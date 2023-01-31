獨〉地表最甜金桔入台 日本宮崎名物套餐台北晶華開賣

為向台灣推廣境內優質風土名物與美食，日本宮崎縣政府攜手台北晶華酒店自2月1日起至2月28日推出「宮崎名物豐味祭」，活動期間酒店一樓的外帶櫃打造「宮崎名物市集」，消費者可買到有「地表最甜金桔」之稱的〈TAMA TAMA〉宮崎完熟金桔等宮崎縣府推薦的名物。酒店地下三樓〈三燔本家〉則推出「宮崎名物豐味雙人套餐」，可一次享受以日本冠軍和牛〈宮崎A5和牛〉與〈TAMA TAMA〉和頂級〈銀鏡柚子胡椒〉入饌的〈宮崎A5和牛柑橘燒酎蒸籠蒸〉與〈銀鏡柚子胡椒鍋〉，以及〈日向灘青眼魚南蠻煮水菜沙拉〉、〈宮本米釜飯〉。此外，。「晶華美食到你家」美食平台同步提供〈宮崎A5和牛雙人銀鏡柚子胡椒鍋〉外帶服務，會員並可享有優惠。

位於日本九州東南部的宮崎縣，出產許多優質食材，並積極對台推廣。政府開放日本和牛進口，第一批到埠的就是曾多次拿下日本第一的路〈宮崎和牛〉。此次宮崎縣府攜手台北晶華酒店舉辦「宮崎名物豐味祭」對台推薦的食材，除連續三屆拿下「日本全國和牛能力共進會大賽」冠軍的〈宮崎和牛〉不缺席外，還有眼睛閃耀著祖母綠光芒故有「深海綠寶」之稱的〈青眼魚〉，產自新富町、曾在1974年代表宮崎縣進貢給昭和天皇、作為「天皇獻上米」的〈宮本米〉，產自銀鏡部落、有50年歷史的〈銀鏡柚子胡椒〉， 名為「日向夏」品種的柑橘，以及被稱為「地表最甜金桔」、只有宮崎縣生產名為「TAMA TAMA」的宮崎完熟金桔。

日本最大金桔產地就在宮崎縣，日本60%以上金枯產自當地，每年的11月至隔年2月是盛產季節。而宮崎金桔外皮橘色透亮、體型圓潤、個頭碩大，體積較一般金桔大，皮薄味甜、可連皮一起入口。

宮崎金桔有溫室金桔、田間金桔等不同品種，最高級的完熟金桔叫「TAMA TAMA」，這既是品牌、也是宮崎才有的品種。就跟牛肉分級一樣，為了確保品質維持高檔，只有符合特定條件標準的金桔才能稱為「TAMA TAMA」。

按規定，「TAMA TAMA」必須自開花日之後第210天才可以收割，並且是人力手工採摘，同時只有直徑達2.8公分及糖度16度以上，才可稱為「TAMA TAMA」。如果糖度在18度或以上，直徑有3.2公分以上，就是「TAMA TAMA Excellent」。宮崎一般溫室金桔糖度平均都在13度，「TAMA TAMA」糖度自16度起跳，一口咬下和水果玉米或高級水梨一樣甜，是其「傲世」的賣點。

晶華酒店2月1日起至2月28日舉辦「宮崎名物豐味祭」，糖度18度的「TAMA TAMA Excellent」會用在〈宮崎名物豐味雙人套餐〉，在〈宮崎A5和牛柑橘燒酎蒸籠蒸〉中切片放在蒸籠蒸中宮崎A5和牛紐約客上面，以及和柚子一起放在鐵鍋裡和柴魚昆布高湯煮成〈銀鏡柚子胡椒鍋〉的湯底。至於糖度16度的則除了用來製作甜點〈完熟金桔塔〉，並會去蒂去籽帶皮與柴魚高湯熬煮，加入薑汁白酒醋熬煮、濃縮做成〈金桔醬〉，用來為蒸至半熟的宮崎和牛紐約客或是〈唐揚雞〉提味。

