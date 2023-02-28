獨〉台北吃到飽自助餐廳+1 洛可可茶苑3月起嗑BUFFET一律七折

台北市又多了一家觀光飯店BUFFET自助餐廳！經過數月裝潢，位在台北市建國北路二段的台北漢普頓酒店（Hamp Court Palace Taipei)一樓的〈洛可可茶苑〉自助餐廳（ROCOCO Tea House）已全面完工，並於3月1日起正式營運，提供自助式早、午、晚餐，另並有推車式、吃到飽英式下茶。

這是一「麻雀雖小，五臟俱全」的吃到飽BUFFET餐廳，該餐廳最大特色是，取餐檯上除備有中西日式菜餚可自由取食吃到飽外，廚師團隊並設計了現點現做的〈國王牛肉麵〉 、〈寶島控肉飯〉、〈美式漢堡〉與〈越式火車頭河粉〉四種主餐，讓客人四選一、並搭配取餐檯上吃到飽餐食享用。慶祝新餐廳開幕，3月份午、晚餐用餐的個人享7折優惠，生日當天用餐壽星享5折優惠。

台北漢普頓酒店鄰近捷運南京松江捷運站，全館有129間客房，基本客房15坪起，每房皆有大空間舒適浴室配上雙人浴缸與淋浴間，更有台北飯店稀有的陽台設計。飯店外觀以英國維多利亞風格紅磚設計，飯店大廳與〈洛可可茶苑〉餐廳是由國內知名設計師吳忠岳，以「輕古典法式」風格設計，大廳挑高、空間開闊，天花板垂吊數盞不同高低的義大利及西班牙進口大型水晶吊燈，帶有歐風。

〈洛可可茶苑〉餐廳則以法國凡爾賽宮的「鏡廳」為設計發想，兩層樓高連接天花板的鏡面拼貼牆，義大利產安格拉珍珠ANGORA PEARL大理石牆，及土耳其產卡拉拉Carrara大理石餐桌檯面，進口天然大理石襯以玫瑰金金屬收邊線條，活潑的馬蹄型酒吧及馬賽克花磚地板，訂製的皮製沙發搭配義大利時裝布料收面，各式高低金屬天鵝腳的大理石桌，巴洛克及浪漫洛可可的設計元素融入現代平面空間，置身其中可感受一股法式優雅氣氛。

台北漢普頓酒店內〈洛可可茶苑〉Buffet餐廳，規畫有一沙發區，頗適合小團體使用。圖／姚舜 台北漢普頓酒店內〈洛可可茶苑〉Buffet餐廳，裝潢設計為「輕古典法式」風格，每個餐期可接待60位客人。圖／姚舜

〈洛可可茶苑〉餐廳不大，每個餐期僅接待60位客人，所以雖是吃到飽Buffet餐廳，但採「精兵」路線、挑出Buffet餐廳各餐區中取食率最高的菜品呈現，再結合「主餐四選一」，客人可以吃好吃巧吃到飽。

蝦蟹類海鮮與日式生魚片和握壽司，以及〈Roast Beef爐烤牛肉〉，是吃到飽自助餐廳取食率最高的「要角」，〈洛可可茶苑〉除海鮮檯上有旭蟹、鮮蝦和淡菜，與鮪魚和鮭魚兩種生魚片和散壽司，壽司檯上並有現場炙燒的〈炙燒和牛握壽司〉和〈炙燒比目魚鰭邊肉握壽司〉。肉檯中則提供現切〈爐烤牛肉〉和〈爐烤火腿〉 供選擇 。

〈洛可可茶苑〉Buffet餐廳的肉檯上有現切〈爐烤牛肉〉。圖／姚舜 除〈爐烤牛肉〉外，〈洛可可茶苑〉Buffet餐廳的肉檯上還有〈爐烤火腿〉圖／姚舜

蝦蟹類海鮮是吃到飽自助餐廳取食率最高的「要角」，〈洛可可茶苑〉海鮮檯上有旭蟹、鮮蝦和淡菜。圖／姚舜

〈洛可可茶苑〉Buffet餐廳，提供廚師現場炙燒的〈炙燒和牛握壽司〉。圖／姚舜 〈炙燒和牛握壽司〉的和牛肉質軟嫩，並聞得到「和牛香」。圖／姚舜

比目魚鰭邊肉肉色雪白、油脂豐富，〈炙燒比目魚鰭邊肉〉帶有微微焦香、入口即化。圖／姚舜 〈洛可可茶苑〉Buffet餐廳的〈散壽司〉，有切成丁的鮪魚、鮭魚、鮮蝦、玉子燒與小黃瓜，以及鮭魚卵。圖／姚舜

