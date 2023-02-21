拚了！雙北觀光飯店「BUFFET大戰」開打！

疫情常態化，外食餐飲市場全面復甦，為拚人氣，台北茹曦酒店〈Sunny Buffet〉自助餐廳、台北新板希爾頓酒店〈Market Flavor悅．市集〉全日自助餐廳， 台北國泰萬怡酒店〈MJ Kitchen〉自助餐廳，以及位在四鐵共構的台北六福萬怡酒店〈敘日〉全日餐廳，各自標榜推出全新菜色，並結合不同的好康優惠活動誘客，掀起觀光飯店「吃到飽大戰」。

茹曦酒店館內〈Sunny Buffet〉 自雲品國際君品Collection接手經營後，號稱自助取餐檯由原9區升級至17區，且菜色全面升級，在週一至週四中午，加碼供應每人一份〈奶油粉絲蒜香鮑魚〉，若有當月壽星還可享有兩人同行一人半價、四人同行一人免費，價格維持平日980元+10%、假日1,180元+10%。

〈Sunny Buffet〉自助取餐檯上有逾百道料理，此次推出多道全新菜色，其中〈爐烤義式披薩〉可讓客人自行選擇喜愛的配料客製化搭配，〈奶油粉絲蒜香鮑魚〉的鮑魚以清蒸料理，〈泰式紅咖哩螃蟹〉是以濃郁的泰式紅咖哩與螃蟹拌炒。〈老重慶麻辣串〉是在麻辣湯頭中放入牛筋、鴨血、魚蛋等食材烹煮，享用時配上白芝麻醬、麻辣乾碟、香菜與蒜苗，集鹹香辣於一盤。〈燒烤肋眼牛排〉以直火燒烤的方式現點現做。〈羅馬豬肉捲〉嚴選肥瘦均衡的豬五花肉以義式香料醃製入味，外皮烤至酥香。〈現沖牛肉湯〉湯頭以各種蔬菜搭配香料熬製，將肥瘦適中的牛肉片加入，風味十足。甜點區有精緻巧口的〈馬卡龍〉、〈可麗露〉、〈檸檬塔〉等，做成一口的大小，可一次品嚐多種口味。

〈老重慶麻辣串〉有牛筋、鴨血、魚蛋等，集鹹香辣於一盤。圖／雲品國際 茹曦酒店〈Sunny Buffet〉餐檯上有〈現沖牛肉湯〉可自由取用。圖／ 雲品國際 茹曦酒店〈Sunny Buffet〉的〈泰式紅咖哩螃蟹〉是以濃郁的泰式紅咖哩與螃蟹拌炒，開胃下飯。圖／雲品國際

茹曦酒店〈Sunny Buffet〉由雲品國際君品Collection接手經營後，9大自助餐檯區升級至17大自助餐檯區，菜色亦全面升級。圖／雲品國際

台北新板希爾頓酒店即日起至3月15日於〈悅．市集〉全日自助餐廳推出「義式饗宴」主題餐飲，於餐檯上增添來自義大利代表美饌輪番上陣，包含〈Bruschetta普切塔〉、〈番茄起司沙拉〉、〈義式釀中捲〉、〈慢燉豬膝〉，以及各式經典義大利麵、燉飯及披薩等逾10款義式佳餚，週一至週四午晚餐及週五午餐每位980元+10%、週五晚餐及假日午晚餐每位1,080元+10%。此外，2月28日前，每週一皆可享每位用餐75折、每週二兩人同行享第二位半價、每週三則推三人同行一人免費，以上優惠活動每日限量開放50客。

新板希爾頓〈悅．市集〉自助餐廳推出「義式饗宴」，餐檯上可以取用〈千層麵〉。圖／新板希爾頓酒店 台北新板希爾頓〈悅市集〉的〈普切塔〉，將碳烤過的麵包搭配番茄丁、碎洋蔥、羅勒葉、豆類及醃肉或起司，組合為多彩多姿的美味小點。圖／台北新板希爾頓酒店

台北新板希爾頓酒店〈悅市集〉自助餐廳推出「義式饗宴」，有各種精緻義大利佳餚可以吃到飽。圖／台北新板希爾頓酒店

台北國泰萬怡酒店〈MJ Kitchen〉推出「瘋肉季」，有各式肉系美味吃到飽，包含〈芥末山藥豬頰肉〉、〈義式生牛肉〉、〈炙燒牛舌握壽司〉、〈重慶花椒水煮牛〉、〈手沖牛肉湯〉、〈韓味醬豬五花〉、〈德國豬腳〉及〈蒙古烤肉〉等各區新菜色，現切區也升級選用五公分厚的〈特選Prime沙朗牛排〉，每位成人最低原價1,180 元起，現場加入會員享原價85折優惠，2月28日前不分平假日用餐再加贈半隻〈甜瓜剁椒蒸龍蝦〉。

〈芥末山藥豬頰肉〉選用台灣豬肉與日本山藥、芥末籽醬混拌而成，具有冷脆有嚼勁的嗆辣口感。〈柚香鳳梨舒肥雞胸〉以台灣溫體雞肉低溫烹調，再拌上柚子果醋，清爽又開胃。〈義式生牛肉〉選用澳洲PS菲力薄片，搭配所附生菜，為的義式傳統料理。〈韓味醬豬五花〉以燒烤豬五花搭配韓式醬及泡菜，微辣帶香又有勁。〈希臘羊肉慕薩卡〉以特選羊絞肉與貝夏梅白醬焗烤，再撒上菲達起司及茄子，香氣令人垂涎。〈德國豬腳〉則烘烤至表皮脆香，也是饕客們的愛菜之一。〈重慶花椒水煮牛〉的湯頭麻香帶勁，〈BBQ戰斧豬〉則是以主廚秘製醬料高溫燒烤。

台北六福萬怡酒店〈敘日〉全日餐廳，即日起至3月底的每週三及週四晚餐時段加碼升級「蝦蟹自由日」，推出超過20道不同烹調方式的蝦蟹料理，若於2月蝦蟹自由日到店用餐，每位加贈蟹膏之王〈胡椒麵包蟹〉半隻，搭配爐烤現切牛排、各式海鮮食材、柏克金正統德式鮮釀生啤酒，根本味蕾極樂饗宴。「蝦蟹自由日」活動大人收費1,680元+10%，5-11歲兒童收費490元+10%，若為基隆市、南港區、汐止區、內湖區、信義區、松山區之居民，出示證件再享85折優惠。此外敘日全日餐廳亦於即日起推出「平日早餐買一送一」優惠至年底，與2月限定的「下午茶第二位半價」等兩項超值活動。

台北國泰萬怡酒店〈MJ Kitchen 〉推出「瘋肉季」，有各種美味肉食可大快朵頤。圖／台北國泰萬怡酒店

台北六福萬怡酒店〈敘日〉全日餐廳「蝦蟹自由日」，早鳥獨家優惠每位加贈蟹膏之王〈胡椒麵包蟹〉。圖／六福旅遊集團 台北六福萬怡酒店〈敘日〉全日餐廳的〈高粱酒清蒸旭蟹〉，將蟹肉淋上高粱酒汁完美提鮮，再以清蒸手法保留鮮甜滋味。圖／六福旅遊集團

六福萬怡〈敘日〉全日餐廳「蝦蟹自由日」，一次推出超過20道不同烹調方式的蝦蟹料理。圖／六福旅遊集團 台北六福萬怡酒店〈敘日〉全日餐廳，3月底前每週三及週四晚餐時段，加碼升級「蝦蟹自由日」。圖/六福旅遊集團

延伸閱讀