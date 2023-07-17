獨〉別再為熱厭世 〈晶華軒〉涼感消暑美食開箱

熱！很熱！非常熱！今年夏天真的熱，連番熱浪來襲，除讓人食不下嚥，更有人開玩笑表示，地球如此發燒、動不動就破紀錄的高溫，真是讓人熱到一個生無可戀的厭世。為此，用腦做菜的台北晶華酒店中餐行政主廚鄔海明動腦，為在台米其林西餐星廚最常光顧粵菜餐廳〈晶華軒〉，設計了一系列「涼感消暑美食」。夏日消暑新菜中，有潮州式「打冷」、也有「大菜小做」的涼食，更有具消暑解熱食療之效的「豪華升級版冬瓜盅」，選擇不少、豐儉由人。

有頭有尾的〈潮洲凍馬友〉就是〈潮州魚飯〉，作法是先醃再蒸最後放入冰箱使之冷涼，出菜時以刀工分切呈盤上桌。圖／姚舜

先說「打冷」，廣東話中這指的是在大排檔內，一字排開讓人點食的潮州冷菜。在香港，「大排檔」就等同台灣夜市裡的「小吃攤」，冷菜主要分三類：潮州滷水、潮州式「魚飯」和「蟹飯」，以及各種醃漬或滷製後放涼的菜式。

為什麼叫「打冷」？說法很多，也都頗有趣。其一是說早年潮州小販是肩挑菜籠沿街叫賣自己在家中滷製的滷味，這情境跟賣〈台南擔仔麵〉的小販類似，「打冷」一詞是從「擔籠」而來。第二個說法則是，潮州人在香港擺攤賣食，常會碰到香港黑幫為爭奪地盤派小弟來砸攤，個性強悍的潮州人不甘自己辛苦建立的小攤被侵門踏戶，便會立馬高喊「打人」呼朋引伴號召同鄉一起抵禦外侮，又是因為音似，「打人攤」後來也慢慢變成了「打冷攤」。第三種說法則很「國際化」，由於客人是「圍繞」著小攤前挑選食物，「打Round攤」就又慢慢成了「打冷攤」。

潮州人作滷味堪稱「無所不滷」，鄔海明本季在〈晶華軒〉推出的潮州打冷則有〈凍馬友〉、〈潮州滷水鵝〉、〈生醃帆立貝〉和〈魚露浸花甲〉。

同樣是做菜，經鄔海明之手，除食材用料講究且皆屬上乘 ，做工不厭精細，同時呈盤亦要求精美雅緻、悅目吸睛。

〈潮州凍馬友〉就是一道好看好吃的夏日消暑涼食。做法是先將馬友魚泡漬鹽水去除生腥味，再蒸熟後泡在滷水中使之入味，並放到冰箱中冷藏使之產生「凍膜」。出菜時剔骨去刺，魚身帶皮切成方塊再連頭帶尾盛盤上桌，魚肉雪白、魚皮銀光閃閃，氣韻非凡，吃食時可沾醬香誘人的〈普寧豆醬〉，細細品味凍魚的鮮甜。

〈水晶花膠凍〉和〈翡翠雞茸刺參〉是以高檔食材入饌做的消暑涼食，〈水晶花膠凍〉是將花膠整修切下的邊角肉和豬的後腿肉，和老陳皮、桂皮、八角以及花椒一起煮製使其入味，然後用模具塑形再入蒸籠蒸製，熟後再分切成條塊狀，形色似蘇杭名菜〈水晶肴肉〉，口感Ｑ彈有勁，吃食時可搭配薑絲與紅醋。

〈翡翠雞茸刺參〉是將刺參掏空後「嵌」入雞腿茸，再用蒸箱蒸熟後用蔥油雞汁泡漬賦味。出菜時碗中有陳醋醬汁、刺參上有翡翠蔥醬，並撒了白芝麻提味，形色有如矗立於紅色湖水中的綠色小島，頗有意境。

〈八寶冬瓜盅〉不是涼食冷菜，卻是廣東人夏天最常喝的消暑解熱湯品。鄔海明以精緻廚藝結合名貴餐具器皿呈現這湯品。工序大體分三段，1.將各瓜挖空、最上層並以蔬果雕的方式刻出花邊。2.用高湯煮切成丁塊的螺頭、蟹肉、干貝、明蝦、花菇、瑤柱、田雞、火腿、絲瓜等「八寶」。3.在冬瓜盅內注入上湯並放入「八寶」，4.最後用大火蒸製。5.熟後在冬瓜最上層以夜香花點綴，除增加美感並增添香氣。最後再將冬瓜盅放入一純銀製的銀桶中，上桌時貴氣十足。

