獨〉修即是煉！ 米其林一星餐廳T+T冬季套餐開箱

台北米其林一星餐廳〈T+T〉推出冬季菜單，主廚Johnny蔡元善將這兩年在《米其林指南》摘星後受到客人喜歡的人氣菜式匯聚成套，堪稱「米其林精選套餐」的這套菜看似「老套」，實則道道都經過修改、微調、優化，食家饕客細嚼慢嚥，吃得出風味與口感的差異。精雕細琢、精益求精的精神，體現了「修，即是煉」的意涵，因為，成熟的廚功廚藝是靠廚師長期修練而來，絕非一蹴可幾。

〈T+T〉冬季菜單上有些菜式過去都曾出過，且蔡元善微調、修改的都是「小地方」。憑心而論，若不是仔細探究，單憑外貌或色相，不易覺察其中變化。但，蔡元善其實花了不少功夫去微調，有些是改變食材，有些是增加特定食材份量；有些則是改變烹調料理方式，有些工序是「加」、有些則是「減」，為的都是一個目的：讓食物風味與口感更好。

以小見大、見微知著，蔡元善沒有強迫症，他持續反覆修改、調整相同菜式，實則反應了他追求完美的精神。每次調整，都是一種進化、優化的過程，而且，吃得出來。

蔡元善說，這兩年，也就是在得到米其林星級肯定後，〈T+T〉有些「改變」。第一個改變是，菜餚烹調料理的方式較過去複雜，工序也較過去多。第二個改變是，〈T+T〉開始營業的幾年，內場廚房含蔡元善自己就只有五、六人，如今〈T+T〉廚房則增至了17人，內場廚藝團隊成員是以前三倍。蔡元善說，「若不是這麼多夥伴，事情做不完」。由此可見，求好心切必須付出的代價。

台北米其林一星餐廳〈T+T〉冬季套餐第一道菜〈蟹肉/辣椒/蛋黃〉，傳遞的是新加坡〈星洲辣椒蟹〉的風味，麵包球內是蟹肉，外層現刨鹹蛋黃絲。圖／姚舜 〈番茄/辣椒/河粉〉的河粉是柴魚高湯作的「晶凍式粉條」，透明碗底有澎湖的淡菜及龜山島的胭脂蝦肉。圖／姚舜 〈番茄/辣椒/河粉〉提味醬汁是用番茄、香茅發酵汁製作，酸甘甜鹹味交織，南洋風味更明顯、立體。圖／姚舜

〈T+T〉冬季套餐第一道菜〈蟹肉/辣椒/蛋黃〉，傳遞的是新加坡〈星洲辣椒蟹〉的風味，法式軟麵包做成球形，麵包球內餡是蟹肉，外層現刨鹹蛋黃絲。「這不是上一季的菜嗎？」，我直接提出我的疑問。蔡元善回我：「蟹肉增加了40%」，他希望客人吃這道菜時，「每一口都能吃到蟹肉」。我的品嘗心得則是，蟹肉增多後，星洲辣蟹的風味也更加立體且明顯了。

〈番茄/辣椒/河粉〉的河粉是柴魚高湯作的「晶凍式粉條」，透明碗底有澎湖的淡菜及龜山島的胭脂蝦肉。提味醬汁是用番茄、香茅發酵汁製作，酸甘甜鹹味交織，辛香與辣味非常明顯，較過去更完整且忠實的傳遞了南洋風味的特色。「我找了且試了很多不同的檸檬」、「最後終於找到了這種『縐皮檸檬』」。縐皮檸檬又稱為「泰國檸檬」或「泰國柑」，料理泰國菜多數都會用到此種特有種檸檬調味，泰國菜少了它，味道就是不對。〈T+T〉的〈番茄/辣椒/河粉〉比以前更好吃，這就是關鍵。

〈干貝/過貓/老雞〉碗底是用玉米雞油融入奶油製作的濃醬，再疊上翠綠的過貓、炭烤大干貝和橄欖油球。圖／姚舜

〈干貝/過貓/老雞〉的炭烤大干貝除橄欖油晶球外，還刷了一層雞油提味。圖／姚舜 〈干貝/過貓/老雞〉所附的雞湯是用金華火腿、洋蔥、雞骨等食材，以法式手法熬製的澄清雞湯，湯色雖清淺、味道卻極鮮濃且會「黏嘴」，完全不輸高檔粵菜餐廳的雞湯。圖／姚舜

