獨〉高爾夫時尚品牌G/FORE跨界聯名chinois餐廳 「玩美」演繹新食尚

「與眾不同」就是會讓人眼睛發亮，「跨界聯名」就是夯！為呼應品牌顛覆傳統的精神並彰顯新品獨特性，在台推出全新系列鞋款「G.112」的頂級高爾夫時尚品牌〈G/FORE〉攜手以「類私廚」模式經營的當代中餐廳〈chinois〉，除由主廚翁士峻（Vincent）設計推出限定版新菜單，連餐廳裝潢陳設亦按〈G/FORE〉繽紛時尚風格全面改造，連中島都設計成巨大的〈G/FORE〉鞋盒，讓消費者透過各種感官體驗深刻感受「顛覆傳統」的品牌精神。

頂級高爾夫時尚品牌〈G/FORE〉創立於2011年的洛杉磯，從一雙色彩鮮艷的運動小羊皮手套開啟對於高爾夫運動的熱愛之旅，打破大眾對於高爾夫球的傳統及嚴肅既定印象，從藝術、建築、當代設計萃取靈感，以多元前衛的文化視角，將現代設計、高端細節、運動機能的概念緊密結合與運用，突顯〈G/FORE〉獨有的玩味設計及鮮豔色彩，從男士、女士服飾到運動配件，傾心打造全系列的高端時髦運動單品，更於於2018年加入了Richemont集團，成為世界最大奢侈品集團之一的成員，品牌隸屬於集團旗下的Peter Millar公司。

〈G/FORE〉以大膽繽紛的設計為高爾夫時尚注入全新的元素，品牌並期望融入生活，在日常穿搭中實踐高爾夫時尚。而當代中餐廳〈chinois〉則是由新銳主廚Vicent以當代精緻法式料理廚藝做工結合西式呈盤手法演繹中式佳餚，兩個品牌都具備了顛覆傳統、大膽創新、色彩絢爛與時尚繽紛的DNA，是雙品牌跨界合作的主要原因。

在聯名合作期間，原本以灰、白與藍色為基調，裝潢設計優雅簡約、舒適沈靜的〈chinois〉，像川劇「變臉」般搖身變為色彩絢爛的全新時尚餐廳，餐廳內從牆面、桌面上檯布，到餐椅的靠墊、抱枕、處處可見搶眼水藍色搭配桃紅色，高飽和度色彩創造視覺上的衝擊，更大膽將餐廳中島打造成一個巨大的〈G/FORE〉鞋盒，主牆面上的新品主視覺更充分展露出〈G/FORE〉繽紛熱情的美式風格，顛覆大眾對高爾夫服飾及中餐廳的想像。

〈chinois〉為法文「Chinese」之意，又為「廚房用漏勺」，發音接近「新華」。主廚Vicent以當代法菜精緻廚藝，演繹詮釋中式菜餚，成為一道道「華魂法菜」或「法魂中菜」，風味、口感、形、色、餐具器皿皆顛覆 傳統，故也能稱為「新華料理」。

Vincent在是加拿大廚藝學校畢業的高材生，他曾在法國三星名廚埃米爾·榮格（Emile Jung)的〈Au Crocodile〉餐廳歷練，學習道地正統法菜廚藝。返台後並先後任職〈STAY〉與文華東方酒店，以及台北萬豪酒店的 〈INGES〉Bar ＆ Grill餐廳。雖是「法菜底」，但考量到〈G/FORE〉從美國洛杉磯起家，Vincent決定以美式料理方式詮釋中式菜餚，每道料理都隱藏著〈G/FORE〉的品牌理念，呼應〈G/FORE〉打破框架為高爾夫時尚畫上鮮豔繽紛色彩的品牌精神。

考量到G/FORE於美國洛杉磯起家，主廚翁士峻Vincent一改以往的法式料理手法，改由美式料理方式呈現中式菜餚，每道料理都隱藏著G/FORE的品牌理念，如同G/FORE打破框架為高爾夫時尚畫上鮮豔繽紛的色彩，chinois也顛覆西餐的用餐流程為料理注入靈魂並帶來強烈的感官享受。

〈G/FORE〉攜手〈chinois〉推出限定版聯名套餐，共含前菜與甜點共7道菜、含美式調酒、調飲等限定飲品每套2680元+10％，所有菜式都是由Vicent按「豐富奢華」、「現代」、「結構」、「能量」、「舒適」、「繽紛」與「顛覆」等〈G/FORE〉的品牌個性設計。當代時尚中菜餐廳與頂級高爾夫時尚品牌跨界聯名推出的限定菜單，能彼此激盪產生出什麼樣的火花，這是這套餐的賣點。

開胃拼盤中的〈豬耳朵〉，提味醬汁是用港式辣椒醬、地瓜與辣椒和紅椒製成。圖／姚舜

開胃前菜之一〈牡丹蝦〉的創作靈感來自「醉蝦」，〈chinois〉主廚Vicent以琴酒醬汁醃漬，並用龍井茶粉和魚子醬提味。圖／姚舜

開胃菜〈現代〉等同以美式料理手法演繹的「麻婆豆腐」，麻婆醬是用番茄泥、豆瓣醬、醬油、雞油和白胡椒、青花椒熬製。圖／姚舜

〈結構〉是香煎日本迦魶魚，盤中有芫荽醬和檸檬焦糖提味，上桌後並入加了樹子提味的魚湯，整道菜的結構層次豐富。圖／姚舜

〈能量〉是美墨混血風格的溫沙拉，墨西哥辣椒玉米沙拉襯底，搭配泡熟的紐約克牛排。圖／姚舜

〈G/FORE〉攜手〈chinois〉推出限定版時尚聯名套餐，套餐主菜名為〈舒適〉，主廚用台式刈包取代美式漢堡。圖／姚舜

刈包內的豬肉漢堡排，是將豬肋排拆絲後調味、塑形、 裹粉油炸，再用東坡肉醬汁提味。圖／姚舜

甜點〈顛覆〉，是以高爾夫球為造型，白巧克力內包覆著威士忌香氣的慕斯。圖／姚舜

草莓冰沙配西谷米，可豐富口感與味道層次。圖／姚舜

清口Sorbet〈繽紛〉，以草莓冰沙的粉嫩色彩呼應〈G/FORE〉的繽紛多彩。圖／姚舜

為全新系列鞋款「G.112」上市，頂級高爾夫時尚品牌〈G/FORE〉攜手當代中餐廳〈chinois〉推出限量版菜單。圖／姚舜

〈G/FORE〉攜手〈chinois〉推出限定版時尚聯名套餐，連餐廳裝潢都大變身，中島亦變成「鞋盒」。圖／姚舜

〈G/FORE〉與〈chinois〉聯手傳遞顛覆傳統的時尚繽紛用餐體驗，餐廳處處可見搶眼的水藍色搭配桃紅色。圖／姚舜

〈G/FORE〉為美國洛杉磯起家的高檔時尚高爾夫品牌，〈chinois〉當代時尚中餐廳主廚Vicent翁士峻這回以美式料理手法詮釋中菜。圖／姚舜

chinois 當代中餐廳

地址：106台北市大安區四維路52巷15號

電話：0986-622-186

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