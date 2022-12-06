「大雪」將至天氣轉冷 到哪嗑今冬第一鍋呢？

明（12/7)日就是黃曆上的「大雪」了！氣溫明顯下降，天氣轉涼、火鍋市場轉旺，王品「青花驕」與「聚日式鍋物」以冷凍鍋物搶宅食商機，乾杯集團「黑毛屋本家」以龍膽石斑入鍋以廣招徠，築間攜手蝦皮推聯名「多蝦蜊歡聚鍋套餐」，撈王則以週年慶為名推出消費滿1,000元就送100元，還可現場折抵活動促銷。此外，台北喜來登飯店與台北晶華酒店亦各自以高檔食材入鍋，於館內餐廳推出坊間吃不到的主題鍋物，「2022歲末火鍋大戰」正式起跑。

據統計，台灣火鍋一年產值逾300億元，而國內連鎖餐飲集團中更有近四成屬火鍋業，且火鍋市場近年長率更逾70%，全台直營及加盟火鍋總店數更突破萬家，發展快速。也因為市場競爭激烈，更火鍋品牌必須有各自定位、商品特色與訂價，找出差異化才能立足市場。同時，旺季要有特殊商品結合誘因，才能獲市場青睞。

王品集團旗下火鍋品牌「青花驕」與「聚 日式鍋物」，為搶冬日啖鍋商機，將經典的麻辣鍋、昆布鍋變身「冷凍鍋物組」，年底前購買享79折優惠。其中「青花驕豪華鍋物組」標榜選用重慶九葉青花椒入鍋，湯底鮮麻不燥，並有上澳洲M8-9和牛霜降、澳洲安格斯熟成雪花牛為食材涮料。「聚北海道昆布海鮮鍋組」強調，北海道昆布熬煮的濃郁高湯，搭配100隻活凍甜白蝦、阿根廷野生魷魚、極鮮海灣干貝，海味十足。兩款鍋物組皆適合4人享用，原價2,499元，12月31日前訂購享79折優惠價1,999元。

乾杯集團旗下「黑毛屋本家」首次推出「龍膽石斑魚鍋」，並結合日本和牛、伊比利豬組合「極上饗聚節慶套餐」，自即日起至1月31日在台北SOGO復興店及信義新天地A4店限定販售，售價雙人3,980元、三人5,970元。

在日本，石斑魚料理以福岡九州一帶最為有名。「黑毛屋本家」此次特別選用石斑之王「龍膽石斑」為主角推出「龍膽石斑魚鍋」，充滿膠原蛋白的魚皮，經炙燒後香氣四溢，其肉質彈性且細緻、甜美又鮮嫩，包裹著口感清脆的嚴選水菜，佐上特製的柚子胡椒橄欖油蔥醬享用，豐富的口感與香氣在口中綻放。湯頭則以龍膽石斑魚骨加入味噌、上等的滿壽泉白金酒粕熬煮出迷人的醇厚風味，與入口即化的日本和牛十分對味，還有西班牙伊比利豬、北海道干貝、廣島牡蠣、大蛤、草蝦多樣頂級海陸食材，搭配精緻前菜、綜合蔬菜盤、逸品、甜點與飲品，非常適合在寒冷的冬季節慶中，暖胃享受。

煲湯式火鍋「撈王」以12週年慶為名，即日起至春節期間，首度推出長達兩個月超值優惠活動，消費滿1,000元就送100元，可現場折抵。同時，優惠活動累計無上限，完成任務再送肉品招待券。

撈王的「三重驚喜」促銷活動時間為即日起至12月11日前，第一重：期間至撈王ATT門店用餐，滿千即送百，不僅可現抵當日消費金額，還享有無上限累贈。第二重：用餐期間完成對撈王鍋物料理官方社群活動，加碼再送「美國牛五花胸腹肉（大）」免費兌換券（限下次使用，數量有限送完為止）。第三重：撈王官方社群回饋饕客，只要完成指定內容，就有機會免費嗑鍋，總計12項大獎品等食客兌換。

