閏二月添福壽 餐廳外帶豬腳開賣

今年是雙春年，又逢閏二月，俗云「三年一閏，好歹照輪」，傳統習俗呷麵線添福壽，呷豬腳增勇健，出嫁的女兒在農曆閏月，要準備豬腳麵線送父母，幫父母添福添壽。餐飲業者因應傳統習俗，推出外帶豬腳麵線主題美食，讓民眾表達孝心更方便。

以江浙菜見長的「點水樓」，推出外帶招牌菜「黃豆豬腳湯」，在家簡單復熱即可享用。有別於坊間多是紅燒豬腳麵線，點水樓的「黃豆豬腳湯」是道老上海養生補品，以前產婦坐月子都會食用這道湯品，補虛養身。

選用非基改黃豆

「黃豆豬腳湯」最特別的是選用非基改黃豆，黃豆得先浸泡一天，煮3小時後，再和老母雞高湯與豬腳熬煮3小時，長時間燉煮，黃豆還能維持完整顆粒，粒粒飽滿的黃豆口感綿密，入口即化。

主廚選用高品質的黑毛豬前腿，整隻腿帶皮帶筋帶肉下鍋熬煮，豬腳吸附飽滿湯汁，肉質香甜軟嫩，豬腳連皮帶筋豐腴不膩，長輩和小孩都可以食用，吃的時後沾點醬油膏，美味加倍。暖黃色的湯頭瀰漫著豆香和肉香，滋味濃郁溫潤，且黃豆與豬肉皆是優良蛋白質來源，加上豬腳富含膠原蛋白，適合長輩食用。

九層塔紅燒豬腳取黑毛豬的後腿中段，搭配九層塔紅燒滷製，風味迷人。圖／點水樓提供 開胃冷盤豬腳以凍的方式呈現，更能吃到皮Q肉嫩及肉凍香醇的醬香。圖／點水樓提供

椒鹽香酥豬腳皮脆肉嫩，不需沾醬就很美味，可供8至10人共食。圖／點水樓提供

備各式豬腳料理

店內也有九層塔紅燒豬腳、椒鹽香酥豬腳、凍豬腳等豬腳佳餚。其中，九層塔紅燒豬腳選用黑毛豬，取其後腿中段，搭配九層塔紅燒滷製，乾吃的豬腳，鹹香中帶有淡淡的九層塔清香，風味迷人。

另外，台北天成大飯店則推出閏月「添福平安 豬腳麵線禮盒」，豬腳以文火煨製3小時，慢工出細活，吃起來肉香皮Q，簡單加熱即可上桌。而台北新板希爾頓酒店青雅中餐廳亦推出閏月孝親豬腳麵線，內用外帶都可以。

閏月「添福平安 豬腳麵線禮盒」是孝親的選擇。圖／天成飯店集團提供

青雅中餐廳的閏月孝親豬腳麵線供應到4月底，內用外帶均可。圖／台北新板希爾頓酒店提供

(中國時報 陳韻萍)

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