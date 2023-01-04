獨〉上桌就是一整尾！名古屋90年鰻魚專賣店「四代目菊川」入台

搶攻疫後外食餐飲復甦商機，橘焱胡同餐飲集團除旗下既有品牌拓點展店，並代理引進有90年歷史、曾獲米其林餐盤推薦的名古屋鰻魚飯專賣店〈四代目菊川〉入台，新品牌首店並與〈胡同燒肉〉12號店一起進駐台北市第一飯店，並於1月6日正式開幕，食家饕客不僅可在〈四代目菊川〉的板前近距離欣賞主廚「現殺、現串、現烤」的過程，「上桌就是一整尾鰻魚」的〈名物一本重〉，以及〈名物一本鰻三吃〉，還有以〈一本鰻〉掛帥設計的會席料理。而〈胡同燒肉〉12號店在晚餐之後也提供宵夜服務，為北市最新「燒肉版深夜食堂」。

〈四代目菊川〉本店在日本名古屋，品牌創立於日本昭和七年、即西元1932年，立足市場超過90年。最早，該品牌經營鰻魚躉售批發，專門將上好的鰻魚供應給頂級鰻魚飯專賣店或高檔餐廳。挑鰻、選鰻與賣鰻魚的時間久了，不僅對「什麼樣的鰻魚才是好鰻魚」了然於胸，更透過與高檔餐廳與鰻魚專門店的主人或主廚口中知道「鰻魚老饕喜歡吃什麼與怎麼吃」。於是決定開店賣鰻魚飯與鰻魚料理，〈四代目菊川〉2017年開幕，2019年在《日本中部特別版米其林手指南》中得到米其林餐盤推薦。

在第四代傳人、社長菊川雄平(Kikukawa Yuhei)推動發展下，〈四代目菊川〉成功發展連鎖並國際化，現有21家店，日本、香港與新加坡都有門市。

開在台市北南京東路、吉林路商圈第一大飯店1樓的〈四代目菊川〉，全店可接待46位客人，11張二人桌、三包廂，並有一「類板前區」，可透過玻璃以最近距離清楚看到廚師「現殺、現串、現烤」的料理過程，是一特色亮點，因為若技術不夠好，「炫技」可能變成「獻醜」。

每一家鰻魚專門店都有自己的作法與特色，〈四代目菊川〉來自名古屋，鰻魚料理與鰻魚飯屬關西派，鰻魚剖腹切開、炭火直烤到底，經實測試吃後我整理出的料理特色包括：1.選材講究（新鮮）,2.剖切快速，3.串功細膩，4.烤法繁複獨特，4.老滷醬汁，5.整尾呈現，6.食材零浪費。藉由「細活厚工」，成就獨家風味與口感。

烤蒲燒鰻，選鰻「不是大的就好，也不是小的就差」，來台協助開店與教育訓練的〈四代目菊川〉本店主廚張梟珩說，挑鰻關鍵是「選出最適合蒲燒的鰻」，而〈四代目菊川〉選的是3.5P、亦即一公斤3.5尾的白鰻，每尾約280公克。菜單上除〈蒲燒鰻〉外亦有〈白燒鰻〉，「唯有好鰻才敢白燒」，〈四代目菊川〉的鰻魚品質不言可喻」。

「殺剖速度要快，不能濺太多血」，張梟珩說，肉碰到太多血，肉質就會變硬了。串鰻時串籤要插在皮、肉之間，「若插到肉，烤時容易散掉」。現殺現剖的鰻，自然比較新鮮，但受限場地，不是每家鰻魚店都能現殺、現串，更遑論以開放式廚房在食客眼前操作。〈四代目菊川〉「膽敢」這麼做，代表技術純熟。

〈四代目菊川〉烤一尾鰻約費時15至20分鐘，串好的鰻先上烤台，待表面逼出油脂而冒泡時則去浸在「鰻醬」中，同樣的動作會重複二次。台北店品牌負責人陳育安說，這醬汁是從日本本店「分罈」來台，等同「老滷」。日方沒透露配方，但有了這「祕製醬汁」，等同味道與日本同步。

