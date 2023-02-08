義大利Fine Dining餐廳+1 大直FRASSI麵包自己做、香料自己種

台北義大利Fine Dining餐廳+1！鑑於義式Fine Dining在台北都會屬「稀缺」餐飲業態，並有很大成長空間，代理引進紐約千層蛋糕〈Lady M〉的亞茜公司跨足高端餐飲市場，延攬台北文華東方酒店館內義大利餐廳〈Bencotto〉前主廚雅克柏．弗西（Iacopo Frassi)持杓掌廚，並以大廚義大利姓氏〈FRASSI〉為餐廳品牌，新餐廳開在台北「米其林星光大道」樂群三路，樓上(6F)是米其林二星餐廳〈態芮〉，同屬二星的〈RAW〉和〈祥雲龍吟〉則在隔壁。雅克柏．弗西表示，〈FRASSI〉義大利餐廳就是「為米其林而生」！

有「美食聖經」之稱的《米其林指南》將台北納入評鑑版圖後，帶動台北都會高端餐飲市場蓬勃發展，各種不同菜系風味的Fine Dining餐廳亦接續插旗台北，並展現「劍指米其林」的雄心企圖。惟《米其林指南》入台五年，台北高端餐飲市場除台北君品酒店〈雅意 Artbrosia〉外，尚未見有其他義大利餐廳表態「追星」或「問鼎」米其林企圖。這是〈FRASSI〉的「機會」與「挑戰」。

雅克柏．弗西（Iacopo Frassi)老家在義大利中部托斯卡納大區比薩聖米尼亞托市（San Miniato)。他爸爸和爺爺都是獵人，家裡的農場中種菜養兔子、鴿子和家禽。他告訴我，自己從小就跟著奶奶在廚房裡「忙進忙出」，成天被奶奶作的美食包圍，所以11歲便立了志向要當廚師，到了高中就進了餐飲管理學校，從此正式展開廚藝人生。

雅克柏，入行後曾在托斯卡納的米其林二星餐廳〈Pellicano Restaurant〉、倫敦的三星餐廳〈Alain Ducasse at The Dorchester〉，以及托斯卡納另一家米其林二星餐廳〈Piccolo Principe〉工作歷練，這一連串隨名廚安東尼歐．奎達 (Antonio Guida）、艾倫·杜卡斯 (Alain Ducasse），以及吉賽普．馬西諾 (Giuseppe Mancino）的精彩資歷，使他練就了非凡廚藝。

「Fine Dining！」，既是雅克柏專擅，也是他心心念念的「職志」。如今新的東家大方以他的姓氏為餐廳品牌名，自是對這位鬼才廚師 充滿信心，雅克柏也必將盡銳盡出、傾力獻藝。

從空間場域、硬體裝潢設計、廚房規畫、使用廚具設備，一路到餐桌餐椅、餐具器皿， 〈FRASSI〉都以「頂規」標準規畫設置，展現了有備而來、「劍指米其林」的企圖。

〈FRASSI〉的廚房不僅配備齊全，更有甜點廚房、烘焙廚房與大型熟成冰箱，後院更依四時變換種植了16種不同香草，雅克柏還請媽媽自義大利飛來台灣為此「香草花園」提供專業建議。「所有麵包自己做，所有香料自己種」，市場能如此的餐廳，幾兮？

權狀140坪、餐廳使用面積90坪的〈FRASSI〉斥資4500萬元打造，設計師以現代解構主義手法，將義大利教堂建築圓拱、比薩斜塔的線條，以及羅馬競技場幾何形，「置入」在空間中。空間寬敞舒適，裝潢設計帶有「輕奢」風。

〈FRASSI〉義大利餐廳，有一與開放式廚房連結的環形Dining Bar，可做為「主廚餐桌」（Chef Table)。餐廳主要用餐區可以用絨布厚簾為「軟隔間」，變成兩間包廂，分別可接待10位與12位客人。

〈FRASSI〉義大利餐廳主要供應「托斯卡尼風味當代義大利料理」，雅克柏以現代精緻西菜廚藝演繹菜餚，形色繽紛、搶眼吸睛，並藉食材組合與醬汁運用，傳遞層次多元的風味與口感。