沙拉區則除提供小農種植時蔬供客人自行組合，也有多種主廚拌好的如「看起來像散壽司」的〈泰式青木瓜沙拉〉、〈義大利卡布里沙拉〉和〈野菇沙拉〉。餐檯上並有芹菜、鳳梨、苦瓜、胡蘿蔔、黃瓜、柳橙、檸檬、番茄，以及多肉植物石蓮花等，讓客人自由取用現榨蔬果汁。

熱食區則有港式蒸籠點心、炸春捲與炸雲吞，川味〈水照牛肉〉、台味〈羊肉爐〉與〈薑母鴨〉、美式〈紐澳良雞翅〉、義式〈燉飯/義大利麵/比薩〉、德〈豬腳香腸風味盤〉等。甜點區的〈古早味手工豆花〉，可依個人喜好添加煮至軟爛的紅豆、綠豆、薏仁、芋頭、粉圓等配料，很「接地氣」。

〈洛可可茶苑〉Buffet餐廳的主餐之一〈國王牛肉麵〉，湯頭用烤牛大骨、雞骨，加入胡椒、花椒、中式辛香料及藥材熬煮，並用了牛腩與牛腱等不同部位牛肉搭配，自成一格、風格獨特、值得推介。〈越式火車頭河粉〉屬北越口味，湯頭採用大量牛大骨加入各式蔬菜、辛香料，經慢火熬製24小時而成，入口濃郁溫潤、喝得出牛肉鮮甜，同時除滑嫩牛肉外尚有牛肉丸和牛肚。〈寶島焢肉飯〉的焢肉肥瘦有致、滷汁鹹香，飯內並另有筍絲、酸菜和醃黃瓜，一般觀光飯店自助餐廳不易見到此「國民美食」，殊不知，這類美食往往才是「民之所欲」哩。

〈洛可可茶苑〉Buffet餐廳有多種主廚拌好的沙拉，圖為「看起來像散壽司」的〈泰式青木瓜沙拉〉。(圖／姚舜) 〈義大利卡布里沙拉〉是用番茄、羅勒葉、檸檬與馬札瑞拉起司共拌，並用檸檬橄欖油醋提味。(圖／姚舜)

〈洛可可茶苑〉Buffet餐廳取餐檯上有〈水煮牛肉〉。圖／姚舜 〈洛可可茶苑〉Buffet餐廳取餐檯上有多款港式蒸點可以取用。圖／姚舜

〈洛可可茶苑〉Buffet餐廳的主餐之一〈國王牛肉麵〉，湯頭風味獨特，並用了不同部位牛肉搭配。圖／姚舜 〈洛可可茶苑〉Buffet餐廳的主餐之一〈越式火車頭河粉〉屬北越口味，除牛肉外尚有牛肉丸和牛肚。圖／姚舜

〈寶島焢肉飯〉的焢肉肥瘦有致、滷汁鹹香，飯內並另有筍絲、酸菜和醃黃瓜。圖／姚舜 〈洛可可茶苑〉Buffet餐廳的主餐之一〈美式漢堡〉，上桌時還會附「起司醬」和「美式烤肉醬」讓食客提味。圖／姚舜

〈洛可可茶苑〉Buffet餐廳備有現榨蔬果汁機，客人可以DIY自己現榨蔬果汁。圖／姚舜 台北漢普頓酒店位在台北市中山區建國北路二段，建築外觀標榜採英式維多利亞風格設計。圖／姚舜

為炒熱人氣，〈洛可可茶苑〉吃Buffet，成人每位1380元+10%，6-12歲兒童每位980元+10%，凡3月份午、晚餐用餐的饕客，享7折優惠，生日當天用餐壽星享5折優惠。

洛可可茶苑

地址：台北市中山區建國北路二段7號（漢普頓酒店）

電話：02-2506 9638、02-25069696

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