有些燒肉店、燒鳥店或鰻魚店為彰顯講究或高檔，會強調只用備長炭烤，但〈四代目菊川〉則用了備長炭和炭精，後者是放在「收汁區」，陳育安說，這是要用炭精產生的「瞬間高溫」收汁，使口感更酥香脆。除此，我觀察到除「浸」醬汁外，〈四代目菊川〉廚師烤蒲燒鰻時還多了一個「噴」的動作。經追問，這噴的是味醂，目的是藉味醂的糖份遇熱產生焦糖化效果，為鰻魚上色並使表層更加酥香脆。

〈四代目菊川〉的〈名物一本重〉與〈名物一本鰻〉都是不分切、整尾鰻魚上桌，盛鰻魚的容器為日本六大古窯之一〈信樂燒〉特製，不只造型獨特搶眼，並有絕佳保溫效果，可長時間保持在攝氏50至60度左右，這也又是一個「講究」。

慶祝新店開幕，自1月6日至1月20日，〈四代目菊川〉台北店推出優惠，點鰻魚定食、丼飯、會席料理任一系列，即贈220元的飲品一杯。〈胡同燒肉〉12號店推出「蛋蛋有禮」扭蛋贈獎活動，消費滿5000元，可參加扭蛋抽獎一次，獎項包括「我不是胖虎」餐具周邊組及菜品優惠券等最高價值680元。

整套上桌的〈名物蒲燒一本重〉，除「一本鰻〉外，還有漬物、用菠菜和舞菇拌製小菜，以及內有鰻肝的湯品。圖／姚舜 〈四代目菊川〉的〈一本鰻〉所用器皿，是日本知名古窯〈信樂燒〉特別訂製。圖／姚舜

整尾白鰻製的〈一本鰻〉上桌後，可用木製飯杓分切鰻魚，再用小碗盛裝。圖／姚舜 從〈名物蒲燒一本重〉分裝到小碗內的鰻魚飯。圖／姚舜

鰻魚飯三吃最早源自名古屋，來自名古屋的〈四代目菊川〉菜單上有〈名物一本鰻三吃〉。圖／姚舜

〈一本鰻三吃〉的第一吃是品嘗蒲燒鰻原味。圖／姚舜 〈一本鰻三吃〉的第二吃是在飯中加入海苔、蔥花，以及提味的山葵和山椒粉一起拌著吃。圖／姚舜 〈一本鰻〉三吃的第三吃是倒入高湯做成「茶泡飯」享用。圖／姚舜

「只有好鰻才敢白燒」，〈四代目菊川〉菜單上〈一本鰻白燒〉沒有缺席。圖／姚舜

〈四代目菊川〉菜單上亦有鰻魚主題的會席料理，圖中〈前菜四品〉包括有：烤鰻肝、甜醋鰻魚、鰻肝山葵，以及炸鰻骨。圖／姚舜 〈四代目菊川〉的〈鰻魚玉子燒〉，口感濕潤、鬆軟且帶有彈性。圖／姚舜

為掌握鰻魚新鮮度，〈四代目菊川〉強調鰻魚在店內現殺。圖／姚舜 來台支援的〈四代目菊川〉行政主廚張梟珩表示，串鰻魚的串籤要串在皮、肉之間。圖／姚舜 台灣〈四代目菊川〉烤鰻時的提味醬汁是從日本本店帶過來的「老滷」，因為濃郁，所以只烤時只需浸二次就夠了。圖／姚舜

〈四代木菊川〉烤鰻時會用到備長炭和炭精，後者是為了瞬間增溫以達表皮酥脆口感。圖／姚舜 〈白燒鰻〉在烤時不須沾醬汁，完全沒有調味，魚肉味道很乾淨。圖／姚舜 〈四代目菊川〉廚師烤薄燒鰻，除會「浸」在獨家祕製鰻醬賦味，並會「噴」味醂上色並使表皮更酥香、更脆。圖／姚舜

〈四代目菊川〉台北店，設有一「類板前區」，客人可以清楚看到現殺、現串與現烤過程。圖／四代目菊川 為擴大營運動能，橘焱胡同餐飲集團董事長吳念忠（右）代理引進日本名古屋〈四代目菊川〉鰻魚飯專賣店。圖／姚舜

〈四代目菊川〉台北鰻魚飯專賣店

地址：台北市中山區南京東路二段63號1樓（第一大飯店）

訂位連結：https://reurl.cc/91adXX

胡同燒肉12號店

地址：台北市中山區南京東路二段63號1樓（第一大飯店）

訂位連結：https://reurl.cc/qZ69N3

延伸閱讀