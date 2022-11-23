道地才是王道！ 〈雅意Artbrosia〉餐廳冬季菜單開箱

帶著「米其林DNA」、位在台北君品酒店六樓、由蟬聯26年米其林一星的義大利〈Ca’Vittoria〉餐廳行政主廚馬西米利亞諾．穆索(Massimiliano Musso)擔任廚藝總監的〈雅意Artbrosia〉義式料理餐廳推出冬季菜單，來自皮埃蒙特地區的義大利籍駐店行政主廚保羅．吉博多(Paolo Ghibaudo)以義大利皮埃蒙特當地秋冬盛產食材如羊肉、松露、乳酪、蘑菇、南瓜與榛果為主要食材，以當代精緻料理廚藝詮釋演繹北義冬日美饌風情。10道菜的午餐套餐每人2180+10%元，11道式料理每套2980+10%元，晚餐套餐12道式料理3580+10%元，13道式料理4280+10%，除入門門檻沒有拒人千里，「吃多少菜，收多少錢」的計費方式，則讓餐廳較坊間同級餐廳更「可親」。

為了分享傳遞正統的義大利美食文化，並從歷史、人文與藝術等多元面向結合餐飲美食演繹歐洲生活況味，在義大利開有多家飯店的雲朗觀光集團請到知名設計師陳瑞憲操刀，在防疫期間低調將旗下台北君品酒店6樓原茶苑空間改裝為與有文藝復興風格的義大利料理餐廳，並與自1997年起即在《義大利米其林指南》中得到一星並蟬至今的〈CaVittoria〉行政主廚馬西米利亞諾·穆索（Massimiliano Musso）家族合作開設〈雅意Artbrosia by Massimiliano Musso CaVittoria 〉義式料理餐廳。

〈雅意Artbrosia 〉2020年10月開始營運，初登場即展現「劍指米其林」的雄心與企圖，惟初始，不少食家饕客與吃貨認為，〈雅意Artbrosia 〉的菜雖確屬Fine Food，但「不夠義大利」、「太像法國菜」，如今「勵精圖治」、精準聚焦，加上保羅．吉博多本身亦來自皮埃蒙特，更能精準執行料理總監馬西米利亞諾·穆索開出的菜式，從頭到尾完整體現北義料理的風味，且「菜菜有故事」、「道道高顏值」，稱其為目前「市場最Fine的義大利餐廳」應該無誤。

〈煙燻鮭魚塔〉的內餡是用柑橘香料鹽調味再煙燻的鮭魚丁，上下並分別用鮭角卵和辣根鹹奶凍提味。圖／姚舜 〈雞皮塔可〉的塔可餅皮是用雞皮打成泥後烤乾做成，內餡是日本胭脂蝦丁，上層用黑松露增益風味。圖／姚舜

〈炙燒馬鈴薯與鹹鱈魚〉的外殼是低溫油炸及冷凍至酥脆的馬鈴薯皮，內餡是鹹鱈魚慕斯，最上層有番茄泥、晚摘黑橄欖碎，以及手指檸檬粒提味。圖／姚舜 〈干貝塔佐花蓮有機檸檬醋〉是將生食級干貝，以鹽跟胡椒、檸檬簡單的調味後，切成丁狀再塑成塔狀，最後淋上花蓮的有機檸檬醋、自調羅勒油，撒上堅果呈現。圖／姚舜 〈Artbrosia雅意〉餐廳的麵包、奶油皆自製。圖／姚舜

開胃小點〈雞皮塔可〉(Tacos Marengo)的靈感來自1800年北義邊界的馬倫哥戰役，主廚向家鄉歷史致敬，採用拿破崙打勝仗後品嘗的馬倫哥燉雞料理所用主要食材「雞」為題，費工將雞皮製成塔可餅，填入日本胭脂蝦丁，融匯雞肉濃郁與海鮮的鮮甜，借古創新、非常用心。

Bacalla鹽漬鱈魚乾15世紀從北歐傳入義大利，北義離海較遠、不易取得漁貨，常將魚類日曬鹽漬保存。主廚將北義直送的鹹鱈魚經七日流水洗去鹽味，與馬鈴薯泥、牛奶燉煮，接著混合巴西里、檸檬汁打成質地輕盈滑順的「鹹鱈魚慕斯」，填入經油炸、冷凍等工序製成的酥脆馬鈴薯外殼中，最上層以濃縮番茄泥、晚摘黑橄欖碎提味，並以有果香的手指檸檬粒點綴，中和了慕斯為濃郁的味道，手法絕妙。

〈生牛肉塔塔〉的形色時尚現代，主廚以用蘑菇、黑松露與白酒等燉煮的蘑菇泥，以及低溫慢煮製成的蛋黃醬增加生牛肉的滑潤口感，最上層再覆蓋用松露汁與蔬菜熬煮凝結而成的透亮松露凍，成就形色現代的美味佳餚。

〈義式家傳手工麵〉是路〈雅意Artbrosia〉冬季套餐中最吸引我的菜式。這道家傳三代的食譜，也是〈Ca’ Vittoria〉餐廳「吸客武器」，手工麵以Musso的祖母Gemma命名，傳承了這位家族首任一星主廚珍傳的老手藝。遵守祖母食譜所研發之特殊比例，將麵粉與蛋黃純手工揉和而製，麵體富彈性與嚼勁，於口中咀嚼可漸漸察覺陣陣小麥香，搭配外圍加入黑松露的帕馬森起司醬汁享用，氣息獨特，是道令人吃了就難以忘懷的經典料理。

