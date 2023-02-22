吃到飽也吃到好！台北美福、君悅Buffet大戰開打

爭搶吃到飽自助餐商機，台北觀光飯店館內Buffet餐廳促銷戰一波接一波！台北美福大飯店攜手加拿大駐台北貿易辦事處即日起至3月底止推出「加拿大美食節」，請到有加拿大原住民血統的主廚Quentin Glabus主廚客座館內〈彩匯〉自助餐廳，採加拿大產地直送的牛肉、新鮮水產及特色穀物等食材入饌，推出過去在台難得嘗到的「加」餚美食以廣招徠。台北君悅酒店人氣自助餐廳〈凱菲屋〉，則由主廚胡政裕攜廚藝團隊以春茶入饌推出推出中式口味「初春茶餐饗宴」，為吃到飽餐廳過去少見主題菜品。同時，3月底前不分平假日，凡飯店餐飲、大眾運輸、美食外送與電視台、平面報章雜誌、廣播及網路媒體之相關業者前往〈凱菲屋〉用餐皆可享75折優惠禮遇，競爭相當激烈。

美福飯店〈彩匯〉自助餐廳

加拿大土地面積遼闊、 農漁畜牧業發達，物產豐饒、食材多樣，為世界第五大農產品出口國，同時加拿大也是大西洋上最大的海鮮供應國，牛肉、龍蝦更為加拿大「傲世食材」。此外，加拿大目前豆類產量銷售額居世界領先地位，豌豆和扁豆更是全球之冠。此次美福飯店〈彩匯〉自助餐廳「加拿大美食節」推出的菜色，就是以這些食材入饌設計，且菜品多樣、風味誘人。

加拿大牛肉依油花分布與肌肉色澤等分為Prime、AAA、AA、A四種分級，客座美福飯店的主廚Quentin Glabus，選用加拿大AAA級肋眼烤製的〈可可&濃縮咖啡風味脆皮加拿大肋眼牛排〉，將可可粉、咖啡粉撒在牛肉表層調味，先以攝氏200度高溫爐烤10分鐘使表皮酥脆，再使用低溫80度烤3個小時鎖住肉汁，爐烤後的七分熟牛排富含咖啡及可可香氣，風味獨特且迷人。

〈魁北克法式牛肉餡餅〉是加拿大法語區魁北克省著名餐點，選用加拿大AAA級帶筋且油脂豐富的牛腩，搭配豬五花肉絞碎後，與洋蔥、大蒜、鼠尾草等辛香料拌炒過放入酥皮作餡，以攝氏160度慢烤30分鐘，出爐後派皮酥香脆，肉餡香甜，值得推介。

美福飯店「加拿大美食節」期間可嘗到的肉食還有〈舒肥加拿大板腱牛排佐蔓越莓醬〉、〈啤酒燉加拿大牛小排〉與〈加拿大牛胸腹肉佐胡麻醬〉等。

Quentin Glabus很用心，同樣是以產地直送加拿大龍蝦作湯，他在〈彩匯〉分別以清湯、濃湯兩種形式呈現。〈加拿大龍蝦海鮮湯〉是將龍蝦剁小塊，以小陶碗盛裝熱騰騰的龍蝦肉與蛤蜊等海鮮一起呈現。〈加拿大龍蝦海鮮巧達濃湯〉則是先將海鮮汆燙後，加入用馬鈴薯、紅蘿蔔等熬製而成濃湯。

〈魁北克式培根豌豆湯〉使用加拿大豌豆熬煮，色澤翠綠、湯質濃稠滑順、風味濃郁，嚐得到培根及馬鈴薯。加拿大野米被譽為「穀物中的魚子醬」，〈三姊妹沙拉〉的「三姊妹」指玉米、豆類及南瓜，主廚先將野米浸泡三小時後蒸20分鐘，再添加生菜、蔓越莓乾及煮熟的豆類與玉米，淋上調味的蘋果醋醬汁，風味清爽酸甜。

〈彩匯〉自助餐檯此次推出三道加拿大經典甜點，有充滿楓糖甜香的〈加拿大楓糖派〉和肉桂香的〈加拿大薩省風味亞麻籽南瓜塔〉，以及風味與口感層次豐富的〈加拿大納奈莫條〉。

