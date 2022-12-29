六福萬怡粵亮餐廳換季 經典名菜「沉魚落雁」 重出江湖

台北六福萬怡酒店「粵亮」廣式料理推出冬季「主廚推薦菜」，六道美饌每道220元起，2023年1月5日起飄香上菜，凡為基隆、南港、汐止、內湖、信義、松山的居民，於用餐出示含地址的身分證件，即可享85折優惠。

「粵亮」廣式料理「主廚推薦菜」包括有：為粵式宴席中鮮少登場的「沉魚落雁」，以在地包種茶入味的「茶香白玉蝦仁」，以廣式街頭小吃為靈感的「獅城秘醬什雜煲」，運用創新手法結合松露設計的「黑松露脆皮豆腐」，以廣式荷葉糯米雞加入日式蒲燒醬而延伸的「炙燒鰻魚糯米雞」，以及將宮廷御點融合南港意象桂花烘烤的「宮廷桂花桃酥」。

「沉魚落雁」是特選鮮嫩大黃魚與鹿野土雞，以鮮甜的魚肉交織著較有口感的土雞肉片與香菇，僅使用簡單的炸蒜、薑片、蔥段與魚露調味，口口馥郁的海味延續鮮美氣息。將杭州名菜龍井蝦仁，創新改良為在地包種茶所設計的「茶香白玉蝦仁」，包種茶為半發酵，更能凸顯它的清香淡雅與一絲絲花香，搭配手挑豌豆仁與新鮮蘆蝦仁一同翻炒，兩者完美搭配更勝經典。

酥炸成烏黑色的「黑松露脆皮豆腐」，師傅以創新想法，使用雞蛋、無糖豆漿製成豆腐，再用特製脆皮炸至酥脆，緊鎖鮮嫩口感，再淋上黑松露馥郁的醬料，前後席捲味蕾，帶出細緻、多層次的美味。

甜點「宮廷桂花桃酥」，源自於傳統小點桃酥，曾有詩人言「天宮桂子飄飄落，幽香人間個個村」，講述的正是桃酥的魅力，粵亮本次將南港意象『桂花』融入這款宮廷御點，再添加堅果，既保有它酥鬆口感，入喉更有桂花幽香。

創新改良以在地包種茶入饌的「茶香白玉蝦仁」售價680元，清香淡雅並帶有一絲絲花香。圖／六福旅遊集團

以廣式街頭小吃為靈感的「獅城秘醬什雜煲」售價580元，將食材「全體升級」，並佐以蟹醬、椰漿慢慢熬製，用獅城美味訴說廣式風情。圖／六福旅遊集團 以廣式荷葉糯米雞加入日式蒲燒醬而延伸的「炙燒鰻魚糯米雞」售價260元。圖／六福旅遊集團

酥炸成烏黑色的「黑松露脆皮豆腐」售價460元，師傅以創新想法，使用雞蛋、無糖豆漿製成豆腐，再用特製脆皮炸至酥脆。圖／六福旅遊集團 「宮廷桂花桃酥」售價220元，源自於傳統小點桃酥，粵亮本次將南港意象「桂花」融入，入喉有桂花幽香。圖／六福旅遊集團

台北六福萬怡酒店「粵亮」廣式料理，全新一季「主廚推薦菜」共六道美饌。圖／六福旅遊集團

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