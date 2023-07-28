沒有比這再浮誇的了！老乾杯與KANPAI CLASSIC新菜開箱

和牛還能怎麼吃？和牛怎麼吃才會更好吃？總是想方設法開發新菜單、創造新吃法，為食家饕客帶來味覺新體驗的乾杯集團，旗下〈老乾杯〉與〈KANPAI CLASSIC〉除將於8月3日至22日推出豪華和牛節慶大餐，兩個品牌並聯合推出3款「奢華浮誇系釜飯」外，並另各自推出〈北京烤鴨風味和牛卷〉與〈澳洲和牛刈包〉，以及〈和牛寶盒〉與〈和牛握壽司盛合〉，依日本與澳洲和牛特性創意開發新吃法，並導入中式、日本和食與西洋料理元素，帶來更多食趣，並創造舌尖上的奢華體驗。由於父親節與七夕情人節將到來，適合孝親子女與天下有情人用以寵他或她。

迎接盛夏到來，〈老乾杯〉與〈KANPAI CLASSIC〉推出三款「奢華到一個浮誇新高度的」頂級海味釜飯，好吃好看好好拍。

〈黃金海膽釜飯〉是以口感粒粒分明的北海道七星米烹煮出的釜飯，覆上一層法國艾許奶油增加鹹香與潤滑口感，並拌入干貝柱與酥炸米果增加口感與風味，最上層則鋪上滿滿金黃色的日本頂級白海膽，層層疊疊的海膽軍容壯盛，除可直接將海膽配飯吃，也可倒入用瑤柱絲提味的鰹魚高湯，以及海苔絲與山葵做成茶漬飯，製享受一飯多吃的食趣。

比起「片切」烏魚子，「角切」烏魚子能吃出優質烏魚子「溏心」口感，只是角切的成本 高，只有特殊宴席或款待重要「貴客」時，才會看到角切烏魚子以大器形色魅人。

〈老乾杯〉與〈KANPAI CLASSIC〉將日本和台灣美味結合演繹的〈逸品烏魚子釜飯〉，就是一道以角切烏魚子炊蒸的奢華級釜飯。北海道七星米烹煮出的釜飯，與以「角切」成塊狀的烏魚子，搭配毛豆、荸薺和蒜片一起呈現。看著金光閃閃的塊狀烏魚子，想著那黏牙的溏心口感，所謂奢華、莫此為甚。

〈特盛鮭魚卵釜飯〉在七星米飯上，舖好舖滿一顆顆鮮甜飽滿、晶瑩剔透的鮭魚卵，Bling Bling的透亮泛光，非常「惹眼」，入口輕咬「炸裂」爆開，「食」在過癮。

除前述3款奢華浮誇系釜飯外，〈老乾杯〉廚師團隊繼〈和牛煎餃〉與〈和牛春捲〉之後，本季以十大中華美食之一的〈北京烤鴨〉為靈感，結合高級日本和牛設計推出新菜〈北京烤鴨風味和牛捲〉，將油脂豐富的日本和牛後腹肉烤至表層酥香，然後在烤肉或餅皮抹上甜麵醬，與蔥白段、黃瓜條一起用薄餅捲起作餡，以和牛取代片皮鴨，吃出新食趣。

〈KANPAI CLASSIC〉本季全新推出限定新菜〈澳洲和牛刈包〉，邏輯很簡單，就是以台灣代表性傳統小吃「刈包」，結合稀有的MBS8-9等級澳洲和牛開發出的「台灣版澳洲和牛漢堡」，漢堡排是以蠔油、清酒、蜂蜜等食材燉煮出軟嫩口感的和牛叉燒，搭配酸高麗菜、宜蘭青蔥、香菜、核桃，吃食時將蒸好的餅皮上塗抹顆粒花生醬與酸瓜番茄松露醬，取代傳統花生粉，使得風味更佳有層次，也提升了台式刈包的細緻度。

