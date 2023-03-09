獨〉想吃有巧門！高雄最難訂位餐廳Papillon有保留席

高雄最難訂位法式餐廳〈Papillon〉有「保留席」！為打造食、宿頂級度假體驗，高雄承億酒店推出「Papillon尊榮食尚住房專案」，專案內容包括市區專屬禮賓車接送服務、下榻網路上被封「全台最美渡假飯店」的承億酒店一晚加上隔日早餐外，並享有〈Papillon〉專屬保留桌位，每人只要7500元。另外，為友善家有九歲以下親子家庭，〈Papillon〉並釋出餐廳包廂接受家庭客訂位。兩全新方案，等同為3月最新入選《臺北、臺中、臺南 & 高雄米其林指南 》米其林推薦餐廳的〈Papillon〉開出了訂位「機會之窗」，苦於訂不到位客人或許可以一試。

位在高雄承億酒店26樓、由法籍米其林二星名廚博雅維(Xavier Boyer)擔任行政主廚的〈Papillo〉餐廳，2022年８月開幕以來，每月1號開賣次月桌位，當天即快速秒殺，快速躋身「高雄最難訂位餐廳」之林的原因不只是餐廳硬體裝潢設計大器、舒適，且位在酒店26樓擁有極佳景觀視野與氛圍。另一重要關鍵是主廚博雅維(Xavier Boyer)具有根正苗紅的「米其林DNA」。

博雅維(Xavier Boyer）的廚藝資歷輝煌耀眼，他在加勒比海岸出生成長、16歲起投入餐飲界，曾先後在巴黎米其林3星的「Le Cinq」和米其林2星的「Le Laurent」餐廳歷練，因緣際會加入「世紀名廚」侯布雄（Joel Robuchon）的麾下，成為「摘星機器」侯布雄團隊成員。26歲時博雅維號即擔任行政主廚執掌倫敦〈L’Atelier de Joel Robuchon〉法式餐廳，並拿到米其林1星，成為《倫敦米其林指南》上最年輕的天才主廚，28歲時為再獲米其林2星榮耀，2年後指任轉調位於紐約四季酒店的〈侯布雄餐廳〉並獲得米其林2星。

〈Papillon〉餐廳主廚博雅維(Xavier Boyer)，系出「世紀名廚」侯布雄體系，28歲即為倫敦〈L’Atelier de Joel Robuchon〉法式餐廳得到米其林二星。圖／姚舜

逾26年的廚藝生涯中， 博雅維有16年是幫助「世紀名廚」侯布雄打天下。談到侯布雄，博雅維很認真的告訴我，侯布雄不只是他「廚藝人生的導師」，「更有著如父親般的深感情感」。

系出侯布雄體系、長時間浸潤在高張力頂尖廚房內的博雅維，傳承了「世紀名廚」侯布雄烹調料理的態度，堅持用當令最佳食材、烹調料理工序精緻繁浩，運用精準醬汁為菜餚賦味，每道菜的風味組合與口感極富層次卻又「和諧共融」、主副食材「互補幫襯」。同時，盤中與主食搭配相佐設計的邊菜（Side Dish)也絕不含糊，為每道菜創造極高的附加價值。此外，他的菜，呈盤如畫、藝境雅逸。

博雅維最讓我佩服的是，坊間多數Fine Dining推新菜，都是以「季」為單位，平均每三個月一次推出新套餐。另也有些名店大廚是採「漸進式」策略，每季換菜時，以每周撤換套餐上一道菜的頻率推陳出新，如果套餐是8道菜，則平均兩個月換完。

〈Papillon〉則是每「月」更換菜單，這樣的作法當然會給團隊帶來極大壓力，除內場廚師們要將每道菜作法「練到熟透」，外場服務同仁亦要「背至爛熟」才有辦法向客人說菜介紹。但博雅維強調「不能懶惰」。他說，餐廳必須持續帶給消費者新鮮感，他更希望藉此讓團隊持續進步、累積競爭力。