〈古法煎釀鯪魚〉是〈晶華軒〉本季的「珍稀菜品」。都說「台灣找不到鯪魚」，所以在台灣也就不易吃到口感爽脆的〈鯪魚丸〉。其實，在台灣有些水質乾淨的水庫中，是可釣到鯪魚的。所以這個夏天，〈晶華軒〉廚房內多了新嬌客。

〈古法煎釀鯪魚〉作法可麻煩了，因鯪魚多刺，所以廚師得先去骨剔刺，並小心把魚肉和魚皮分開，只留下魚皮，將魚肉跟明蝦手工剁成茸後，加入老陳皮絲、鹽、胡椒粉打至「出膠」，再加入切碎的香菜、蔥、冬菇粒，火腿粒，生粉拌勻後「釀」入魚身內，最後以慢火煎至外皮金黃香脆再淋上用醬生、豆豉加蠔油調製的上湯芡成菜。是一般餐廳吃不到的老粵菜。

〈蓑衣青瓜〉是以「蓑衣」刀法將小黃瓜切成四等份，然後以蒜油提味，清脆爽口。圖／姚舜 〈水晶花膠凍〉是將修下的花膠邊邊角角和豬後腿肉一起，以老陳皮、桂皮、八角以及花椒熬煮七天入味後，再蒸至融化，最後加入一點藻膠結凍。圖／姚舜

品嘗〈水晶花膠凍 〉可以紅醋、薑絲提味。圖／姚舜 〈八寶冬瓜盅〉是以挖空的冬瓜為盛湯的容器，並放在一個純銀的大湯盅內上桌，有一種「珍寶」的氣韻。圖／姚舜

〈八寶冬瓜盅〉的湯內「八寶」有切成丁塊或粒狀的螺頭、蟹肉、干貝、明蝦、花菇、瑤柱、田雞，以及火腿和絲瓜等，用料豐富。圖／姚舜 〈八寶冬瓜盅〉的冬瓜上層外圈，以蔬果雕的技法刻成鋸齒狀，上面對放了夜香花添香提味。圖／姚舜 〈古法煎釀鯪魚〉是將鯪魚肉泥和蝦漿混合後打至「起膠」，調味後鑲填入魚身中再以慢火煎熟。圖／姚舜

〈古法煎釀鯪魚〉外皮酥香薄脆，內餡口感彈Q。圖／姚舜 〈翡翠雞茸刺參〉的刺參內餡是雞肉蓉，蒸熟後泡雞汁賦味，再舖上翡翠蔥醬提味，碗底並有陳醋汁增加風味。圖／姚舜

〈生醃帆立貝〉是以宮崎縣生食級帆立貝，以陳醋、白醋以及五印醋調和的醬汁加入切碎的香菜及蒜末一同醃漬入味。圖／姚舜 〈官府魚翅撈什錦〉是以日本素翅搭配鱈場蟹、干貝絲、銀芽等食材，用魚露提味，味道鹹香、口感爽脆富層次。圖／姚舜

〈南非凍鮑片〉的鮑魚是以蠔油、日本芥末油與藤椒油調製的醬汁提味，搭配切絲條的香菜、黃瓜、豆干食材呈現。圖／姚舜 〈魚露浸花甲〉是將花甲汆燙後，用以魚露、九層塔碎和蒜末調製成的醬汁提味，也是開胃下酒的夏日涼食。圖／姚舜

〈潮州滷水鵝〉是用自製的「老滷汁」 浸煮並澆淋鵝肉，再切片盛盤出菜。圖／姚舜 既開胃又下酒的〈老陳醋浸花生〉，是用山西老醋和廣東陳醋以黃金比例調和，浸泡帶皮花生、使之入味而不軟爛，入口酸香味美且越嚼越香。圖／姚舜 台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明（右）與〈晶華軒〉冷檯廚師陳育丞，針對夏天設計了消暑涼食。圖／姚舜

晶華軒

地址：台北市中山北路2段39巷3號（台北晶華酒店）3樓

電話：02-2567-7898

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