〈KANPAI CLASSIC〉菜單上原本就有不少生牛肉料理，這個季節該品牌優勢延伸繼續開發出搶眼吸睛的〈和牛寶盒〉，以和牛生牛肉搭配海膽、鮭魚卵、魚子醬、天使紅蝦，堆疊出如一顆顆五彩鑽石般的視覺，上桌就令人驚艷。品嘗時有3吃，單吃、搭配奶油烤吐司或林屋海苔。

〈KANPAI CLASSIC〉另一新菜〈和牛握壽司盛合〉，一次可品嚐8種頂級食材風味，每貫握壽司上先有職人手切的薄片和牛，再分別搭配義大利魚子醬、台灣產烏魚子、炙燒星鰻、紋甲花枝、鹿兒島青甘魚、西班牙5J品牌伊比利豬、昆布醃漬紅蝦、車海老，口感軟糯的紋甲花枝以昆布醃漬、帶有清香海味的天使紅蝦是海鮮新嬌客。每異握壽司都用到了雙食材，風味與口感多層次。

〈老乾杯〉與〈KANPAI CLASSIC〉於8月3日至22日推出的上「父親節&七夕雙人套餐」，售價4,560元+10%服務費，分別精選自家人氣菜色與新品打造豪華和牛饗宴，〈老乾杯〉集結限定熟成冷藏牛舌、鮭魚松葉蟹和牛壽司、日本和牛牛排、和牛春捲、本日和牛姿切、紛雪燒等佳餚，能一次品嚐到8種和牛美味。〈KANPAI CLASSIC〉則可同時享受到Robbins Island澳洲和牛燒肉與生牛肉料理，像是北海道海膽紅蝦和牛手捲、搭配3種佐料的本日和牛三種盛合，以及和牛刈包、紋甲花枝握壽司與逸品烏魚子釜飯3款新品也都能品嚐得到。

〈黃金海膽釜飯〉中還拌入炸米果，豐富口感層次。圖／姚舜

〈黃金海膽釜飯〉可倒入用瑤柱絲提味的鰹魚高湯，享受一飯多吃的食趣。圖／姚舜

〈逸品烏魚子釜飯 〉的烏魚子是以「角切」成塊狀的烏魚子，搭配毛豆、荸薺和蒜片，也是一道奢華級釜飯。圖／姚舜

〈特盛鮭魚卵釜飯〉的米飯上舖好舖滿著鮭魚卵，Bling Bling的透亮泛光，非常「惹眼」。圖／姚舜

〈和牛握壽司盛盒〉以職人手切的薄片和牛，搭配義大利魚子醬、台灣產烏魚子、炙燒星鰻、紋甲花枝、鹿兒島青甘魚、西班牙5J品牌伊比利豬，以及昆布醃漬紅蝦與車海老共8貫。圖／姚舜

〈和牛寶盒〉 以生和牛搭配海膽、鮭魚卵，以及魚子醬與天使紅蝦，也是一「邪惡美食」。圖／姚舜

品嘗〈和牛寶盒〉有三種吃法，可直接舀起單吃、搭配奶油烤吐司，或是林屋海苔。圖／姚舜

〈澳洲和牛刈包〉的內餡是用MBS8-9等級澳洲和牛，以蠔油、清酒、蜂蜜等高壓燉煮出軟嫩的口感的和牛叉燒。圖／姚舜

〈老乾杯〉全新推出的〈北京烤鴨風味和牛捲〉，上桌時的陣仗與排場完全比照中式烤鴨。圖／姚舜

〈北京烤鴨風味和牛捲〉的主食材是油脂豐富的。圖／姚舜

日本和牛後腹肉的油脂多，烤時若油脂滴下烤網會燃起火焰，並飄散「和牛香」。圖／姚舜

品嘗〈北京烤鴨風味和牛捲〉時可將烤和牛片、蔥白段和黃瓜條，一起用薄餅捲內享用。圖／姚舜

〈北京烤鴨風味和牛捲〉的和牛烤熟後，可循北京烤鴨吃法在餅皮抹上甜麵醬提味。圖／姚舜

〈酒粕冰淇淋〉是用純米大吟釀製作，風味獨特。圖／姚舜

（工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康）

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