「慢煮蛋、康特起士鍋」(Mullet egg with Comte fondue)的創作靈感源於法義交界、北義奧斯塔谷的一道濃湯料理，以及生活在阿爾卑斯山區住民、寒冬必吃的〈芳登鍋〉(Cheese Fondue)。主廚解構起司鍋中元素，將皺葉甘藍、馬鈴薯與牛奶燉煮打發的甘藍幕斯為底，放上低溫烹煮的水波蛋，煎香的皺葉甘藍與麵包脆片作Side Dish，上桌時淋上以名康堤乳酪和以牛奶隔水加熱製成的起司醬，此醬的結構輕盈、較似濃湯，沖入碗中與畫開的水波蛋蛋黃交融纏綿，蛋香、奶香、起司香，又成了碗中食材的沾醬，品味過程充滿食趣。

套餐主菜〈皮蒙特式羊排〉以近來在西式高端餐飲市場走紅的紐西蘭高地和羊Lumina的羊肩及羊里肌，以不同烹調方式提供了「二吃」的食樂。提味的羊骨醬汁熬煮時加了波特甜酒、白酒及柚子汁，內蘊的果香與果酸平衡了羊肉的濃重。以菊芋掛帥製作的Side Dish有奶油菊芋佐菊芋醬汁、風乾菊芋皮塔填上菊芋泥與菊芋脆片，「一個菊芋、多種表情」，即便非盤中主角，亦用心製作。

南瓜與榛果是義大利秋冬常見食材，套餐甜點〈南瓜與榛果 〉以此元素演繹北義秋冬意象。北海道栗子南瓜及義大利進口榛果，70%的法芙娜巧克力混合榛果塑成環形幕斯，搭配口感各異的南瓜幕斯圓球、巧口榛果脆片及南瓜脆片、烘烤後香氣十足的南瓜與榛果，及主廚奶奶食譜純手工製作的榛果蛋白霜餅，中央淋上以陳年瑪莎拉酒特別調製的溫熱英式蛋奶醬，成熟葡萄蜜香融合奶香，搭配法式奶油冰淇淋，多層次風味與口感加上吸睛的顏值，從創作概念、工序製程、搭配組合、味道與口感，一路到擺盤，展現了「非常在乎、絕不隨便」的態度。

這兩年，國內摘星餐廳或具有「星光體質」或「米其林DNA」的餐廳都紛紛調漲套餐訂價，3000元有找的已不多，多數都已上調自3500元左右，〈雅意Artbrosia〉的午餐套餐則在3000元以下，10道式料理每人2180+10%元，11道式料理每人2980+10%元，此一訂價策略，相信可得到熱愛Fine Dining食客的青睞。

〈生牛肉塔塔〉是用台灣牛菲力切丁製作，搭配蘑菇、黑松露與白酒等燉煮的蘑菇泥，及以65度C慢煮製成柔軟滑順的蛋黃醬，最上層覆蓋的是用松露汁與蔬菜熬煮凝結而成的透亮松露凍。圖／姚舜 這道〈綠蘆筍〉是先以90度8分鐘將綠蘆筍低溫舒肥，佐以蛋黃、奶油與茵陳蒿醋做成的伯納西醬(bernaise)。褐色醬汁以蔬菜高湯為底，加入白酒、羊肚菌、鮮奶油與帕瑪森起司共煮，口感滑順。圖／姚舜

〈慢煮蛋、康特起士〉創作靈感來自瑞士知名「起司芳登鍋」(fondue)。圖／姚舜 〈義式家傳手工麵〉的麵體因加有蛋黃，口感富彈性與嚼勁，咀嚼時吃出小麥香，搭配外圍加入黑松露的帕馬森起司醬汁享用，是香傳三代的美味。圖／姚舜

〈皮蒙特式羊排〉的羊肩以蔬菜高湯熬煮後去骨加入濃縮湯汁、百里香及馬鬱蘭製成羊肩肉派(terrine)。帶骨羊里肌乾式熟成後以香料醃製，包裹豬油網低溫烹煮後煎上色脆化，使羊肉風味更為濃縮凝聚。圖／姚舜

甜點〈覆盆莓〉是以覆盆子做的沙布列碎、冰淇淋、蛋白霜、糖片、擠入尤加利的奶餡、酸甜醬，點綴甘草與八角味濃厚的茴藿香苗，創造多層次風味與口感。圖／姚舜 甜點〈南瓜與榛果〉是以北海道栗子南瓜與義大利進口榛果為主要材料，做成環形幕斯、圓球、脆片、蛋白霜餅，淋上溫熱英式蛋奶醬，搭配法式奶油冰淇淋呈現。圖／姚舜

餐後茶點有〈迷你可麗露〉、〈松露巧克力〉，以及可沾蛋黃醬提味的〈紅糖餅乾〉。圖／姚舜 〈Artbrosia雅意〉義式餐廳駐店行政主廚保羅．吉博多(Paolo Ghibaudo)，來自皮埃蒙特地區。圖／姚舜

雅意Artbrosia 義大利餐廳

地址：台北市大同區承德路一段3號6樓（台北君品酒店）

電話：0975-684-833

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