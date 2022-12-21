沈浸霍格華茲魔法 亞洲限定「哈利波特聖誕禮物」開搶

鎖定「聖誕交換禮物派對」商機，並瞄準年底聖誕跨年節慶贈禮需求，台北君悅即日起至2023年2月14日，由酒店執行總主廚陳萬欽與點心房主廚陳建佑領銜，攜手華納兄弟探索全球消費性產品部門再現魔幻奇意，以「霍格華茲聖誕節」為設計主題，打造系列限量商品：超吸睛「金探子巧克力工藝」、每日現場販售手作霍格華茲學院生乳包、厚片吐司、造型奶油餅乾等法式烘焙甜品，以及「霍格華茲耶誕甜蜜禮盒－紐約重乳酪」、「魔法神獸傳家寶－水果酥」，更加碼推出三款集結學院毛帽、圍巾、領帶等多款官方授權周邊商品的絕美哈利波特禮物盒，價格自80元至3,280元不等，目標藉由亞洲限定販售之獨特話題性，帶動館內第四季餐飲業績10%以上成長。

台北君悅酒店設計推出的哈利波特首選聖誕烘焙禮品中，「霍格華茲甜蜜禮盒-紐約重乳酪」單個200元，4入禮盒每盒1,200元，復刻《哈利波特》電影聖誕元素，特製禮盒以節慶紅與金黃色調相襯，盒底則以輕格底紋設計，勾勒精品贈禮質感，甜點主廚嚴選法國果泥及進口乳酪，以霍格華茲四大學院創意打造四款重起司蛋糕，囊括葛來分多-小紅甜莓、史萊哲林-青蘋果檸檬、雷文克勞-黑醋栗藍莓、赫夫帕夫-芒果百香果，酸香清甜融揉濃醇起士的絕佳風味，是其主要特色。

「魔法神獸傳家寶-水果酥」每盒8入、1,880元，是專為哈利波特獨家設計推出的台灣版贈禮，選用最具代表性的鳳梨酥為主角，結合中式窗稜為設計元素，內有寶島金鑽17號鳳梨、冬瓜鳳梨牛奶、抹茶蔓越莓、芒果四款台式風味鮮果酥，點心主廚將食材以完美比例與法國優質發酵奶油完調配，堅持天然健康的高品質理念，並於餅面精心烙燒霍格華茲四大學院獸圖騰，顛覆傳統甜品新意。

「金探子巧克力工藝」每個990元，君悅酒店專精巧克力工藝的點心房主廚陳建佑再獻創意思維，將哈利波特經典金探子打造成超擬真甜點，每個製作需耗時一天，由63%法國黑巧克力包覆美式棉花糖，搭配可可玉米脆餅為底，外層則灑上炫目的金光粉末造型，賦予輝煌光榮之贈禮美意。

除上述主題糕點外，台北君悅酒店另同步販售多款限量烘焙商品：「霍格華茲學院獸-十勝生乳包」每個100元 ，由法式軟包烙壓四大學院代表獸，滿餡包覆北海道十勝鮮奶油及法國果泥內餡，四種風味選擇包括：葛來芬多草莓果香、史萊哲林青蘋果、赫夫帕夫黃綠清檸、雷文克勞黑醋栗。每個160元的「魔法漩渦厚片土司」，以劇中現影術魔法旅行為製作靈感，將四大學院代表色為主視覺，呈現施展魔法般的雙色漩渦，分別打造葛來芬多草莓南瓜、史萊哲林抹茶牛奶、赫夫帕夫濃醇拿鐵、雷文克勞甜心紫薯之風味厚片吐司，層次香氣十足。「霍格華茲學院徽章餅乾」每個80元，以頂級紐西蘭奶油為原料，將學院圖騰精工烙壓，呈現覆盆莓果、靜岡抹茶、甜香芒果、藍紫香芋四款細緻品味。

台北君悅官方線上購物平台同步推薦：每月熱銷300盒「霍格華茲特快車上的學院鐵路餐盒」，四種選擇囊括紅酒燉牛頰肉披薩派、印度綠咖哩雞佐風味烤餅、蝶豆花飯佐奶油蘑菇醬、墨魚海鮮佐醬與義式玉米餅，餐盒包附特製霍格華茲布巾與質感木叉，售價580元至680元不等，收藏性十足。 購買資訊

台北君悅酒店一樓 Baguette禮品烘焙坊

營業時間：上午10點至晚間7點。

洽詢專線：02-27201200 #3164

購物連結：bit.ly/GHTBG_HP 哈利波特攜手台北君悅酒店推出亞洲獨賣〈巧克力金探子工藝〉，將哈利波特經典金探子打造成超擬真甜點。圖／台北君悅酒店

台北君悅酒店Baguette禮品烘焙坊，線上熱賣〈哈利波特學院鐵路便當〉。圖／台北君悅酒店 哈利波特攜手台北君悅酒店推出節慶系列商品，標榜是聖誕跨年交換禮物首選。圖／台北君悅酒店

〈霍格華茲甜蜜禮盒 乳酪蛋糕〉是主廚以霍格華茲四大學院為創意，打造四款不同口味重起司蛋糕。圖／台北君悅酒店 台北君悅Baguette禮品烘焙坊攜手鳳梨酥名店〈高女婿〉，推出〈魔法神獸傳家寶 水果酥禮盒〉。圖／台北君悅酒店

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