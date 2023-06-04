獨〉寒舍艾麗 LA FARFALLA出新菜 手工現做Pasta鮮嘗為快

慶祝6月2日義大利國慶，並向經典致敬，寒舍艾麗酒店〈LA FARFALLA〉義式餐廳即日起至6月30日推出「舌尖義遊」義大利麵慶典，行政總廚陳明烽每日手工現做6款新鮮義大利麵與麵餃，搭配不同經典風味醬汁精采呈現，每道590元+10％起，門檻不高即可鮮嘗為快。另，只要加價600元+10％就能再享受原價800元+10％的沙拉吧，兩人以上同行每人再贈義大利波吉歐酒莊托斯卡納白酒乙杯，欲以超值訴求以廣招徠。

義大利麵統稱「Pasta」，這個字原本指的是搓揉做出的生麵糰。其實，義大利麵的種類樣式很多，且每一種義大利麵都各有不同的名字。而義大利麵/餃究竟有多少種？有一說是300多種，更有人說超過500種。而無論是那一種義大利麵，大抵分為「新鮮」（Pasta Fresca）與「乾燥」（Pasta Secca）兩大類。寒舍艾麗酒店行政主廚廚陳明烽每日手工現做的是新鮮義大利麵。

義大利人不會把新鮮現做Pasta與乾燥Pasta一起比較，這完全是個人吃食喜好。一般而言，新鮮Pasta的口感較乾燥Pasta做出的柔軟些，但經驗老道的廚師仍能將新鮮Pasta做出Al Dente彈牙口感。

乾燥義大利麵是為方便保存與運輸而做，通常只用杜蘭小麥粉和水製作麵糰，再經手工或機器模具擠壓成各式各樣的形狀。然後天低溫乾燥將水份徹底蒸發。杜蘭麥粉的蛋白質含量高，所以製作乾燥麵時不用加蛋，配合正確的煮法就能煮出義大利人經常掛在嘴巴上的彈牙（Al Dente)口感。

新鮮義大利麵通常是用麵粉、雞蛋揉製麵糰，再手撖或用機器撖成或壓出不同的厚薄麵皮，再切、揉、編、捲成不同粗細、形狀的麵條或折成不同形狀的麵餃。加蛋，目的是以蛋白質達到凝固麵粉目的，避免煮的時候澱粉過度糊化。

陳明烽做Pasta，用了延展性佳的00麵粉，搭配硬質杜蘭小麥粉，經過反覆實作、抓出黃金比例製作麵糰，再加入雞蛋、菠菜、墨魚汁等天然食材染色，再製成波浪麵、扁平麵、水管面、捲管麵、麵餃、麵疙瘩等不同形色的Pasta。因為有杜蘭小麥粉加持，所以烹調料理後的口感較只用麵粉與蛋製作的更彈Q。

經採訪實測與試吃，寒舍艾麗〈LA FARFALLA〉義式餐廳此次推出「舌尖義遊」義大利麵慶典的亮點與特色除Pasta是主廚天天新鮮製作，還包括：麵體形色多樣、成菜後的Pasta風味涵蓋了羅馬、倫巴底、米蘭、薩丁尼亞與普利亞，每款Pasta等同一道菜餚，且還可加價享用自助吧，風味口感道地、消費豐儉由人。

一般而言，傳統義大利Pasta，賞味重點是不同義大利麵的麵體口感和搭佐提味的醬料。而為迎合國人喜好，陳明烽此次推出的6款手工鮮做的Pasta，麵體皆較容易沾附醬汁，且多數都有「配件」，亦即盤碗中有不同麵條和醬料，另外尚有如牛尾、鴨肉、大蝦或各式海鮮食材，同時結合不同烹藝創造儀式感。

寒舍艾麗酒店〈LA FARFALLA〉義式餐廳由飯店行政總廚陳明烽，每日製作6款不同的新鮮義大利麵，並以不同風味呈現。圖／姚舜 陳明烽新鮮手做的Cappelletti，外型很像阿爾卑斯山騎警的帽子，所以又被稱為〈小帽餃〉。圖／姚舜

〈野菇松露乳酪餡小帽子麵餃〉有原味及菠菜兩種麵皮，內餡是用蕈菇、馬斯卡彭起司和松露醬製成，搭配澄清雞湯上桌。圖／姚舜

Cacerecci 叫〈捲管麵〉，麵體向內捲並有一凹槽，方便沾附醬汁。圖／姚舜 水管麵（Rigatoni）表面帶有溝紋，加上麵體中空，所以烹調料理後醬汁更容易吸附，入口更入味。圖／姚舜 波浪麵（Mafaldine）是帶狀義大利麵，麵體兩側邊緣似波浪。圖／姚舜

