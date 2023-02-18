獨〉台北米其林星餐廳開「地下酒吧」 Bar Impromptu餐、酒皆療癒

〈五花肉泡菜〉是用紫色吉康菜取 代美生菜，包著五花肉和韓式泡菜為主餡，上面還有胡蘿蔔絲等。圖／姚舜
〈五花肉泡菜〉是用紫色吉康菜取 代美生菜，包著五花肉和韓式泡菜為主餡，上面還有胡蘿蔔絲等。圖／姚舜

疫情常態化，民眾生活回歸常軌，餐飲市場亦開始復甦活絡，加上餐廳營運穩定並培養出「鐵粉客群」後，開在台北晶華酒店B1麗晶精品樓層的台北米其林一星餐廳〈Impromptu by Paul Lee〉決定擴大營運規模，除新設一全新包廂外，並開出全新酒吧〈Bar Impromptu〉，除讓調酒師林俊興有更大揮灑創意的舞台，這裡更可以嘗到Paul Lee親自設計的、充滿「邪惡感」的Bar Food，白天在職場打拚搏的飲食男女下班後，可以來到這開在林森商圈五星飯店地下樓的Speakeasy Bar，自我療癒、叱吒長夜。

喜歡〈Impromptu by Paul Lee〉的客人不只是為好吃食物而去，不少客人是被這全台第一家「板前料理西餐廳」，流洩著輕鬆、愉悅、歡快的氛圍吸引。而營造這種氛圍的重要元素就是Bar。所以，當〈Impromptu by Paul Lee〉的隔壁騰出了空間後，〈Impromptu by Paul Lee〉的主人兼主廚Paul決定租下並打造一間質感系酒吧〈Bar Impromptu〉，讓喜歡小酌的客人得以開啟消閒模式，遁入舒適空間場域享受酒、食，同時也讓調酒師林俊興有更大的舞台揮灑創意與才華。

林俊與26歲入行，先在夜店作外場服務，後轉作吧檯並開始專攻精緻調酒，先後曾在〈Green Park〉和台北文華東方酒店的〈M.O. Bar〉歷練，擅長當代經典調酒。來到〈Impromptu by Paul Lee〉後，他會用一點料理元素與調酒結合，很受客人歡迎。

米其林餐廳開酒吧，除了各種調酒不會含糊外，這裡的Bar Food，自然也讓人期待。

「維力炸醬麵？」，且還是「重量碗」的？這是〈Bar Impromptu〉菜單上的Bar Food之一。我承認，這的確是不少人半夜肚子餓或酒後填腹最想吃的食物，而且，「一包永遠不夠，兩包卻永遠太多」。但，如果把這麵列上時尚酒吧的菜單，會不會太「那個」？

「我下班回到家就這樣吃」，不等我開口問，Paul把碗麵上的紙蓋掀開讓我看裡面有啥。鮑魚、和牛牛肉片、青菜、水波蛋，這真是一碗相當「有內涵的泡麵」。Paul說，他在美國念書、工作時，半夜回到了家肚子餓，常常就吃泡麵。但他會為泡麵「加料」，「冰箱裡有啥就加啥」。Paul還說，他吃泡麵堅持沖熱水泡，而不喜歡倒到鍋裡煮，「泡麵就是要用水『泡』著吃才有fu！」。

這當然不是「為清冰箱而泡」的泡麵，除了上述食材外，Paul還在麵裡加了自製的辣油、老乾媽辣醬，吃食時將麵條和辣油辣醬拌勻了入口，那有勁道的香、辣，真是好吃極了。

「都是我自己喜歡的食物」，Paul說，〈Bar Impromptu〉的食物，都是自己生活經驗中的美味組合。

〈誘惑薯條〉（Loaded Fries)也是一高熱量「邪惡美食」。炸薯條配了烤豬肉、番茄、酪梨醬、辣莎莎醬、酸奶與起司，用大碗盛裝上桌，一口接一口、一條接一條，比「Animal Style」還要Animal！

〈白酒蛤蜊洋芋片〉和典老菜〈淡菜薯條〉（moules frites）異曲同工，〈淡菜薯條〉做法最早出現在比利時，傳統市場中的店家會將白酒淡菜鍋和炸薯條一起搭配上桌。如今Paul用蛤蜊取代了淡菜，上面又另外灑了帕瑪森起司粉提味。薯條則被洋芋取代，吃時可以洋芋片沾碗內醬汁入口，堪稱是一「新老菜」，亦非常下酒開胃。

〈五花肉泡菜〉是用紫色吉康菜取 代美生菜，包著五花肉和韓式泡菜為主餡，上面還有胡蘿蔔絲等，這讓我想到了鮮層層生菜葉夾著漢堡排或雞排的摩斯〈摘鮮綠〉，也是坊間酒吧吃不到的Bar Food。

