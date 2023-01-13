蛋糕也能變釋迦？東區烘焙霸主開運甜點就是「像」

原在台北神旺飯店內、北市東區人氣烘焙名店「普諾麵包坊．忠孝店」推出2023開運擬真甜點「旺釋如意」，西點烘焙主廚曾國原從研發、開模、尋找食材入料，到製作並推出新品，共花了三個月時。此為節慶而生的擬真甜點，完全不添加任何一點人工色素，以香濃的巧克力蛋糕及達克瓦茲為基底，搭配台東的水果釋迦鳳梨果泥和秘製鳳梨餡層層堆疊，最後外層裹柔軟細緻的義大利乳酪慕斯佐上抹茶粉，形色逼真、造型搶眼，為標準視覺系甜點，2023開運限定售價每顆220元，準備刷爆社群網美動態。

立足市場20年、北市東區烘焙名店「普諾麵包坊」，原位於神旺大飯店，服務超過1200萬人次的顧客，小小店面卻可創造平均600萬元月營收，不僅譜寫業界傳奇，更被視為「東區烘焙霸主」。「普諾麵包坊」每天出爐麵包種類逾百款，尤其是口味千變萬化的「調理麵包」，更累積了大量的忠實粉絲。

台北神旺飯店啟動危老改建熄燈後，「普諾麵包坊」，已遷至原神旺大飯店側邊的忠孝東路四段170巷6弄內，並以「普諾麵包坊．忠孝店」為名。享地利之便，自捷運忠孝敦化站4號口出站後，轉入巷內即可到達。全新街邊店以溫潤的奶油色所架構的圓弧頂棚展現出「普諾麵包坊．忠孝店」勾勒出的溫馨氛圍，露臺圍繞著大片的綠色植栽，在一片綠意中隱隱穿透店內的溫黃暖光，宛如是生在都會區裡的一處綠洲，又彷彿是走進歐洲的街邊小店，宜人舒適。2022年10月開業迄今逾三個月即交出亮眼表現成績單，再度成為人氣旺旺的店。

因應農曆新年將屆，為搶攻外帶禮盒市場商機。「普諾麵包坊．忠孝店」除推出「旺釋如意」超擬真蛋糕外，亦推出每年超夯的人氣商品「經典鳳梨酥禮盒」，嚴選法國諾曼第奶油，每日手工製成酥香、厚實餅皮，搭配台灣在地優質鳳梨，秘製酸甜果餡，中溫烘烤、金黃外皮包裹著主廚特製完美比例的內餡，一口咬下扎實細緻的豐富口感，保有傳統的古早味且不甜膩，滿滿幸福滋味。

冬天是草莓盛產季節，「普諾麵包坊．忠孝店」因應時令，即日起推出超過10種草莓系列品項，標榜讓甜點控們「莓好迎新春」。其中首推「可頌美莓」，獨家特製22公分的巨無霸可頌，內餡使用酸甜滋味的草莓卡士達，搭配香濃滑順牛奶卡士達餡料，豐富視覺、味覺雙重饗受，擄獲網美喜愛。超高CP值，甫推出即讓消費者直呼，根本是奪下「草莓劍龍」封號。

單純品嘗新鮮草莓風味，則推薦「草莓皇后」，新鮮奶油搭配香甜誘人的粉嫩系水果草莓，號稱甜品界的「寶媽媽」，草莓和鮮奶油的完美組合，再加上多重的酸甜果香豐富口感，讓人一口接一口，是早餐的最佳選擇。最後，閨密們聚餐首選「草莓小波派」嚴選果肉飽滿的草莓佐上香甜奶油餡，夾入自製的香草卡士達醬，最後搭配綿密澎鬆的戚風蛋糕，帶給消費者幸福般的「莓好滋味」，草莓系列限定商品45元起。

普「諾麵包坊‧忠孝店」的歐式麵包亦很有 色，「軟式大蒜」不同一般的硬式法國麵包，柔軟度介於一般法國麵包和普通麵包，外層抹上加入巴西里碎末的特調大蒜醬，讓許多原本喜愛法式大蒜麵包的人紛紛陣前倒戈。講求創意多變的「調理麵包」，也是店內特色，像是帶點日本味的明太子風味麵包、香甜的藍莓乳酪、圈粉無數的巧巧香芋、超人氣濃濃巧克力、或是兼具香酥外皮與Q軟內餡的菠蘿麻等，都是極受歡迎的品項，樣樣都有其擁護者，亦是普諾長年熱銷的必敗經典款。

開運甜點「旺釋如意」，以台灣在地時令水果釋迦及鳳梨為內餡，外層裹以細緻的義大利乳酪慕斯佐上抹茶粉。圖／普諾麵包坊 「經典鳳梨酥禮盒」堅持古早風味且不膩口，觀光客最愛，更曾單月銷售破5000盒佳績。圖／普諾麵包坊提供 「普諾麵包坊」特製22公分重量級可頌，滿滿的草莓及卡士達餡料，有「草莓劍龍」的封號。圖／普諾麵包坊

「草莓小波派」適合聚餐時享用，澎鬆的戚風蛋糕搭配香草卡士達醬，夾入新鮮草莓，每份售價780元。圖／普諾麵包坊提供 「草莓皇后」標榜是草莓和鮮奶油的完美組合，再加上多重的酸甜果香、口感與風味富層次。圖／普諾麵包坊

冬季絕對不能錯過療癒系草莓甜點，「普諾麵包坊」推出超過10款草莓系列商品，銅板價45元起。圖／普諾麵包坊

〈普諾麵包坊〉擅長研發擬真糕點，其中最有名的就是「魚頭君」。圖／普諾麵包坊 〈普諾麵包坊〉可買到繽紛多樣的「調理麵包」。圖／普諾麵包坊 北市東區烘焙名店「普諾麵包坊」，遷址後依然人氣不減， 每天仍有很多人排隊。圖／普諾麵包坊提供 普諾麵包坊．忠孝店

地址：台北市忠孝東路四段170巷6弄1號1F（捷運忠孝敦化4號出口）

電話：（02）2772-8912

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