Fine Dining餐廳為傳遞頂級用餐體驗多不接待幼童，「與家有小小孩的家庭絕緣」，幾乎是這類餐廳在市場的「潛規則」。但，博雅維認為，「美食不該僅為特定族群而做」，小朋友如果自幼接觸美食，除可認識國際用餐禮節，也是一種品味訓練。所以，〈Papillon〉決定開放包廂，只要符合基本消費條件，家有9歲以下孩童的家庭即可以訂位並在圓桌或長桌的包廂用餐。

高雄〈Papillon〉餐廳春季套餐開胃小點〈白色蝴蝶脆餅〉，以白蘆筍為脆餅的基底，加入柴魚高湯，鱒魚卵，萊姆皮及甜菜根片作點綴。圖／姚舜 〈Papillon〉餐廳春季套餐開胃小點〈時蔬酪梨塔〉，內有白玉蘿蔔，洋蔥，碗豆，荷蘭豆及酪梨醬，上層用食用花卉妝點春日氣息。圖／姚舜

〈Papillon〉餐廳春季套餐冷前菜〈白蘆筍帝王蟹凍〉，是在帝王蟹拇指檸檬沙拉上覆蓋白蘆筍奶凍，搭配法國白蘆筍，宛如一片由冬入春的雪白森林，並以魚子醬搭配提鮮。圖／姚舜 〈Papillon〉餐廳春季套餐熱前菜，是以煙燻奶油醬汁搭配軟絲及燒烤玉米，佐以西班牙臘腸，檸檬凝膠刨上檸檬皮，最後用甜玉米醬提味，並以紅莧苗，蝦夷蔥點綴。圖／姚舜

〈Papillon〉餐廳春季套餐的Pasta，是以米型義大利麵燴芝麻葉青醬，搭配炙燒海鱺，油封蕃茄及酸豆天婦羅，榛果，最後以桌邊服務的方式由專人現刨高雄梓官的烏魚子提鮮增鹹。圖／姚舜 〈Papillon〉餐廳春季套餐的海鮮主餐，是以〈番紅花馬賽魚湯〉為發想，使用去皮後的長尾濱鯛綴以羅勒油，品嘗時可以搭配〈千層酥餅油封蕃茄〉，主廚並用蛋黃蒜味番紅花醬，黑橄欖，燉馬鈴薯與茄泥搭配。圖／姚舜

〈Papillon〉春季套餐主甜點〈焦糖翻轉千層蘋果塔配貝里斯奶酒冰淇淋〉，以繁複做工、多層次風味與口感，以及吸睛盤飾，展現高檔Fine Dining餐廳「風範」。圖／姚舜 〈Papillon〉春季套餐的迎賓飲料為新鮮水蜜桃果汁浸泡芳香萬壽菊，以及蛋白霜橙花泡泡。(圖／姚舜）

〈Papillon〉春季套餐前甜點〈葡萄三重奏〉，使用台灣巨峰葡萄雪泥，麝香葡萄與綠葡萄冰沙及白酒凍共構，口感清爽、層次豐富。圖／姚舜 〈Papillon〉春季套餐的餐後茶點（petit four），有〈黑醋栗蔓越莓米香塔〉、〈玄米榛果費南雪〉與〈抹茶檸檬馬卡龍〉。圖／姚舜

在台灣，愈來愈多Fine Dining餐廳提供Tea Paring服務，高雄〈Papillon〉亦有專業侍茶師為客人挑好茶葉、泡好茶佐餐。圖／姚舜 打破許多fine dining餐廳「不接待小朋友」的潛規則，高雄〈Papillon 〉法式餐廳釋出包廂供有九歲以下孩童的家庭訂餐，創造親子友善環境。圖／姚舜 占地150坪的〈Papillon〉餐廳，以大樹造型設計營造「都市森林」意象。圖／姚舜

Papillon法式餐廳／

地址：高雄市前鎮區林森四路189號26樓(位於承億酒店內)

營業時間：星期三至星期日 （只營業晚間，最後入席時間為晚上8點半）

訂位方式：每月1號中午12點開放當月及次月訂位

電話：+886 (7)331-8888 （開放時間週三至週五14:30~16:30）

【Papillon尊榮食尚住房專案】：專案僅限電話訂房，專線：(07)330-0999





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