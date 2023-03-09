獨〉想吃有巧門！高雄最難訂位餐廳Papillon有保留席
高雄最難訂位法式餐廳〈Papillon〉有「保留席」！為打造食、宿頂級度假體驗，高雄承億酒店推出「Papillon尊榮食尚住房專案」，專案內容包括市區專屬禮賓車接送服務、下榻網路上被封「全台最美渡假飯店」的承億酒店一晚加上隔日早餐外，並享有〈Papillon〉專屬保留桌位，每人只要7500元。另外，為友善家有九歲以下親子家庭，〈Papillon〉並釋出餐廳包廂接受家庭客訂位。兩全新方案，等同為3月最新入選《臺北、臺中、臺南 & 高雄米其林指南 》米其林推薦餐廳的〈Papillon〉開出了訂位「機會之窗」，苦於訂不到位客人或許可以一試。
位在高雄承億酒店26樓、由法籍米其林二星名廚博雅維(Xavier Boyer)擔任行政主廚的〈Papillo〉餐廳，2022年８月開幕以來，每月1號開賣次月桌位，當天即快速秒殺，快速躋身「高雄最難訂位餐廳」之林的原因不只是餐廳硬體裝潢設計大器、舒適，且位在酒店26樓擁有極佳景觀視野與氛圍。另一重要關鍵是主廚博雅維(Xavier Boyer)具有根正苗紅的「米其林DNA」。
博雅維(Xavier Boyer）的廚藝資歷輝煌耀眼，他在加勒比海岸出生成長、16歲起投入餐飲界，曾先後在巴黎米其林3星的「Le Cinq」和米其林2星的「Le Laurent」餐廳歷練，因緣際會加入「世紀名廚」侯布雄（Joel Robuchon）的麾下，成為「摘星機器」侯布雄團隊成員。26歲時博雅維號即擔任行政主廚執掌倫敦〈L’Atelier de Joel Robuchon〉法式餐廳，並拿到米其林1星，成為《倫敦米其林指南》上最年輕的天才主廚，28歲時為再獲米其林2星榮耀，2年後指任轉調位於紐約四季酒店的〈侯布雄餐廳〉並獲得米其林2星。
逾26年的廚藝生涯中， 博雅維有16年是幫助「世紀名廚」侯布雄打天下。談到侯布雄，博雅維很認真的告訴我，侯布雄不只是他「廚藝人生的導師」，「更有著如父親般的深感情感」。
系出侯布雄體系、長時間浸潤在高張力頂尖廚房內的博雅維，傳承了「世紀名廚」侯布雄烹調料理的態度，堅持用當令最佳食材、烹調料理工序精緻繁浩，運用精準醬汁為菜餚賦味，每道菜的風味組合與口感極富層次卻又「和諧共融」、主副食材「互補幫襯」。同時，盤中與主食搭配相佐設計的邊菜（Side Dish)也絕不含糊，為每道菜創造極高的附加價值。此外，他的菜，呈盤如畫、藝境雅逸。
博雅維最讓我佩服的是，坊間多數Fine Dining推新菜，都是以「季」為單位，平均每三個月一次推出新套餐。另也有些名店大廚是採「漸進式」策略，每季換菜時，以每周撤換套餐上一道菜的頻率推陳出新，如果套餐是8道菜，則平均兩個月換完。
〈Papillon〉則是每「月」更換菜單，這樣的作法當然會給團隊帶來極大壓力，除內場廚師們要將每道菜作法「練到熟透」，外場服務同仁亦要「背至爛熟」才有辦法向客人說菜介紹。但博雅維強調「不能懶惰」。他說，餐廳必須持續帶給消費者新鮮感，他更希望藉此讓團隊持續進步、累積競爭力。
Fine Dining餐廳為傳遞頂級用餐體驗多不接待幼童，「與家有小小孩的家庭絕緣」，幾乎是這類餐廳在市場的「潛規則」。但，博雅維認為，「美食不該僅為特定族群而做」，小朋友如果自幼接觸美食，除可認識國際用餐禮節，也是一種品味訓練。所以，〈Papillon〉決定開放包廂，只要符合基本消費條件，家有9歲以下孩童的家庭即可以訂位並在圓桌或長桌的包廂用餐。
Papillon法式餐廳／
地址：高雄市前鎮區林森四路189號26樓(位於承億酒店內)
營業時間：星期三至星期日 （只營業晚間，最後入席時間為晚上8點半）
訂位方式：每月1號中午12點開放當月及次月訂位
電話：+886 (7)331-8888 （開放時間週三至週五14:30~16:30）
【Papillon尊榮食尚住房專案】：專案僅限電話訂房，專線：(07)330-0999
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