〈AZURA〉餐廳開箱 民生社區富錦街Fine Dining+1

台北市民生社區再增Fine Dining餐廳。在得到「上市公司老闆級」的熟客力挺投資下，原經營私廚〈三角貓〉的主廚Will蕭富仁和負責外場的太太Lora王詩麟夫婦，決定在台北市富錦街、新中街交口的老公寓一樓重啟爐灶，以Omakase型式供應西式套餐的餐廳名為〈AZURA〉，寓意「蔚藍的天空」與「窗外有藍天」的心境。餐廳最大賣點與亮點是，食客可以嘗到不少以當季當令的珍稀或獨特食材入饌做出的佳餚，為「讓生而優越的食材說話」，廚藝團隊用簡單方式烹調料理，所以菜餚沒有張牙舞爪、浮誇濫情的矯飾，擺盤簡約、乾淨，且大量「留白」，食客可聚焦食物，享受「純萃的美好」。

〈AZURA〉餐廳現址前身是知名歌手陳昇與友人合資開設的歐陸紅酒餐廳〈邀月兒〉，位在三角窗的餐廳外觀帶有點希臘風，原本就很吸睛搶眼。〈邀月兒〉營業近10年也累積了不少 常客，不過受疫情影響2021年9月結束營業，如今現址改由〈AZURA〉餐廳進駐，外觀沒什麼大改變，但餐廳內部則從原本餐酒館型式升級為如今Fine Dining規格，餐桌舖檯布、桌上有桌花，開放式用餐區可接待24位客人，並有一接待六至八人的包廂。

位在台北市富錦街與新中街三角窗的〈AZURA〉餐廳，外觀帶有希臘風，頗搶眼吸睛。圖／姚舜

開在台北市民生社區的〈AZURA〉餐廳雖小，但Table Setting比照Fine Dining餐廳規格布置。圖／姚舜

72年次的Will蕭富仁進入餐飲業最早做的外場服務，受到一位加拿大廚師啟發後決定轉作內場學廚。餐飲市場一如江湖武林，名店有如門派、名廚各懷絕技、雄霸一方。立定志向、目標明確後，Will開始到餐飲市場名店歷練，追隨名廚學藝，台北知名義式餐廳〈Tutto Bello〉、〈A Bu〉餐廳、〈D.N Innovacion〉西班牙餐廳，到〈侯布雄法式餐廳〉與〈STAY〉都待過，累積了厚實「廚藝資產」。

為「了解米其林」，求好心切的Will蕭富仁並赴西班牙以「不支薪實習生」身份進到米其林一星餐廳〈Mirador de Ulia〉廚房習藝，三個月將廚房各工作站都輪了一遍，這段資歷使其眼界大開，並開啟了國際化的料理視野。

為持績精進廚藝，Will蕭富仁「很敢投資自己」，在名店〈Tutto Bello〉一待就是15年、現今擔任〈AZURA〉外場經理的Lora王詩麟說，Will「錢都被先生『吃』掉了」，出國旅行五天，則五天午、晚餐都在吃米其林餐廳。由此可見Will時刻想掌握「食代趨勢」，並在業界力爭上游的強烈企圖。

〈AZURA〉的另一位主廚陳楷昇與Will有一樣 強烈的成就動機，為開啟視野他亦曾進入巴黎米其林三星餐廳〈Alain Ducasse au Plaza Athenee〉工作，並曾在今年《台北米其林指南》的一星餐廳〈Holt〉歷練。

Will蕭富仁和陳楷昇都能做法菜、義大利菜與西班牙菜，〈AZURA〉則以「當代地中海料理餐廳」為定位，如此可涵蓋菜系較多元豐富。

民生社區Fine Dining餐廳〈AZURA〉，本季套餐第一道菜是〈火腿小套餐〉，圖為Coppa 歐式風乾豬頸生火腿。圖／姚舜 〈野手佛手〉的佛手來自龜山島，味道鮮美，廚師將之以香料、檸檬調味後蒸至半熟，將外殼咬碎即可取肉吃食。圖／姚舜

〈北海道鮮貝/野生海瓜子/煙燻鰻魚馬鈴薯/手指檸檬魚子醬/魚子醬〉是將熟成的馬鈴薯和煙燻鰻魚打成泥，以及手指檸檬魚子醬和蒔蘿油為炙烤干貝和海瓜子提味。圖／姚舜

〈AZURA〉沒有開口閉口皆稱自己用了多少在地食材，或「以在地食材入饌」作為行銷餐廳的宣傳訴求。而〈AZURA〉最耐人尋味且引人入勝的是，Will蕭富仁和陳楷升「飛行遁地、上海下海」找來的特殊食材入饌作出的菜餚。這些生而優越的食材本身就有特殊風味與口感，所以主廚不會刻意「炫技」，而是用最能彰顯食材風味與口感的方式料理，讓客人享受「純萃的好味道」。