〈生蠔/麵線/香菜〉創作靈感源於台灣庶民小吃〈蚵仔麵線〉，這道菜從〈T+T〉開業迄今都被用來當「隱藏版菜式」，免費送給客人享用。圖／姚舜

〈T+T〉每季菜單中，有些菜式會以「一菜二吃」方式呈現。本季菜單中的〈干貝/過貓/老雞〉就是「二吃」菜式，第一吃碗底是用玉米雞油融入奶油製作的濃醬，再疊上翠綠的過貓、炭烤大干貝和橄欖油球。第二吃是湯，以法式手法熬製的澄清雞湯，湯色雖清淺、味道卻極鮮濃且會「黏嘴」，完全不輸高檔粵菜餐廳的雞湯。蔡元善表示，此湯的美味密碼是熬煮時除了雞骨、雞爪和洋蔥、西芹和胡蘿蔔外，並用了金華火腿。而且，必須「文火慢煮」、急不得。

兼容「港式避風塘」與「星洲黑胡椒」二種風味的主菜之一〈龍蝦/蒜/黑胡椒〉，煎烤龍蝦肉外層是蒜酥，提味醬汁是用蠔油和龍蝦殼熬煮而成。原本這菜主食材是又稱「水姑娘」的澳洲龍蝦，但為提供更好的體驗，蔡元善說，要改成錦繡龍蝦了。

接在主菜後的〈米/叉燒/蛋〉等同「西餐版黯然銷魂飯」，叉燒是用伊比利豬上蓋烤製，過去為叉燒賦味醬汁只用玫瑰露、蜂蜜和芥花油調製的醬汁，如今醬汁中多了老油和豬油，風味再上層樓。

所謂「精緻」與「講究」，其實就是在枝枝節節上雕琢打磨，從沒沒無聞到得到米其林一星、米其林年輕主廚大獎，蔡元善帶著〈T+T〉團隊，說的就是精益求精的故事。

〈T+T〉的招牌菜〈松露/鴨肝/車輪餅〉 ，用松露鴨肝作的內餡口感愈見細滑。圖／姚舜 〈T+T〉套餐主菜〈和牛/羽之甘藍/青胡椒〉的和牛菲力，改用備長炭直火炭烤。圖／姚舜

〈土魠魚/叻沙/南瓜〉的土魠魚是以南洋的叻沙醬提味，上層再用酥脆的南瓜脆片覆蓋。圖／姚舜 〈土魠魚/叻沙/南瓜〉的土魠魚除用南洋參巴醬醃過賦味，呈現時並有叻沙醬和櫻花蝦增加風味與口感。圖／姚舜

兼容「港式避風塘」與「星洲黑胡椒」二種風味的〈龍蝦/蒜/黑胡椒〉，煎烤龍蝦肉外層是蒜酥，提味醬汁是用蠔油和龍蝦殼熬煮而成。圖／姚舜 〈米/叉燒/蛋〉其實是「奢華版黯然銷魂飯〉，口感柔嫩的叉燒是用伊比利豬上蓋肉，涮上蜂蜜玫瑰露酒醬汁燒烤而成。圖／姚舜

冷熱交融、甜鹹共濟的前甜點〈魚子醬/芋頭/椰奶〉，創作靈感來自〈鹹蛋芋頭丸〉，流沙餡是以芋泥及鹹蛋黃製作，用魚子醬增加鹹香，椰奶冰提升甜度。圖／姚舜 主甜點〈蜜/豆/奶〉的上層是糖漬風乾腐皮脆片，中層是豆奶冰淇淋，底部則是蜜黃豆和奶油乳酪，上菜時淋了自製發酵三個月的龍眼花蜜增加香氣。圖／姚舜

米其林一星餐廳〈T+T〉主廚Johnny蔡元善，料理重視很多細節，所以〈T+T〉的廚房如今已17人，但還是很「操」。圖／姚舜

T+T

地址：台北市松山區敦化北路165巷11號

電話： 02 2719 9191

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