〈FRASSI〉套餐9道菜、3280元+10%，與時下Fine Dining餐廳訂價不相上下，但〈FRASSI〉的菜單設計卻打破市場Fine Dining慣例，，主廚將菜單上菜餚分類分7大類，其中開胃菜（Antipasto)可2選1，義大利麵（Pasta)3選1、肉類（Carn)2選1，甜點（Dolce)3選1，食客可依個人喜好搭配組合成套，如此多樣選擇，使得餐廳的備料必須增加，卻展現了大廚的體貼。

大直〈FRASSI〉義大利餐廳開胃小點〈兔肉球〉(左）與〈帝王蟹塔〉。圖／姚舜 當開胃小食的〈Grissini麵包棒〉，用玉米粉增加脆度，並用黑芝麻和迷迭香提味。圖／姚舜 大直〈FRASSI〉義大利餐廳設有烘焙廚房，所有麵包都是自製且非常好吃。圖／姚舜 〈FRASSI〉義大利餐廳的麵包抹醬為主廚自製的〈黑蒜奶油〉。圖／姚舜

義大利生食叫Crudo，〈FRASSI〉主廚雅克柏．弗西用自製發酵紅蘿蔔醋為吉拉朵生蠔提味。圖／姚舜 〈生蠔．紅蘿蔔．芳香萬壽菊〉上桌後，擅長「玩味」的〈FRASSI〉主廚雅克柏．弗西會擠上幾滴自製芳香萬壽菊油提味。圖／姚舜

〈紅魽生魚片〉上桌後，會淋上些許松針油醋提味。圖／姚舜 開胃菜〈小牛胸腺．日本滑菇．艾斯佩雷辣椒〉的小牛胸腺，先低溫烹調後再將表層煎香，並淋蘑菇醬提味。圖／姚舜

〈義式豬蹄香腸．鴨肝．甜菜根〉的鴨肝和豬蹄香腸，被紅色甜菜根膠片覆蓋。圖／姚舜 〈羊肉餃．咖啡．羊奶起司〉的羊肉餃，是利用模具做成「鈕扣」形狀，內餡是有羊肉和松子。圖／姚舜

〈馬頭魚．櫛瓜花．義式海鮮醬〉的馬頭魚，是採「立鱗」方式烹調，主廚用義式海鮮醬和蝦荑蔥油提味。圖／姚舜 〈胭脂鴿．佛羅倫斯雞雜．陰陳蒿〉是採熟成五天的乳鴿胸肉油淋至熟，再搭配用肉汁煮熟的雞冠一起呈現。圖／姚舜

甜點〈優格．草莓．陳年巴薩米哥醋〉，除底部有草莓丁，並用了蛋白糖霜增加口感。圖／姚舜 以「塔」形呈現的甜點〈蘋果．玫瑰．肉豆蔻〉，青蘋果球用加了八角、豆蔻與伏特加的糖水醃漬過以增加風味。圖／姚舜

餐後佐茶或咖啡的小點有〈威士忌風味軟糖〉、迷你〈西西里卡諾里〉，以及〈檸檬蛋糕〉。圖／姚舜

〈FRASSI〉義大利餐廳設有大型高規格熟成冰箱，分別別類熟成各種不同食材。圖／姚舜 〈FRASSI〉義大利餐廳設有酒窖，並有專業侍酒師服務。圖／姚舜

位在大直的〈FRASSI〉義大利餐廳，有一與開放式廚房連結的環形Dining Bar，可做為「主廚餐桌」（Chef Table)。圖／姚舜 室內空間逾90坪的〈FRASSI〉義大利餐廳，空間寬敞舒適，裝潢設計帶有「輕奢」風。圖／姚舜

大直〈FRASSI〉義大利餐廳有後院，主廚雅克柏．弗西請媽媽協助在那種植了各種香草，成了一「香草花園」，菜單上不少菜色的辛香料都來自於此。圖／姚舜 〈FRASSI〉義大利餐廳主廚雅克柏．弗西（Iacopo Frassi)，老家在義大利中部托斯卡納大區比薩聖米尼亞托市（San Miniato），他曾是台北文華東方酒店的人氣義大利餐廳〈Bencotto〉主廚。圖／姚舜

〈FRASSI〉義大利餐廳的廚房團隊成員多曾在名店歷練，其中不少來自「左鄰右舍」。圖／姚舜

FRASSI義大利餐廳

地址：台北市中山區樂群三路299號1樓

電話：02-8502 6383

訂位方式：inline訂位系統

營業時間：週二~週六晚上6點至10點

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