此外，12月10日起至2023年1月10日期間預購撈王「玉兔迎春」、「福兔迎祥」圍爐好湯外帶年菜組合，有最低85折優惠。

搶「雙12」商機，築間餐飲集團攜手蝦皮購物 推出聯名「多蝦蜊歡聚鍋套餐」。築間餐飲董事長特助莊秀雯表示，疫情趨緩後集團業績已明顯成長，年增率預計上看5成，為開拓年輕客層與蝦皮購物平台合作讓更多目標客群認識築間，有望帶動雙方會員交流並掀起討論熱潮，也為集團的年末業績再添強勁成長動能。

台北喜來登大飯店迎接今冬火鍋商機，即日起至2023年1月31日1日於館內「SUKHOTHAI」泰菜餐廳、「桃山」日本料理、「辰園」粵菜餐廳與米其林二星餐廳「請客樓」等四間餐廳，各自推出泰式陶土火鍋、日式河豚火鍋、瓦甕燉甲魚、沙母薑母鴨、粵式老火四神湯等鍋物美饌以饗食客。

「SUKHOTHAI」的「東北泰味伊善海陸鍋」源於是泰國東北地區常見的鄉土料理「Jim Jum鈞隼陶鍋」，鍋器亦使用泰國紅土陶鍋原味呈現。以雞高湯、香茅與香菜燉熬的湯底保留泰東北的清淡風格，搭配紅蟳、草蝦、手打豬肉丸、蔬菜、蕈菇等食材，匯集海陸精華的湯頭，再將拌入生蛋黃的豬肉片逐一涮入，肉質軟嫩、口感滑溜，每份1,280元。

河豚是日本人口中「拚死也要吃」的極鮮美味，不少名人伊藤博文、外務大臣井上馨等趨之若鶩。台北喜來登的「桃山」日本料理廳推出「河豚套餐」，每位5,980元、兩人起鍋。

選用日本秋冬盛產的虎河豚入饌，其中「河豚涮涮鍋」將厚實魚肉輕涮數秒即食，非常鮮美。食後底湯再添入白飯、雞蛋等製成雜炊，綴上北海道海膽與海苔絲將鮮味更推一層、盡展時旬之味。「河豚套餐」每位5,980元、兩人起鍋。

台北喜來登米其林二星餐廳「請客樓」，早年應常客要求遂推出隱藏菜色「甕底薑母鴨」，以小農黑麻油慢煸老薑引出辛香，加入嘉義紅面番鴨肉慢炒入味，以純米酒不加一滴水與漢方藥材共熬，飄香四溢誘人食慾，特別添入膏滿肉厚的新鮮沙母，酒香中帶有鮮濃蟹香，湯頭清爽不燥口，熱湯下肚暖流竄流全身，加上脆甜高麗菜、凍豆腐與麵線再二品其鮮美精華。「甕底沙母薑母鴨」六人份5,280元。

「請客樓」另一款冬日隱藏版補湯則是以川菜中「罐味」料理的「瓦甕花膠燉甲魚」，早期酒席上的華貴頭菜，現今因烹飪技術繁雜已鮮少再現。主廚取新鮮甲魚與上等花膠筒，與金華火腿、番茄、蕈菇、當歸等食材入罐燒製，利用瓦罐高溫久煨保留食材鮮味與營養，避免直接煲燉的火氣，煨出來的湯更加鮮香淳濃，滋補卻不上火，花膠膠黏滑口、甲魚軟爛鮮香，每到秋冬仍是眾多饕客必點補湯。「瓦甕花膠燉甲魚」六人份4,280元。

冬天日本北海道的螃蟹也正式進入肥美季節，台北晶華酒店「三燔本家」日本鍋物餐廳自12月15日起至1月31日推出時令限定料理－「北海道毛蟹奶油味噌鍋」，主廚將北海道鄉土料理「鏘鏘燒」與「石狩鍋」的做法與概念相結合，將產地直送的毛蟹與冬季盛產的根莖作物和奶油、味噌悉心慢煮，創作出溫暖鮮甜的味道。

為豐富饕客的選項，三燔本家同時推出「獺祭毛蟹蒸籠蒸」，和以鱈場蟹、松葉蟹等日本頂級名蟹入饌的「北海道鱈蟹四吃套餐」以及「松葉蟹螯茶碗蒸」和「松葉蟹腳散壽司」，套餐兩人7,800元起，單品每款980元起，邀請識味食饕一同來品賞冬季限定的日本名蟹。

