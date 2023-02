獨〉台北米其林星餐廳開「地下酒吧」 Bar Impromptu餐、酒皆療癒

疫情常態化,民眾生活回歸常軌,餐飲市場亦開始復甦活絡,加上餐廳營運穩定並培養出「鐵粉客群」後,開在台北晶華酒店B1麗晶精品樓層的台北米其林一星餐廳〈Impromptu by Paul Lee〉決定擴大營運規模,除新設一全新包廂外,並開出全新酒吧〈Bar Impromptu〉,除讓調酒師林俊興有更大揮灑創意的舞台,這裡更可以嘗到Paul Lee親自設計的、充滿「邪惡感」的Bar Food,白天在職場打拚搏的飲食男女下班後,可以來到這開在林森商圈五星飯店地下樓的Speakeasy Bar,自我療癒、叱吒長夜。

喜歡〈Impromptu by Paul Lee〉的客人不只是為好吃食物而去,不少客人是被這全台第一家「板前料理西餐廳」,流洩著輕鬆、愉悅、歡快的氛圍吸引。而營造這種氛圍的重要元素就是Bar。所以,當〈Impromptu by Paul Lee〉的隔壁騰出了空間後,〈Impromptu by Paul Lee〉的主人兼主廚Paul決定租下並打造一間質感系酒吧〈Bar Impromptu〉,讓喜歡小酌的客人得以開啟消閒模式,遁入舒適空間場域享受酒、食,同時也讓調酒師林俊興有更大的舞台揮灑創意與才華。

林俊與26歲入行,先在夜店作外場服務,後轉作吧檯並開始專攻精緻調酒,先後曾在〈Green Park〉和台北文華東方酒店的〈M.O. Bar〉歷練,擅長當代經典調酒。來到〈Impromptu by Paul Lee〉後,他會用一點料理元素與調酒結合,很受客人歡迎。

米其林餐廳開酒吧,除了各種調酒不會含糊外,這裡的Bar Food,自然也讓人期待。

「維力炸醬麵?」,且還是「重量碗」的?這是〈Bar Impromptu〉菜單上的Bar Food之一。我承認,這的確是不少人半夜肚子餓或酒後填腹最想吃的食物,而且,「一包永遠不夠,兩包卻永遠太多」。但,如果把這麵列上時尚酒吧的菜單,會不會太「那個」?

「我下班回到家就這樣吃」,不等我開口問,Paul把碗麵上的紙蓋掀開讓我看裡面有啥。鮑魚、和牛牛肉片、青菜、水波蛋,這真是一碗相當「有內涵的泡麵」。Paul說,他在美國念書、工作時,半夜回到了家肚子餓,常常就吃泡麵。但他會為泡麵「加料」,「冰箱裡有啥就加啥」。Paul還說,他吃泡麵堅持沖熱水泡,而不喜歡倒到鍋裡煮,「泡麵就是要用水『泡』著吃才有fu!」。

這當然不是「為清冰箱而泡」的泡麵,除了上述食材外,Paul還在麵裡加了自製的辣油、老乾媽辣醬,吃食時將麵條和辣油辣醬拌勻了入口,那有勁道的香、辣,真是好吃極了。

「都是我自己喜歡的食物」,Paul說,〈Bar Impromptu〉的食物,都是自己生活經驗中的美味組合。

〈誘惑薯條〉(Loaded Fries)也是一高熱量「邪惡美食」。炸薯條配了烤豬肉、番茄、酪梨醬、辣莎莎醬、酸奶與起司,用大碗盛裝上桌,一口接一口、一條接一條,比「Animal Style」還要Animal!

〈白酒蛤蜊洋芋片〉和典老菜〈淡菜薯條〉(moules frites)異曲同工,〈淡菜薯條〉做法最早出現在比利時,傳統市場中的店家會將白酒淡菜鍋和炸薯條一起搭配上桌。如今Paul用蛤蜊取代了淡菜,上面又另外灑了帕瑪森起司粉提味。薯條則被洋芋取代,吃時可以洋芋片沾碗內醬汁入口,堪稱是一「新老菜」,亦非常下酒開胃。

〈五花肉泡菜〉是用紫色吉康菜取 代美生菜,包著五花肉和韓式泡菜為主餡,上面還有胡蘿蔔絲等,這讓我想到了鮮層層生菜葉夾著漢堡排或雞排的摩斯〈摘鮮綠〉,也是坊間酒吧吃不到的Bar Food。

〈薯仔蛋〉是美國年輕人喝酒時最愛下酒菜之一,也是美式早餐店Meat Love菜單上要角,在〈Bar Impromptu〉也可吃到這菜。

〈薯仔蛋〉是美國年輕人喝酒時最愛下酒菜之一,也是美式早餐店Meat Love菜單上要角,在〈Bar Impromptu〉也可吃到這菜。圖/姚舜 〈薯仔蛋〉是美國年輕人喝酒時最愛下酒菜之一,也是美式早餐店Meat Love菜單上要角,在〈Bar Impromptu〉也可吃到這菜。圖/姚舜

〈Bar Impromptu〉的Bar Food都是大廚Paul Lee自己喜歡的「酒食」,例如用熱水沖泡的「泡麵」。圖/姚舜 這「浮誇系奢華版泡麵」內有鮑魚、和牛肉、青菜和水波蛋,並且另外又加了老乾風辣醬、辣油和油醋,吃時全拌在一起,非常過癮。圖/姚舜

〈TAKARONI〉是〈Bar Impromptu〉林俊興特別為朋友設計調製的一款雞尾酒。圖/姚舜 〈Milk Punch〉是一經典調酒,伯爵紅茶浸泡陳年萊姆酒,並加了蜂蜜、香料、牛奶和鮮奶油調製。圖/姚舜 〈松露干邑白蘭地〉是以XO干邑白蘭地、杏仁香草酒調製,並加了松露提味,杯口附了巧克力片。圖/姚舜

〈白酒蛤蜊洋芋片〉和典老菜〈淡菜薯條〉(moules frites)異曲同工,只是Paul用蛤蜊 取代了淡菜,用洋芋片取代了薯條,堪稱是一「新老菜」,吃時可以洋芋片沾碗內醬汁入口。圖/姚舜 〈Bar Impromptu〉就開在台北晶華酒店B1〈Impromptu by Paul Lee〉的隔壁,有11個座位,但也接受客人站著品酒。圖/姚舜

〈Bar Impromptu〉調酒師林俊興的調酒很受客人歡迎,他的調酒常用將菜單上元素融入酒中。圖/姚舜 〈Impromptu by Paul Lee〉的主人兼主廚Paul Lee提攜後進,將副主廚Adam邱奕承(右)升為主廚,並再開〈Bar Impromptu〉讓調酒師林俊興有更大舞台。圖/姚舜

(工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康)

Bar Impromptu

地址:台北市中山北路二段39巷3號B1(麗晶精品林森北路入)

延伸閱讀