例如口感Q彈的烏魚腱，除與烏魚子、烏魚膘並列為「烏魚三寶」，一尾烏魚更只有一個烏魚腱，所以趁此盛產烏魚季節，〈AZURA〉將〈烏魚腱〉列入菜單，用茴香酒醃漬、風乾、火烤工序烹調，然後以檸檬醬提味，傳遞季節美味。坊間其他同質餐廳不易見此菜色。

其貌不揚的「佛手」，味道鮮美，肉質嫩中帶有微微脆度，每年冬春肉最肥美，〈AZURA〉季取龜山島野生佛手，以香料、檸檬調味後蒸至半熟，將外殼咬碎即可取肉吃食，風味與口感俱優。

〈法國聖米歇爾山黑淡菜〉個頭雖小但肉質飽滿鮮嫩且沒有砂石感，被譽為「處子般的淡菜」，且兼有海膽風味和生蠔脆爽口感，主廚將之與蒜片、白酒和一點辣椒，用紙包住後蒸製，簡單料理即呈現美好味道。

肉質甜美並且軟嫩中帶有彈性的〈西班牙大紅蝦〉，是世界最昂貴的蝦，Will蕭富仁說，一隻西班牙紅蝦的成本可扺三隻龍蝦。此西班牙大紅蝦的蝦頭內蝦膏飽滿、味道濃郁，所以〈AZURA〉以「二吃」手法呈現，蝦身肉嫩煎，蝦頭直接炭烤，客人可用湯匙將蝦膏挖出入口。

〈AZURA〉本季「好料」還有當開胃前菜的Coppa 歐式風乾豬頸生火腿，紅喉、全橡子伊比利豬上蓋肉，以肚臍橙、「高接梨中 LV」之稱的甘露梨和「過山香」製作的前甜點，以及用筆柿、水柿和柴燒柿餅三種不同柿子共構的主甜點〈相柿〉等，都是「食材中精品」，非常值得一試。

〈紙包法國聖米歇爾山黑淡菜〉是將淡菜、蒜片、白酒和一點辣椒，用紙包住後蒸製。圖／姚舜 〈菇炒蛋／秋季黑松露〉是用濃縮菇汁炒蛋，搭配半熟蛋黃並現刨黑松露。圖／姚舜

法國聖米歇爾山黑淡菜的個頭雖小，但肉質飽滿肥鮮嫩無比，且兼有海膽風味和生蠔脆爽口感。圖／姚舜 這個季節的紅喉鮮美，所以〈AZURA〉廚師將之直接嫩煎並用地中海番茄魚湯當醬汁提味。圖／姚舜

全橡子伊比利豬上蓋肉的肉質細緻鮮嫩，〈AZURA〉主廚將之直接煎炙並搭配波特佛利蒙柑醬汁提味。圖／姚舜 〈清炒培根辣椒義大利麵〉以雞汁炒義大利細麵，並以鹹香培根和辣椒椒賦味，味道和口感極佳。圖／姚舜

〈西班牙大紅蝦〉的蝦頭內蝦膏飽滿、味道濃郁，〈AZURA〉廚師將之直接炭烤，客人可用湯匙將蝦膏挖出入口。圖／姚舜 肉質甜美並且軟嫩中帶有彈性的〈西班牙大紅蝦〉，是世界最昂貴的蝦，一隻可扺三隻龍蝦。圖／姚舜

甜點〈相柿〉是由筆柿、水柿和柴燒柿餅三種不同柿子共構，風味與口感層次豐富。圖／姚舜

前甜點〈柚花紅茶凍〉用了肚臍橙，以及號稱「高接梨中 LV」的甘露梨製作。圖／姚舜 前甜點〈柚花紅茶凍〉中還加了會散發柑橘香氣的「過山香」，風味獨特。圖／姚舜 〈AZURA〉餐後佐餐的Petit Four是〈生巧克力〉。圖／姚舜

〈AZURA〉廚房靈魂人物為主人兼主廚蕭富仁(左二），以及主廚陳楷(左四），兩人都曾在國內外名店歷練。圖／姚舜

AZURA

地址：台北市松山區富錦街405號

電話：0937 988 751

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