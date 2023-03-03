獨〉國賓中餐廳搬新家「只此一家」菜色一次上足

因應危老改建，台北國賓大飯店館內高檔中餐廳〈國賓粵菜廳〉及〈國賓川菜廳〉，已合併並更名為〈國賓中餐廳〉並搬遷至台北市中山區遼寧街177號富邦遼寧大樓二樓。為展現國賓飯店集團「食力」，國賓行政林建龍選出川、粵兩餐廳的10道人氣招牌菜式列入春季菜單，食家饕客可嘗到「只此一家」、別處吃不到的佳餚美饌。

在集團老闆許育瑞支持下，疫情前〈國賓中餐廳〉的團隊成員會定期赴大陸各地知名餐廳，考察觀摩、取經學習。返台後並會用鍋鏟寫考察心得，俟各級主管皆吃過認可後，會將這些菜正式列入菜單中，接受食客以口舌為菜餚打分數。

〈國賓中餐廳〉的賣點與亮點包括：

A.掌握並維持川、粵菜系基本「味型」與「廚功」，再追求變化。

B.用料講究不含糊。

C.食材搭佐自然合理。

D.風味組合協調平衡。

E.西材東烹、食藝復興。

F.氣味香濃、開胃下飯。

這個春天推出的10道人氣招牌菜式，則都帶有「藝創」性格，市場上其他餐廳沒有類似菜式，所以「只此一家」。

國賓中餐廳的〈剁椒粒粒香〉是以彈嫩帶勁的牛肚搭配口感爽脆的小黃瓜，以及軟滑的茄子切成小丁，拌入剁椒醬並以白醋、花椒油等調味，是一道微辣辛香中帶著爽脆輕盈的開胃的冷盤。圖／姚舜 國賓中餐廳的〈香蔥小酥肉〉，是盛行於四川、山西、陝西一帶的常民美食，五花肉先蒸後切塊裹上麵糊下鍋油炸，再與乾辣椒、蔥白等辛香料拌炒，每一口都能吃到酥脆麻辣辛香。圖／姚舜

〈香芋上湯浸豆苗〉是將芋頭蒸製後佐以時令的豆苗，再取熱騰騰的鮮醇雞湯與紹興酒調味提香後澆淋其上。豆苗鮮嫩爽脆，高湯鹹香鮮美，芋頭的綿滑香濃。圖／姚舜 〈豉油皇中蝦焗麵〉是用帶殼白蝦先高溫油炸後至外殼香脆後，再搭配鮮香韭菜、爽脆銀芽、炒麵一同大火快炒出鑊香，並淋上特製的豉油皇醬汁呈現，麵條彈牙、鮮蝦的鹹鮮香濃。圖／姚舜

〈花雕酒香浸土雞〉即結合了廣式〈鹽焗雞〉與滬式〈醉雞〉作法，全雞以花雕酒簡單調味後先入烤箱蒸製後再湯頭燜香，起鍋前再以花雕酒澆淋增添濃香，是「只此一家」的菜式。

〈豉香煎羔羊小排〉為西材東烹的美味肉食，大廚嚴選口感飽滿多汁的羔羊小排，先以高溫香煎上色，完美保留羊肉的鮮美肉汁，再與蔥白與辣椒、豆豉一同大火快炒，快速翻炒過後的羔羊小排，鑊氣十足又鮮嫩多汁，佐以洋蔥、鴻喜菇一同入口，鹹香滋味迷人至極。

冬季雨少，芋頭有足夠的時間慢慢生長，吃起來口感更綿密，經過蒸製後細緻香滑，〈香芋上湯浸豆苗〉就是將蒸過的芋頭佐以時令的豆苗，再取熱騰騰的鮮醇雞湯與紹興酒調味提香後澆淋其上。豆苗鮮嫩爽脆，佐上鮮美的高湯再與芋頭的綿滑香濃一同入口，味道與口感都極富層次。

〈國賓中餐廳〉人氣招牌菜式不是只有川、粵兩種味型，〈香蔥小酥肉 〉即盛行於四川、山西、陝西一帶，是一道逢年過節、日常餐桌上都可見的佳餚。主廚選用五花肉經過2小時蒸製後，切塊裹上發酵後的特調麵糊下鍋油炸，再與乾辣椒、蔥白等辛香料拌炒，每一口都能吃到酥脆麻辣辛香。

〈剁椒粒粒香〉也是「只此一家」的美味菜式，主廚將彈嫩帶勁的牛肚搭配口感爽脆的小黃瓜與軟滑的茄子，切成小丁狀後，拌入以10:1辣椒與朝天椒醃製成的剁椒醬並以白醋、花椒油等調味，是一道微辣辛香中帶著爽脆輕盈的開胃的冷盤，吃了之後食慾全開。