北海道「鮭魚鏘鏘燒」與「石狩鍋」，以及「成吉思汗羊肉」並列為北國三大鄉土料理，三燔本家此次全新推出的「北海道毛蟹奶油味噌鍋」，便結合了石狩鍋及鮭魚鏘鏘燒的作法。石狩鍋是將新鮮鮭魚放入洋蔥與蔬菜熬製的味噌湯底中烹煮，鮭魚鏘鏘燒則是在鐵板上加上大量蔬菜、味噌與奶油一同香煎鮭魚，三燔主廚融合兩者的烹調手法，並將鮭魚換成豪華的毛蟹入饌，程序是先將帶有濃郁豆香的信州味噌搭配奶香馥郁的北海道十勝奶油，與清甜的高麗菜、紅蘿蔔、小馬鈴薯等冬季根莖作物一同入鍋熬煮，質地醇濃的北海道風味湯底上桌後，再將產地直送的鮮活毛蟹涮入鍋中。

品嘗「北海道毛蟹奶油味噌鍋」時，主廚建議可以先行將湯底撈至小碗中、加入蔥花及七味粉做成沾醬，搭配鮮甜蟹肉及蔬菜食用，提昇食材的風味與層次，套餐另附贈美國頂級肋眼肉盤，涮入奶香四溢的湯底後，油花與濃郁的湯頭完美融合，展現牛肉溫潤的風味。接著可加入味噌和昆布調和成的高湯以及半份毛蟹蟹膏，與北海道招牌的札幌拉麵，起鍋盛碗後再於麵上加上少許十勝奶油，讓拉麵充滿鮮甜海味與濃郁奶香。「北海道毛蟹奶油味噌鍋」每套7,800元，可供2人享用，套餐包含精選前菜、一整隻鮮活北海道毛蟹及奶油味噌鍋，美國頂級肋眼肉盤乙份、手作拉麵及甜品。

「獺祭毛蟹蒸籠蒸」是豪邁的將一整隻北海道活毛蟹放入手工製作的方形杉木蒸籠中，以頂級的利尻昆布鋪底，透過蒸氣烹煮蟹身，完整保留其細緻鮮美的口感和優雅的甜味，開蓋後再淋上獺祭清酒提香帶味，是一道兼具嗅覺和味覺的料理，單點每份5,980元。

台北晶華日本蟹季，三燔本家主廚團隊同步以鱈場蟹、松葉蟹等頂級名蟹入饌，打造出一蟹四吃的「北海道鱈場蟹套餐」，以及「松葉蟹腳散壽司」、「松葉蟹螯茶碗蒸」等豐美佳餚，單品每款980元起。

「撈王」首度祭出尾牙春酒優惠，即日起至12月22日預訂，可享有用餐滿6,000元，贈送撈王「經典馬蹄竹蔗水」或「2小時熬製酸梅湯」乙壺，以及指定紅、白酒乙瓶，累計無上限。圖／撈王 乾杯集團「黑毛屋本家」首次推出「龍膽石斑魚鍋」獻上頂級海陸雙享受的「極上饗聚節慶套餐」售價雙人3,980元+10%、三人5,970元+10%。圖／乾杯集團 「聚北海道昆布海鮮鍋組」包含100隻活凍甜白蝦、阿根廷野生魷魚等澎派海味。圖／王品集團

蝦皮購物攜手築間餐飲集團推出線上聯名鍋物「多蝦蜊歡聚鍋」。圖／築間餐飲集團 台北喜來登二星餐廳「請客樓」，今冬推出「甕底沙母薑母鴨」以饗食客。圖／台北喜來登飯店

台北晶華推出日本蟹季，「三燔本家」可嘗到「松葉蟹螯茶碗蒸」。圖／台北晶華酒店

台北晶華酒店「三燔本家」將北海道鄉土料理「鏘鏘燒」與「石狩鍋」的做法結合，推出「北海道毛蟹奶油味噌鍋」。圖／台北晶華酒店

台北喜來登飯店搶冬日啖鍋商機，泰菜餐廳「SUKHOTHAI」推出「伊善海陸鍋」。圖／台北喜來登大飯店

台北喜來登飯店「桃山」日本料理餐廳推出「日本河豚火鍋套餐」。圖／台北喜來登飯店

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