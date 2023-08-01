父親節吃好料 訂位大爆

父親節聚餐高峰落在本周末假日，百貨業者觀察，今年父親節剛好在平日晚上，多數消費者都選在8月5日、8月6日假日提前慶祝，各大百貨訂位平均已達8成滿以上，尤其吃到飽、主題餐廳最受家庭客群青睞，特別熱門的如新光三越台北信義新天地潮品集、SOGO忠孝館米其林泰式料理NARA Thai Cuisine、遠百信義A13旭集、遠百竹北上菜片皮鴨，及平日就非常熱門的初魚鐵板燒、微風信義INPARADISE饗饗等，更早已一位難求。

新光三越台北信義新天地表示，目前以父親節前的假日訂位最踴躍，8月5日、8月6日餐廳訂位已達到8至9成，其中橘色涮涮鍋、初魚鐵板燒等幾乎全滿，另黑武士火鍋、台菜餐酒館Gubami Social 、教父牛排新品牌MUCHOYAKI、老乾杯及欣葉等，本周起訂位也快速增加中，夜上海、潮品集也是已經約8成以上。

SOGO忠孝館觀察，父親節前夕假日8月5日、8月6日中午熱門時段搶手，其中新加坡米其林一星－莆田PUTIEN、米其林泰式料理NARA Thai Cuisine訂位全滿，漢來蔬食、聚日式鍋物也有8至9成滿位。復興館本周周末假日平均訂位8成滿，其中以點水樓、新葡苑中式餐飲，及高級日本料理－和食EN最熱門。敦化館本周周末假日漢來海港餐廳全滿位，其他如漢來名人坊、維多麗亞N°168 PRIME牛排館、開飯川食堂也都有近7成滿。

新光三越台北南西店、台北信義新天地A11 GBA吉比鮮釀餐廳夏季慶典套餐，推薦價2860元。圖／新光三越提供

SOGO敦化館名人坊豪華四人分享餐，6880元。圖／SOGO提供

SOGO忠孝館NARA Thai Cuisine泰好吃四人套餐，3100元。圖／SOGO提供

遠東百貨各店父親節餐飲訂位，在8月1日前約已達8成，尤其是吃到飽、主題餐廳最有人氣，是家庭客層喜愛的選項。其中遠百信義A13父親節檔期人潮明顯提升兩成，旭集、鼎泰豐、Hooters、新麻辣+等餐期熱門時段皆已客滿，其餘餐廳也接近滿位，建議可提前電話詢問預約。板橋大遠百9樓主題餐廳假日時段目前全滿，父親節當天也已9成滿，另較單高價的精緻餐廳如「初魚」，1個月前開放訂位時隨即秒殺，搶攻高端爸爸市場。遠百竹北訂位已達8成以上，其中上菜片皮鴨專賣店、四川吳抄手、中式料理時時香達9成滿；泰式饗泰多、吃到飽的旭集、果然匯則已客滿。

台中大遠百目前各餐廳父親節前夕訂位9成滿，部份「店王」如饗食天堂早已額滿，僅接受候補；鼎泰豐需現場候位兩小時以上。

微風信義高樓層餐廳，除INPARADISE饗饗訂位已全滿，Morton’s The Steakhouse、麻辣45、SEA TO SKY、樂天皇朝、犇鐵板燒，及S＆W Butcher’s Shop目前皆9成滿。微風南山高樓層鐵板料理THE UKAI TAIPEI、印度菜餚SAFFRON 46、Smith＆Wollensky牛排，目前也達8至9成滿。

微風南京橫濱牛排訂位9成滿，微風廣場仍以上海茶樓預約最為熱烈，另香茅廚、義式料理ROSMARINO、IVY GARDEN、微風松高饗泰多、微風台北車站涓豆腐、姥姥酸菜魚等餐廳，目前周末訂位也皆達7成滿。（中國時報 吳奕萱）

台中大遠百吃到飽餐廳加派人力，支援父親節人潮。圖／遠百提供

微風廣場上海茶樓父親節限定四人套餐，推薦價 6880元。圖／微風提供

88節啖燒肉享烏魚子吃到飽 穿花元素衣褲 和牛霜降現省152元

8月接連迎來父親節與七夕情人節，燒肉品牌觀察，民眾受疫情影響更看重過節儀式感，解禁後業績順勢暴衝，整體較去年同期提升至少40％，看好超過5成人偏好靠聚餐過節，紛推一系列好康包括身分證對對碰與滿額加購促銷，預期這波檔期加上暑假助攻，能讓家庭客群比平時增長3成以上。

每逢節日總是訂位數達8成滿的馬辣餐飲集團，看好聚餐需求讓旗下的哞哞屋和牛燒肉推優惠，8月1日至8月31日含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證或健保卡號含「1258」任二碼，不限時段選指定方案「夢幻世界三大和牛」，享雲林北港烏魚子吃到飽、BarRoyal德國氣泡酒乙瓶。

老乾杯來客數同樣在暑假期間上升，既存店相較於去年同期成長約5％，把握父親節商機於8月3日至8月22日獻上「父親節＆七夕雙人套餐」，包括蔥牛舌沙拉、鮭魚松葉蟹和牛壽司、和牛春捲、和牛牛排等一系列高檔美饌滿足爸爸的五臟廟。

燒肉同話8月31日前推好禮雙重奏，包含活動期間穿上海灘褲、花襯衫、碎花元素穿搭至門店用餐或和活動背版拍照，享「和牛霜降」88元加購優惠，現省152元；另持活動手舉牌與活動背板打卡上傳有機會抽「燒肉同話VIP無敵卡」，不只用餐皆享75折，餐廳也將免費招待5次雙人套餐。

日系品牌「Beer King」主打平價燒肉套餐，單人最低只要299元、雙人最低799元，今年還將吃到飽內容升級，只要月付399元可享麒麟生啤酒、檸檬沙瓦、Highball三種酒精飲品不限次數和時段喝到飽。（中國時報 朱世凱）

8月31日前穿上海灘褲、花襯衫、碎花元素穿搭至燒肉同話用餐或和活動背板拍照，享「和牛霜降」加價優惠。圖／燒肉同話提供

老乾杯限時端出「父親節&七夕雙人套餐」4560元外加10％服務費。圖／乾杯集團提供

只要證件含有指定數字任兩碼，到哞哞屋和牛燒肉點選指定方案可享雲林北港烏魚子吃到飽。圖／馬辣集團提供

Beer King今年推月付399元享酒精飲品不限次數和時段喝到飽。圖／Beer King提供

（工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康）

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