「刀口椒」是川菜的靈魂調料，多以特定比例的乾辣椒與花椒，並選用乾鍋小火煸炒至微焦上色，再手工切成或粗或細的辣椒末，辣度溫和，香辣撲鼻，尾韻十足。主廚以彈牙的雞腿肉去骨後醃製，小火香煎至表面金黃、酥脆焦香，再將青花椒、乾辣椒爆香後與加入以刀口椒搭配蔥白、洋蔥等與調料製成的特製醬汁，最後澆淋在皮脆肉嫩的雞肉上，既保留酥脆口感調味上又有多層次的賦味，佐酒下飯皆相宜。

〈牛排火鍋二吃〉展現了〈國賓中餐廳〉料理創意，但牛排與火鍋的搭配卻很少見，帶筋牛仔骨以香料醃製入味後，與馬鈴薯塊一同加入麻辣湯底中燉煮，鮮嫩入味。以牛肉高湯、宮保乾辣椒、花椒等各式香料熬煮的湯頭醇香濃厚、辣而不燥，十分爽口。二吃加入凍豆腐、菌菇、鴨血等配料，吸附麻香醬汁同時沖淡辣度，又是一番新滋味。

〈金湯豆腐丸子雞 〉是一道工序繁複的手工菜，先以雞骨、洋蔥熬成清湯，再兌入文昌雞熬出的鮮雞汁，搭配金黃玉米粒絞碎過濾而成金黃色色澤的湯頭，完美結合了雞汁的鹹鮮與蔬菜的清甜。主廚再以雞腿肉、豬肉、豆腐摔打、炸成金黃色的豆腐丸子，搭配台東放養的文昌雞腿與高山娃娃菜。飽吸濃郁湯底的娃娃菜與豆腐丸子，喝來既甘甜又暖胃。

〈松子棗泥香芋酥〉是「老菜新做」，主廚選用冬季的綿密芋頭蒸製打成泥，加入糖、油製成芋頭皮，再包覆以甘甜的紅棗與微酸的黑棗製成的香滑細緻棗泥，拌入炒成淡琥珀色的松子，混合著堅果香氣與棗香的內餡後炸至金黃酥香。芋酥甜中帶微酸的平衡感與棗泥及松子獨特的香味，讓人一吃就上癮。

〈刀口尖椒脆皮雞〉是將彈牙的雞腿肉去骨後先醃漬，並小火香煎至表面酥脆焦香，再淋上用刀口椒等調料製成的醬汁賦味。圖／姚舜 〈金湯豆腐丸子雞〉的烹製工序繁複，湯頭是先以雞骨、洋蔥熬成清湯，再兌入文昌雞熬出的鮮雞汁，搭配金黃玉米粒絞碎過濾而成黃湯，結合了雞汁的鹹鮮與蔬菜的清甜。圖／姚舜 〈刀口尖椒脆皮雞〉是將彈牙的雞腿肉去骨後先醃漬，並小火香煎至表面酥脆焦香，再淋上用刀口椒等調料製成的醬汁賦味。圖／姚舜

〈牛排火鍋二吃〉是國賓中餐廳發明的人氣菜式，客人可同時嘗到川味辣鍋與用麻辣湯燉煮的牛小排。圖／姚舜 〈牛排火鍋二吃〉的帶筋牛仔骨，是以香料醃製入味後與馬鈴薯塊一同加入麻辣湯底中燉煮，鮮嫩入味。以牛肉高湯、宮保乾辣椒、花椒等各式香料熬煮的湯頭醇香濃厚、辣而不燥，十分爽口。圖／姚舜 國賓中餐廳的〈松子棗泥香芋酥〉，選用冬季的綿密芋頭蒸製打成泥，加入糖、油製成芋皮再包覆以甘甜紅棗與微酸的黑棗製成的棗泥，拌入炒成淡琥珀色的松子，混合著堅果香氣與棗香的內餡後炸至金黃酥香。圖／姚舜

位在台北富邦遼寧大樓二樓的〈國賓中餐廳〉，裝潢設計維持五星飯店旗艦餐廳的高檔格調。圖／姚舜 國賓中餐廳推出人氣明星菜菜單，行政總廚林建龍(左）與川菜廳主廚徐鳳欽聯手演繹「只此一家」的美味菜式。圖／姚舜

國賓中餐廳

地址︰台北市中山區遼寧街177號二樓

電話：02-2536-2370或02-2100-2100分機2383或2385

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