台北美福〈彩匯〉自助餐廳，推出〈可可&濃縮咖啡風味脆皮加拿大肋眼牛排〉。圖／台北美福大飯店 台北美福〈彩匯〉自助餐廳「加拿大美食節」期間，可品嚐使用加拿大產地直送的龍蝦搭配時令海鮮烹調的〈龍蝦海鮮湯〉。圖／台北美福大飯店

美福〈加拿大龍蝦海鮮巧達濃湯〉，先將海鮮汆燙後，加入用馬鈴薯、紅蘿蔔等熬製而成的濃湯。圖／台北美福大飯店 台北美福推出〈加拿大三姊妹沙拉〉，三姊妹指的是玉米、豆類及南瓜，原加拿大原住民美食。圖／台北美福大飯店

台北美福的〈加拿大魁北克法式牛肉餡餅〉，是以加拿大AAA級帶筋且油脂豐富的牛腩，搭配豬五花肉絞碎後，與洋蔥、大蒜、鼠尾草等辛香料拌炒過放入酥皮，以160度慢烤30分鐘烤製。圖／台北美福大飯店 台北美福飯店「加拿大美食節」期間，在〈彩匯〉自助餐廳可以吃到使用加拿大道地楓糖漿打造的各式甜點。圖／台北美福大飯店

台北美福「加拿大美食節」期間，可以嘗至當地十分流行的甜點〈納奈莫條〉。圖／台北美福大飯店 台北美福大飯店「加拿大美食節」，邀請加拿大籍Quentin Glabus，即日起至3月底客座館內〈彩匯〉自助餐廳。圖／台北美福大飯店

台北君悅酒店〈凱菲屋〉

台北君悅酒店〈凱菲屋〉主廚胡政裕以寶島茶葉入菜，藉春茶之味傳遞春天繁盛美好。〈茶香龍膽石斑魚湯〉是以柴魚高湯與寶島春茶為底，新鮮現煮澎湖龍膽石斑魚片、新鮮中卷、大蛤蜊，體現海味茶香交融的鮮醇甘美。〈菊花蟹肉餅燉湯〉是由精燉8小時老母雞湯搭配干貝蟹肉手打肉餅，最後添上菊花茶流露春暖花意的鮮香溫潤。〈龍井蝦仁〉是江浙風味名菜，以大火炒香口感鮮彈的大草蝦仁，加入一斤兩千元的龍井清茶，尾韻於唇齒間透出茶香風采。

〈綠茶海鮮炒飯〉是將干貝、蟹肉與綠茶茶湯精華入鍋與米飯大火爆炒，口口滿盈茶香和粒粒分明飯香交融。〈玄米魚腹茶泡飯〉精心選用台東越光米，佐入鹹香夠味的蒲燒魚腹與香炒香菇、洋蔥、海苔配料，淋上以玄米茶熬煮日式柴魚高湯，芥末點綴。除此，取餐檯上有〈抹茶鮮魚沙拉〉、〈茶鵝〉及〈抹茶巧克力噴泉〉等茶香美味。

為強化號召力，台北君悅〈凱菲屋〉推出「初春茶餐饗宴」期間，更推出吸睛「草莓巧克力大福」，以當季新鮮大湖草莓現場手工包製，預料也將成為「排隊美食」。

台北君悅〈凱菲屋〉的〈玄米魚腹茶泡飯〉，精心選用台東越光米，佐入鹹香夠味的蒲燒魚腹與香炒香菇、洋蔥、海苔配料，淋上以玄米茶熬煮日式柴魚高湯做成。圖／台北君悅酒店 台北君悅〈凱菲屋〉的〈菊花蟹肉餅燉湯〉，標榜由精燉8小時老母雞湯搭配干貝蟹肉手打肉餅，最後添上菊花茶流露春暖花意的鮮香溫潤。圖／台北君悅酒店

台北君悅酒店自助餐廳〈凱菲屋〉推出「初春茶餐饗宴」，中式餐檯區可見各種入饌的春茶茶葉。圖／台北君悅酒店 台北君悅酒店自助餐廳〈凱菲屋〉主廚胡政裕與廚藝團隊攜手，以春茶入饌推出吃到飽的「初春茶餐饗宴」。圖／台北君悅酒店

台北君悅酒店自助餐廳〈凱菲屋〉主廚以春茶入饌推出「初春茶餐饗宴」。圖／台北君悅酒店

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