿，搭配〈炸瑞可達起司〉一起享用。圖／姚舜
電影中讓黑手黨教父念念不忘的〈卡諾里卷〉（cannoli），是西西里島最具代表性甜點，〈雲水〉菜單沒漏了它。圖／姚舜
電影中讓黑手黨教父念念不忘的〈卡諾里卷〉（cannoli），是西西里島最具代表性甜點，〈雲水〉菜單沒漏了它。圖／姚舜
義式〈漁港海鮮湯〉內有花枝、鮮蝦和淡菜，湯頭鮮甜並帶有番茄自然酸。圖／姚舜
義式〈漁港海鮮湯〉內有花枝、鮮蝦和淡菜，湯頭鮮甜並帶有番茄自然酸。圖／姚舜
旅客造訪羅倫斯必吃〈牛肚包〉（Panini con Lampredotto）， 在〈雲水〉行政酒廊菜單上亦有這道美食。圖／姚舜
旅客造訪羅倫斯必吃〈牛肚包〉（Panini con Lampredotto）， 在〈雲水〉行政酒廊菜單上亦有這道美食。圖／姚舜
在〈雲水〉行政酒廊亦可點食不同口味的披薩和義大利麵。圖／姚舜
在〈雲水〉行政酒廊亦可點食不同口味的披薩和義大利麵。圖／姚舜
除傳統可用手取食的糕併甜點外，〈雲水〉也可以吃到「盤飾甜點」。圖／姚舜
除傳統可用手取食的糕併甜點外，〈雲水〉也可以吃到「盤飾甜點」。圖／姚舜
〈雲水〉行政酒廊內家具品味不俗，以花草果樹為圖的手工彩繪桌面，與整體空間氣圍非常速配。圖／姚舜
〈雲水〉行政酒廊內家具品味不俗，以花草果樹為圖的手工彩繪桌面，與整體空間氣圍非常速配。圖／姚舜
〈雲水〉行政酒廊在下午茶時間，會提供各種歐式糕餅與甜點供客人享用。圖／姚舜
〈雲水〉行政酒廊在下午茶時間，會提供各種歐式糕餅與甜點供客人享用。圖／姚舜
〈雲水〉行政酒廊室內與窗景皆綠意，眼前景致宛如一首風物詩。圖／姚舜
〈雲水〉行政酒廊室內與窗景皆綠意，眼前景致宛如一首風物詩。圖／姚舜
雲品酒店〈雲水〉行政酒廊的夏日午后，光影交錯、有一股獨特的迷人風情。圖／姚舜
雲品酒店〈雲水〉行政酒廊的夏日午后，光影交錯、有一股獨特的迷人風情。圖／姚舜
〈雲水〉行政酒廊室內與窗景皆綠意，眼前景致宛如一首風物詩。圖／姚舜
〈雲水〉行政酒廊空間挑高、寛敞舒適，帶有一股「靜」與「淨」的恬淡雅逸氣韻。圖／姚舜
雲品酒店〈雲水〉行政酒廊有大片落地窗，除採光好，並可擁覽日月潭景致。圖／姚舜
雲品酒店〈雲水〉行政酒廊有大片落地窗，除採光好，並可擁覽日月潭景致。圖／姚舜
日月潭雲品溫泉酒店打造全台最美行政酒廊〈雲水〉，入口有一「海神」波賽頓的活水噴泉。圖／姚舜
日月潭雲品溫泉酒店打造全台最美行政酒廊〈雲水〉，入口有一「海神」波賽頓的活水噴泉。圖／姚舜

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