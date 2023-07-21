夏天吃頂級青口鰻補元氣 大江戶町鰻屋消費滿千送半價優惠券

日本有「夏天吃鰻魚補元氣」的食俗，更將「土用丑之日」訂為「吃鰻日」，今年的「土用丑之日」為7月31日，「大江戶町鰻屋」延長鰻魚飯優惠期限，只要於7月24日至8月24日期間到店消費滿千元，就送招牌「夢幻鰻魚桶飯」半價券，消費者可於8月25日至10月31日期間在鰻屋Lalaport店、公益路店、大墩店三店使用，可享夢幻鰻魚桶飯系列第2份半價優惠。外帶優惠殺更大，7/24～8/4期間外帶黑白配組合享有約6折的超值優惠，以頂級整尾鰻魚飯供應的「老饕黃金青口蒲燒鰻魚飯」、原價628元，搭配原價658元的「頂級白燒鰻魚飯/」只要788元，並送限量專用提袋，每日限量50份，每人限購2組，很超值。

日本自江戶時代開始流傳起在夏季「土用丑之日」大啖鰻魚飯補元氣的習俗，至今仍已被日本人奉為節氣食俗。因此年年時至夏季此時，鰻魚需求大漲，尤其是台灣高品質的上等新鰻幾乎被日本搶購一空，加上今年新鰻數量較往年少，土用丑之日之後台灣新鰻即一鰻難求。而推廣台灣在地鰻魚不遺餘力的「大江戶町鰻屋」，多年來與產地合作，以精準目光與時機點購入養殖約10～12個月的新鰻，並且以親民的實惠價格在台推廣鰻魚料理，即便在日本也不便宜的鰻魚飯也能成為日常生活美味。

「大江戶町鰻屋」餐廳內用「夢幻鰻魚桶飯」，3+1吃單人份438元。圖／大江戶町鰻屋 「大江戶町鰻屋」有「蒲燒鰻」等各式道地鰻魚料理可以選擇。圖／大江戶町鰻屋 除「蒲燒鰻」，「大江戶町鰻屋」亦有「烤白鰻」。圖／大江戶町鰻屋

「大江戶町鰻屋」於2017年開業至今，於台中陸續開設大墩店、公益路店與Lalaport店鋪，堅持只使用台灣在地養殖10~12個月一公斤4～5尾規格（4P～5P）的高品質新鰻，並且以直火碳烤烹調；「新鰻」並非是海鰻類的星鰻，而是被稱為白鰻的日本鰻，指的是養殖一年至一年半的鰻魚，相較養殖兩年以上的老鰻，新鰻魚刺較為細軟、肉質也更加綿密細嫩。值得一提的是，大江戶町鰻屋所用的新鰻，更是鰻魚等級裡最高的「青口鰻」，而青口鰻指的便是鰻魚外觀呈現粉藍色的樣貌，是屬於外銷日本的高級品。

講究使用新鰻的「大江戶町鰻屋」與遵循傳統古法養殖的鰻農長期契作，鰻農在每年冬至向鰻苗商購入鰻苗，接著以傳統粉料拌水搓揉成黃金比例的煉餌後餵養，如同味噌質地的煉餌所養殖的鰻魚，雖然換肉率相較餵養浮料的鰻魚低，但是肥美度等口感品質更佳。除了餌料的差異，契作鰻農為了保持水質、減少鰻魚受傷等因素，必須每隔一個月就替鰻魚換池，尤其在撈鰻魚出貨時，捨棄使用機器抽取鰻魚的方式，全程以人力趕撈捕抓鰻魚，避免鰻魚受傷，從買鰻魚苗到最後出貨，過程中難以言喻的經驗更是讓鰻農直呼「養鰻魚就跟賭博一」樣，輸贏很大。

「大江戶町鰻屋」所用的鰻魚，是鰻魚等級裡最高的「青口鰻」。圖／大江戶町鰻屋 避免鰻魚受傷，捕撈鰻魚全程以人力趕撈捕抓，過程辛苦。圖／大江戶町鰻

「大江戶町鰻屋」在向契作鰻農取貨時，社長江俊民一定親自南下確認鰻魚品質驗貨，而鰻農也透露「鰻魚價差大，一個星期就能差價到十倍」，因此「大江戶町鰻屋」藉以精準眼光加上囊括國際情勢等經驗判斷買入，並整合倉儲設備、集團旗下品牌多家店鋪，以及線上購物推廣等因素，才得用最超值的價格提供頂級的鰻魚飯給消費者，貫徹社長江俊民期待「將台灣在地養殖鰻魚製成的鰻魚飯變身為國民美食」的理念，並讓鰻魚產業在台灣可以有正向循環。

每天夏季的「土用丑之日」是日本人大啖鰻魚飯的最重要日子，一般夏季的土用丑之日會有兩次，但今年僅有7月30日這一天，為了讓消費者可以充分感受夏季土用丑之日品嚐鰻魚飯的美好風情，致力於推廣使用台灣在地新鰻烹調日式經典鰻魚飯的「大江戶町鰻屋」，持續以刺幼肉細的頂級青口新鰻為食材，並推出滿額送「夢幻鰻魚桶飯系列第二份半價券」、約6折優惠的「外帶限定黑白配超值組合」一連串優惠訊息。

自7月24日至8月24日為期一個月期間，凡至「大江戶町鰻屋」消費滿千元，即送一張「夢幻鰻魚桶飯系列第二份半價券」，夢幻鰻魚桶飯系列包含延續名古屋三種吃法的「夢幻鰻魚桶飯3+1吃」，單人458元、雙人788元，、龍眼木炭直烤鰻魚再包覆海苔享用的「鰻魚桶飯雙吃磯邊燒/428元」，消費者可於8月25日至10月31在日「大江戶町鰻屋」Lalaport店、公益路店與大墩店共三家門市使用半價券，大啖第2份同品項可享有半價優惠的夢幻鰻魚桶飯系列。

在「大江戶町鰻屋」餐廳內用夢幻鰻重半尾398元。圖／大江戶町鰻屋 要燒烤出美味鰻魚，要有鰻魚醬汁幫忙提味。圖／大江戶町鰻屋

大江戶町鰻屋

1號／大墩店「鰻魚無雙」｜電話：(04)2473-7711｜ 地址：台中市南屯區文心南路二段1號2樓

2號／公益店「無敵一家」｜電話：(04)2382-2266｜地址：台中市南屯區公益路二段725號

3號／台中店 「Lalaport」｜電話：(04)2222-1177｜地址：台中市東區進德路600號(北館5樓)

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