獨〉米其林一星阿明師助拳 台北喜來登〈壽司桃〉板前Omakase一手試吃報告

台北喜來登飯店新增具「米其林DNA」的高檔壽司餐廳！為提升餐飲競爭力並持續優化客人用餐體驗，經寒舍集團董事長蔡伯翰力邀，連續3年在《台北米其林指南》得到一星的〈明壽司〉主人兼主廚「阿明師」高啟明，同意與寒舍集團攜手在台北喜來登館內2樓〈桃山〉內以「店中店」概念共創〈壽司 桃〉（Sushi Momo)全新品牌餐廳，阿明師並派嫡傳弟子劉宇翔駐店，由他與〈桃山〉主廚林俊明聯手掌廚，新餐廳於4月1日起試營運、4月17日正式開幕。阿明師沒有「藏步」或「留一手」，〈壽司 桃〉本季所用食材與Omakase套餐菜式、道數與〈明壽司〉本店同步，唯一差異是〈壽司 桃〉的午、晚餐套餐多500元，原因是〈壽司桃〉多了阿明師特別設計的兩道熱食，其實，很合理。

台北喜來登飯店二樓〈桃山〉日式餐廳，不僅是台灣最具歷史的五星飯店日本料理餐廳，一直人來它也是飯店業界少有的日本懷石料理餐廳，幾乎每一代的政商名流都曾是這餐廳的座上賓。廚藝團隊對食材與食器的講究，使該餐廳甚早就已成為國內日式懷石料理的指標餐廳。而〈桃山〉日料餐廳的裝潢設計亦為業界罕有，除開放式用餐區外，餐廳內傳統京都風情的柚木廂房與觀光飯店內少見的榻榻米包廂，「一旦改裝，恐怕會被熟客罵翻」。

〈桃山〉日式餐廳當然也有俗稱「卡布里台」的壽司台，不過，以高檔定位的正統日式懷石或會席料理中其實甚少出現壽司。蔡伯翰說，以前〈桃山〉的壽司台多數是支援懷石料理套餐所需食材，不能算是真正的壽司台。如今，「板前用膳」加「Omkase主廚發辦」成了頂級用餐體驗代名詞。所以，寒舍集團決定在台北喜來登〈桃山〉日料餐廳內增設正統壽司台，提供客人在板前享用新鮮生魚片，以及用日本當令海鮮捏製的握壽司。

創立於2007年的〈明壽司〉，主攻江戶前壽司，早在阿明師創業初期，蔡伯翰和家人就已是〈明壽司〉的常客，所以台北喜來登想增加板前壽司並與〈明壽司〉合作，阿明師很快答應共創新品牌〈壽司 桃〉，除讓〈桃山〉每天派人去〈明壽司〉見學實習，阿明師並派嫡傳弟子劉宇翔到〈壽司桃〉駐店，自己每季也會定期到店在板前獻藝。

〈壽司桃〉有兩個板前用膳的包廂，可分別接待8人與10人用餐，設計師很高明，兩個包廂可打開連通，板前壽司台可無縫接在一起，想包場，一次可接待18位客人。

頗有幾分〈明壽司〉分店色彩的〈壽司桃〉的菜式特色包括：

1.以海鮮為主的食材，95％自日本進口。

2.握壽司尺寸較小，每貫握壽司的醋飯用量較少，阿明師說，飯量少，客人可吃幾貫不同食材捏製的握壽司。

3.阿明師會用不同技法為食材賦味、提味或增味。例如包覆在〈鮪魚棒壽司〉外層的白昆布，會用以醋、醬油和味醂調製的醬汁煮過。〈金目鯛握司〉的魚肉會用「湯霜」法，將魚肉先汆燙、再冰鎮，藉熱漲冷縮增益魚肉口感。

4.醋飯是用米醋和赤醋並加些許鹽巴調味，如果與油脂豐富的食材搭配，則會將醋飯溫度拉高，可減少油膩感，並藉溫度讓脂味更明顯。

5.這幾年，有些台籍廚師卯起來走浮誇海派路線，用各種不同食材像堆積木般堆疊誘客。阿明師不走花俏浮誇路線，從風味與口感去進行食材搭配組合，彼此幫襯互補，為菜餚加分。

阿明師為〈壽司 桃〉山獨家設計熱食〈鮑魚、海膽、魚子醬、芋頭〉，是採「酒蒸」方式料理，先大火再小火方能使之柔嫩中猶帶有彈性，並搭配馬糞海膽與義大利魚子醬提鮮，綿軟香滑的炸里芋則使口感更豐富。另一款〈軟殼龍蝦松葉蟹芡汁〉是採產自宜蘭的黑潮軟殼龍蝦酥炸，並以內有手拆蟹肉熬煮的松葉蟹芡汁搭配，高檔蝦蟹聯合傳遞美味。