例如〈爐烤紙包蒜香辣味墨魚扁平麵〉來自海鮮聞名的普利亞大區，主廚選用現流海大蝦、蛤蜊、澎湖淡菜、透抽，搭配以蒜蓉、辣椒炒香的墨魚扁平麵，然後用紙袋包覆送進烤箱「蒸烤」至熟，吃食剪開紙袋，空氣中迷漫海味與辣香，非常誘人。

古羅馬牛肉屠宰後會分成四個等級，分別配給貴族、聖職者、中產階級及士兵。而工人及百姓最常獲得的便是不算在內的牛尾、內臟，因此〈燉牛尾〉也成為受歡迎的平民料理。 〈羅馬式燉牛尾醬水管麵〉中的燉牛尾，主廚以紅蘿蔔、芹菜、洋蔥、番茄及白酒將牛尾燉煮三小時至骨肉可輕易剝離，濃郁醬汁再加入葡萄乾、松子與水管麵一同煨煮入味，並點綴可可碎、提升多重口感，豐厚膠質的牛尾骨邊肉入口軟嫩、散發迷人脂香，令人回味不已。

源於北義艾米利亞羅馬涅大區的〈野菇松露乳酪餡小帽子麵餃〉，因麵餃外型如同阿爾卑斯山騎警的帽子而得名。主廚手工桿製原味及菠菜兩款麵皮，包裹蕈菇、馬斯卡彭乳酪及松露醬製成的內餡，盛盤時搭配油漬松露片及黃櫛瓜球，最後加入澄清雞湯，麵餃口感Q彈紮實，內餡松露蕈菇風味馥郁，澄清雞湯清鮮回甘。

〈自製辣味豬肉腸餡佐捲管麵〉來自南義卡拉布里亞，辣味肉腸是用辣椒粉、辣椒乾將豬絞肉醃製兩日後製成，料理時入溫燉番茄及捲管麵一同拌炒，最後再搭配爐火直烤的海大蝦呈盤上桌。義大利麵疙瘩（Gnocchi）傳統是用馬鈴薯和麵粉製作，陳明烽以南瓜取代馬鈴薯製作麵疙瘩並烹製〈四種乳酪醬南瓜蓉麵疙瘩〉，選用來自北義倫巴底、風味獨特的戈貢佐拉藍紋乳酪、帶有核果氣息的艾斯阿格、產於南義略帶藥草香氣的普羅沃洛內，以及乳味豐富、硬質的格拉娜．帕達諾四種風味各異的乳酪與鮮奶油結合的濃郁醬料，拌炒手工製作的南瓜蓉麵疙瘩，最後添入核桃增加口感，味道濃郁且南瓜蓉麵疙瘩口感較馬鈴薯做的更彈Q。

〈自製辣味豬肉腸餡佐捲管麵〉來自南義卡拉布里亞，辣味肉腸是用辣椒粉、辣椒乾將豬絞肉醃製兩日後製成，料理時入溫燉番茄及捲管麵一同拌炒，最後再搭配爐火直烤的海大蝦呈盤上桌。圖／姚舜 〈羅馬式燉牛尾醬水管麵〉的牛尾，是以紅蘿蔔、芹菜、洋蔥、番茄及白酒燉煮三小時至骨肉可輕易剝離，濃郁醬汁再加入葡萄乾、松子與水管麵一同煨煮入味，並點綴可可碎、提升多重口感。圖／姚舜

義大利麵疙瘩（Gnocchi）傳統是用馬鈴薯和麵粉製作，寒舍艾麗行政總廚陳明烽以南瓜取代馬鈴薯製作，口感更彈Q。圖／姚舜 〈四種乳酪醬南瓜蓉麵疙瘩〉的醬汁，是用戈貢佐拉藍紋乳酪、帶有核果氣息的艾斯阿格乳酪，以及帶有藥草香氣的普羅沃洛內乳酪，以及硬質的格拉娜．帕達諾乳酪等4種風味各異的乳酪，結合鮮奶油製作。圖／姚舜

麵體長扁的義大利扁麵（Linguine ）是常見義大利麵，適合搭配各種醬汁，陳明烽製麵時加入新鮮墨魚囊汁，增加鮮度。圖／姚舜 〈爐烤紙包蒜香辣味墨魚扁平麵〉，是將炒香的墨魚扁麵與澳洲海大蝦、蛤蜊、澎湖淡菜、透抽，用料理紙包覆後爐烤至熟透，上桌時剪開紙袋，香氣四溢。圖／姚舜

〈爐烤紙包蒜香辣味墨魚扁平麵〉的墨魚扁平麵，麵體黝黑發亮，且吸飽了海鮮汁。圖／姚舜 寒舍艾麗酒店行政主廚陳明烽，廚藝資歷逾30年，擅長義大利料理與現做各種義大利麵條。圖／姚舜

LA FARFALLA義式餐廳

地址：台北市信義區松高路18號（寒舍艾麗酒店）6樓

電話：(02)6631-8060

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