7880元的〈宮崎名物豐味雙人套餐〉的〈日向灘青眼魚南蠻煮水菜沙拉〉，是將宮崎特產青眼魚，先酥炸後再用加了完熟金桔提味的南蠻醬醃漬入味，最後搭配京都水菜與紫蘇，並用和風油醋醬提味。〈銀鏡柚子胡椒鍋〉的湯頭除加了整顆「TAMA TAMA」和柚子熬煮，湯中並加了宮崎縣有50年歷史的〈銀鏡頂級柚子胡椒〉入鍋，使湯頭喝來多了辛香味。

甜點〈完熟金桔塔〉是以金桔醬作塔餡，表面並舖了糖漬金桔增加風味與口感。〈檸檬燒酌凍香草冰淇淋〉則是甜點主廚運用宮崎百年造酒廠「井上酒造」的檸檬燒酎作成晶凍，搭配香草冰淇淋一起呈現，清香圓潤，甜蜜而不膩口。

台北晶華〈三燔本家〉餐廳推出雙人份〈宮崎名物豐味套餐〉，每人可吃到3片宮崎A5和牛紐約客。圖／姚舜 台北晶華〈三燔本家〉餐廳推出雙人份〈宮崎名物豐味套餐〉，每人可吃到3片宮崎A5和牛紐約客。圖／姚舜

〈宮崎A5和牛柑橘燒酎蒸籠蒸〉與〈銀鏡柚子胡椒鍋〉 的柴魚昆布高湯內，都加甜度超過1的完熟金桔與九州黃金柚子(YUZU)一同熬煮。圖／姚舜 〈宮崎A5和牛柑橘燒酎蒸籠蒸〉在加熱炊蒸前，主廚會噴灑些許〈柑橘燒酎〉增加牛肉風味。圖／姚舜

〈宮崎A5和牛柑橘燒酎蒸籠蒸〉的宮崎A5和牛紐約客蒸至五分熟後，主廚將用完熟金桔和柚子胡椒特製的金桔醬，塗抹在牛肉上並和切片金桔一同捲起讓食客享用。圖／姚舜 〈宮崎A5和牛柑橘燒酎蒸籠蒸〉的宮崎A5和牛紐約客蒸至五分熟後，主廚將用完熟金桔和柚子胡椒特製的金桔醬，塗抹在牛肉上並和切片金桔一同捲起讓食客享用。圖／姚舜

宮崎A5和牛紐約客蒸至五分熟，塗上金桔醬並捲入切片金桔作餡入口，甜酸滋味降低油脂的油膩感，風味與口感更佳。圖／姚舜 〈銀鏡柚子胡椒鍋〉的菜盤內容豐富，計有九州柚子、宮崎金桔、京都水菜、大白菜、鴻禧菇、南瓜、玉米筍、玉米、金針菇、紅蘿蔔與煎過的板豆腐等。圖／姚舜

以完熟金桔加入適量柚子胡椒做成特製金桔醬，亦可搭配〈唐揚雞〉吃食。圖／姚舜 〈宮崎名物豐味套餐〉的甜點〈完熟金桔塔〉（左）與〈檸檬燒酌凍香草冰淇淋〉。圖／姚舜

〈日向灘青眼魚南蠻煮水菜沙拉〉是將宮崎特產青眼魚，先酥炸後再用加了完熟金桔提味的南蠻醬醃漬入味，最後搭配京都水菜與紫蘇，並用和風油醋醬提味。圖／姚舜 〈宮崎金桔〉甜度高，可連皮直接食用，也可熬製成金桔果醬。台北晶華舉辦〈宮崎名物豐味祭〉期間，可在酒店一樓外帶櫃買到。圖／姚舜 產量稀少的〈宮本米〉，曾於1974年代表宮崎縣進貢昭和天皇，晶華〈宮崎名物豐味套餐〉可以吃到用這米炊製的〈宮本米釜飯〉。圖／姚舜

台北晶華酒店舉辦〈宮崎名物豐味祭〉，日料總廚張明志（右）和〈三燔本家〉主廚洪睿呈，以日本宮崎縣特產設計推出〈宮崎名物豐味套餐〉以饗食客。圖／姚舜

三燔本家

地址：台北市中山北路2段39巷3號B3(台北晶華酒店）

電話：(02)2523-8000轉3750

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