阿明師很清楚市場趨勢走向，〈明壽司〉得 到米其林星光加持後，他並沒有漲價。他認為，除非是日籍主廚站板前，大套餐5000元，已是台籍主廚天花板。〈壽司 桃〉的套餐價格比〈明壽司〉多500元，午間套餐每位4,000元＋10％、晚間每位5,000元＋10％，是因為多了他特別另外設計的兩道熱食。

〈明壽司〉的「阿明師」高啟明以台籍料理人身份，為餐廳在《台北米其林指南》中摘星，實屬不易。圖／姚舜 牡丹蝦握壽司。圖／姚舜 〈鮑魚．海膽．魚子醬．芋頭〉的鮑魚，是採「酒蒸」方式料理，先大火再小火方能使之柔嫩中猶帶有彈性，並搭配馬糞海膽與義大利魚子醬提鮮，綿軟香滑的炸里芋則使口感更豐富。圖／姚舜

〈松葉蟹腳、海膽雙拼〉是以北海道松葉蟹腳以及赤海膽組合雙拼，用高級食材組合挑逗食客味蕾。圖／姚舜 〈鯖魚棒壽司〉外層有煮過賦味的白昆布，內層有青花魚肉、醃漬嫩薑片及蝦夷蔥段，食用時包裹新鮮紫蘇葉與海苔，繁複做工創造層次豐富的口感與風味。圖／姚舜

〈煙燻鰹魚〉是以肉色粉嫩的日本齒鰹，表層微微炙烤煙燻，搭配醋漬洋蔥與少許黃芥末上桌。圖／姚舜 〈軟殼龍蝦松葉蟹芡汁〉是採產自宜蘭的黑潮軟殼龍蝦酥炸，並以內有手拆蟹肉熬煮的松葉蟹芡汁搭配，高檔蝦蟹聯合傳遞美味。圖／姚舜 唯有好鰻才敢白燒，〈壽司 桃〉本季菜式有機會嘗到〈白燒鰻魚〉。圖／姚舜

「阿明師」捏的〈軟絲握壽司〉，軟絲表層主要是用鹽巴提味，沒有其它醬汁。圖／姚舜 白魽的肉色乳白帶有透明感，肉質清爽甘甜，握壽司最能表現這種魚的特質。圖／姚舜 〈日本大蔥鮪魚腹手卷〉是以日本鮪魚腹肉、蔥白絲為餡，並以特製醬汁提味。圖／姚舜 〈鮪魚赤身握壽司〉的鮪魚赤身油花少、色鮮紅，吃來不膩口。圖／姚舜 〈鮪魚大腹握壽司〉的鮪魚大腹肉油花分布細密，「阿明師」會將醋飯溫度拉高，讓脂香氣味表現更明顯。圖／姚舜

「阿明師」捏的握壽司體積小，醋飯用量不多，多吃幾貫沒負擔。圖為〈鮪魚中腹握壽司〉。圖／姚舜 〈蒲燒鰻魚手卷〉採白鰻以關東手法先蒸後蒲燒，皮酥肉軟嫩，搭配海苔、醋飯與紫蘇葉一同享用，口感與風味層次豐富並有紫蘇香。圖／姚舜 〈海膽握壽司〉是用北海道的馬糞海膽製作，入口味道濃郁、口感香嫩滑順，味道甘甜。圖／姚舜

〈厚蛋燒〉即〈玉子燒〉，「阿明師」是將鯛魚漿、雞蛋、山藥、味醂與糖混合均勻，以小火慢煎而成，質地綿密、滋味香甜，且帶有宛如蜂蜜蛋糕般的細緻口感。圖／姚舜 台北喜來登飯店與台北米其林一星〈明壽司〉合作，新創〈壽司 桃〉（Sushi Momo)品牌並在館內〈桃山〉日料餐廳打造專屬空間，食材95%以上自日本進口。圖／姚舜

〈壽司 桃〉的兩間包廂可打開連通，同時接待18位客人。圖／姚舜 台北喜來登飯店〈桃山〉日本料理廳有不同用餐區，圖為正統日式榻榻米包廂。圖／姚舜

台北喜來登飯店董事長蔡伯翰力邀米其林一星〈明壽司〉進駐館內〈桃山〉日料廳，雙方共創全新品牌〈壽司 桃〉，將於4月1日起試營運、4月17日起全新開幕。圖／姚舜 〈壽司 桃〉的菜色將由米其林一星〈明壽司〉主廚「阿明師」高啟明（左）主導設計，並由台北喜來登〈桃山〉日料主廚林俊明（右）和高啟明嫡傳弟子劉宇翔共同職掌料理主台。圖／姚舜

壽司桃

地址：台北市忠孝東路一段12號（台北喜來登大飯店）2F

電話：02 2321 1818訂席中心

價格：午間套餐每位4,000元＋10％、晚間每位5,000元＋10％

試營運期間每位賓客可享純米大吟釀乙杯

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