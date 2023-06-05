這夏真的好「芒」！台北萬豪酸甜下午茶開賣

搶攻夏日午茶商機，台北萬豪酒店一樓大廳Lobby Lounge即日起至8月31日止，推出期間限定「金夏豪芒」下午茶饗宴，標榜糅合愛文芒果、百香果、椰子等夏日水果風味打造可口的美點，每套2,080元+10%，享兩人份精緻甜點、鹹食與咖啡或茶，更可選擇升級網美款下午茶，每套2,680元+10％另享粉紅氣泡酒兩杯。

台北萬豪Lobby Lounge並同步推出夏季限定肯瓊風味「豪Chill海鮮盤」，嚴選新鮮龍蝦，肥美白蝦等時令海味，活動價每份1,799元+10%，升級整隻龍蝦享超值加購價199元+10%，還有指定啤酒買一送一優惠，相當於兩人同行每人千元有找。

台北萬豪夏日限定「豪Chill海鮮盤」，每份1,799元＋10%。圖／台北萬豪酒店

台北萬豪夏日限定「金夏豪芒」下午茶饗宴，主廚推出8款精品級甜點及4款奢華鹹點。「開心果芒果蛋糕」是以開心果杏仁蛋糕搭配酸甜法芙娜百香果奇想巧克力、芒果果醬製成的百香芒果卡士達，擠上以唐寧茉莉花茶、百香果果泥製成的百香果茉莉香緹，夾入香濃滑順芒果杏桃果泥醬，再以新鮮愛文芒果丁、開心果碎點綴，多重口感洋溢誘人果香。「楊枝甘露」堪稱傳統港式楊枝甘露解構版，主廚創意發想將半圓杏仁酥餅夾入以新鮮芒果、芒果汁製成的芒果慕斯，放上以法芙娜白巧克力、芒果果泥製成的芒果香緹，上層以楊枝甘露經典元素西米露、新鮮柚子果肉點綴，充滿濃郁夏日風情。

繽紛吸睛「芒果聖代」 以芒果泥、生薑汁、檸檬汁、葡萄柚酒製成的微辛生薑芒果凍為底，再以香甜杏桃慕斯、濃郁椰子慕斯、新鮮芒果果凍、百香茉莉香緹層層堆疊，最上層以法芙娜牛奶巧克力片及芒果蜂蜜香緹點綴，份量十足，口口吃進濃郁芒果滋味。小巧迷人「瓜納拉可可碎豆慕斯」甜點主體則是糅合法芙娜頂級瓜納拉黑巧克力、白巧克力、牛奶巧克力的香濃慕斯，口感香醇滑潤，三種風味交織誘人口感。

台北萬豪「金夏豪芒」下午茶的「開心果芒果蛋糕」，是以開心果杏仁蛋糕為基底，搭配酸甜法芙娜百香果奇想巧克力、芒果果醬製成的百香芒果卡士達等製成。圖／台北萬豪酒店 台北萬豪「金夏豪芒」下午茶中的「芒果聖代」，以芒果泥、生薑汁、檸檬汁、葡萄柚酒製成的微辛生薑芒果凍為底，再以香甜杏桃慕斯、濃郁椰子慕斯、新鮮芒果果凍、百香茉莉香緹層層堆疊。圖／台北萬豪酒店

台北萬豪「金夏豪芒」下午茶的「瓜納拉可可碎豆慕斯」，主體則是糅合法芙娜頂級瓜納拉黑巧克力、白巧克力、牛奶巧克力的香濃慕斯。圖／台北萬豪酒店 「芒果蜂蜜費南雪」是在百花蜂蜜費南雪上擠上以日本中澤鮮奶油、法國法芙娜白巧克力、百花蜜製成濃郁的蜂蜜香緹，再放上以新鮮芒果泥及法芙娜孟加里黑巧克力甘納許製成的巧克力馬卡龍。圖／台北萬豪酒店

此「楊枝甘露」是主廚創意發想將半圓杏仁酥餅夾入以新鮮芒果、芒果汁製成的芒果慕斯，放上白巧克力、芒果香緹，上層以楊枝甘露經典元素西米露、新鮮柚子果肉點綴。圖／台北萬豪酒店 台北萬豪「金夏豪芒」下午茶的組合中有4款鹹點。圖／台北萬豪酒店

值得一嚐的還有「芒果蜂蜜費南雪」，蓬鬆可口的百花蜂蜜費南雪，擠上以日本中澤鮮奶油、法國法芙娜白巧克力、百花蜜製成濃郁的蜂蜜香緹，再放上以新鮮芒果泥及法芙娜孟加里黑巧克力甘納許製成的巧克力馬卡龍，巧妙平衡濃醇巧克力與酸甜芒果滋味。全套甜點搭配以新鮮芒果、北海道生食級干貝、煙燻鴨胸、墨魚子醬、鮮蝦入菜的四款細緻鹹點，在挑高九米九、奢華絕美的Lobby Lounge為賓客呈獻夏日爛漫的午茶時光。

台北萬豪酒店Lobby Lounge即日起至8月31日晚餐時段同步推出夏日限定「豪Chill海鮮盤」，主廚嚴選新鮮龍蝦，肥美白蝦、旭蟹、淡菜、透抽等時令澎湃海味，炙燒後加入Sriracha 辣椒醬、檸檬、匈牙利紅椒粉等製成的酸辣肯瓊風味海鮮醬，搭配濃郁巧達濃湯、香蒜法國麵包及時蔬。活動價每份1,799元＋10%，升級成整隻龍蝦享超值加購價199元+10%，再享定指定啤酒買一送一、指定葡萄酒單杯第二杯半價等優惠。

（工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康）

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