〈薯仔蛋〉是美國年輕人喝酒時最愛下酒菜之一，也是美式早餐店Meat Love菜單上要角，在〈Bar Impromptu〉也可吃到這菜。

〈薯仔蛋〉是美國年輕人喝酒時最愛下酒菜之一，也是美式早餐店Meat Love菜單上要角，在〈Bar Impromptu〉也可吃到這菜。圖／姚舜
〈薯仔蛋〉是美國年輕人喝酒時最愛下酒菜之一，也是美式早餐店Meat Love菜單上要角，在〈Bar Impromptu〉也可吃到這菜。圖／姚舜
〈薯仔蛋〉是美國年輕人喝酒時最愛下酒菜之一，也是美式早餐店Meat Love菜單上要角，在〈Bar Impromptu〉也可吃到這菜。圖／姚舜
〈薯仔蛋〉是美國年輕人喝酒時最愛下酒菜之一，也是美式早餐店Meat Love菜單上要角，在〈Bar Impromptu〉也可吃到這菜。圖／姚舜
〈Bar Impromptu〉的Bar Food都是大廚Paul Lee自己喜歡的「酒食」，例如用熱水沖泡的「泡麵」。圖／姚舜
〈Bar Impromptu〉的Bar Food都是大廚Paul Lee自己喜歡的「酒食」，例如用熱水沖泡的「泡麵」。圖／姚舜
這「浮誇系奢華版泡麵」內有鮑魚、和牛肉、青菜和水波蛋，並且另外又加了老乾風辣醬、辣油和油醋，吃時全拌在一起，非常過癮。圖／姚舜
這「浮誇系奢華版泡麵」內有鮑魚、和牛肉、青菜和水波蛋，並且另外又加了老乾風辣醬、辣油和油醋，吃時全拌在一起，非常過癮。圖／姚舜
〈TAKARONI〉是〈Bar Impromptu〉林俊興特別為朋友設計調製的一款雞尾酒。圖／姚舜
〈TAKARONI〉是〈Bar Impromptu〉林俊興特別為朋友設計調製的一款雞尾酒。圖／姚舜
〈Milk Punch〉是一經典調酒，伯爵紅茶浸泡陳年萊姆酒，並加了蜂蜜、香料、牛奶和鮮奶油調製。圖／姚舜
〈Milk Punch〉是一經典調酒，伯爵紅茶浸泡陳年萊姆酒，並加了蜂蜜、香料、牛奶和鮮奶油調製。圖／姚舜
〈松露干邑白蘭地〉是以XO干邑白蘭地、杏仁香草酒調製，並加了松露提味，杯口附了巧克力片。圖／姚舜
〈松露干邑白蘭地〉是以XO干邑白蘭地、杏仁香草酒調製，並加了松露提味，杯口附了巧克力片。圖／姚舜
〈白酒蛤蜊洋芋片〉和典老菜〈淡菜薯條〉（moules frites）異曲同工，只是Paul用蛤蜊 取代了淡菜，用洋芋片取代了薯條，堪稱是一「新老菜」，吃時可以洋芋片沾碗內醬汁入口。圖／姚舜
〈白酒蛤蜊洋芋片〉和典老菜〈淡菜薯條〉（moules frites）異曲同工，只是Paul用蛤蜊 取代了淡菜，用洋芋片取代了薯條，堪稱是一「新老菜」，吃時可以洋芋片沾碗內醬汁入口。圖／姚舜
〈Bar Impromptu〉就開在台北晶華酒店B1〈Impromptu by Paul Lee〉的隔壁，有11個座位，但也接受客人站著品酒。圖／姚舜
〈Bar Impromptu〉就開在台北晶華酒店B1〈Impromptu by Paul Lee〉的隔壁，有11個座位，但也接受客人站著品酒。圖／姚舜
〈Bar Impromptu〉調酒師林俊興的調酒很受客人歡迎，他的調酒常用將菜單上元素融入酒中。圖／姚舜
〈Bar Impromptu〉調酒師林俊興的調酒很受客人歡迎，他的調酒常用將菜單上元素融入酒中。圖／姚舜
〈Impromptu by Paul Lee〉的主人兼主廚Paul Lee提攜後進，將副主廚Adam邱奕承（右）升為主廚，並再開〈Bar Impromptu〉讓調酒師林俊興有更大舞台。圖／姚舜
〈Impromptu by Paul Lee〉的主人兼主廚Paul Lee提攜後進，將副主廚Adam邱奕承（右）升為主廚，並再開〈Bar Impromptu〉讓調酒師林俊興有更大舞台。圖／姚舜

（工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康）

Bar Impromptu
地址：台北市中山北路二段39巷3號B1（麗晶精品林森北路入）

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工商時報 姚舜

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