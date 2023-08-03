《臺灣米其林指南 2023》 完整名單8/31日放榜 必比登推介名單8/23公布

米其林組織今（8/3)日宣布，《臺灣米其林指南 2023》將於年8月31日發布臺北、臺中、臺南及高雄的摘星餐廳名單，並在臺北文華東方酒店舉辦發布會與米其林晚宴。必比登推介「物有所值」美食店家名單，則將於8月23 日，透過新聞稿及網站和 App 的文章公布。

米其林強調，《米其林指南》指南內不同評級的餐廳標準全球一致：米其林評審員會針對所有的料理種類匿名評選，並只關注盤中食物的品質。評審員依據五項全球一致的評估標準評價用餐體驗：食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的個性，以及餐飲水準的一致性（包括整套菜單以及持續的穩定一致）。地點、裝潢、服務以及設施等都不囊括在評選標準之中，但如果有特別值得關注的地方，也可以特別標示出來。

在快速變動的數位時代，《米其林指南》也採取了新的名單發布方式，在每年年度的發布會之前，定期先即時新增新入選的餐廳名單至指南名單中。自 2022 年 4 月 13 日以來，每月第二個星期三，即時新增名單會發布於《米其林指南》網站 上。希望透過這樣固定的發布與更新，這些被米其林評審員發掘的新餐廳能有更多機會受到關注。米其林星、必比登推介及米其林綠星則維持年度發布，在這些每月新入選的餐廳中，其中一些也很有可能會在年度發表會中獲得評級。

延伸閱讀